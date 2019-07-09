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Все про:Труханов Геннадий (205) САП (1102)

 САП обжалует оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Во вторника, 9 июля 2019, в Малиновском районном суде города Одессы был объявлен оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". САП обжалует это решение в суде вышей инстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными.

Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения,  детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доводят виновности Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Несмотря на это, после с ознакомлением с полным текстом приговора, прокурорами САП будет подана апелляционная жалоба на указанное решение суда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна"

Источник: https://censor.net.ua/n3136582
 
   
 Топ комментарии
 
Рукожопые,сколько на вас народ потратил?
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Чому судей не притягують до відповідальності за неправомірні рішення? ГАНЬБА СУДАМ.
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Нахрен нам такие суды нужны продажные, этих судей, самих надо сажать поголовно.
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Рукожопые,сколько на вас народ потратил?
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Та він же юлькин, а вона всьо бреше. Нє?
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Чому судей не притягують до відповідальності за неправомірні рішення? ГАНЬБА СУДАМ.
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Нахрен нам такие суды нужны продажные, этих судей, самих надо сажать поголовно.
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НЕЛЬЗЯ. Они отреформированы а значит - святые и менять их ни как не можна (по крайней мере принятые с подачи пети законы так говорят)
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Все эти судебные тяготомотины всегда заканчивались сливом
Что с деньгами Овоща, что с рыгами, в частности с Гепой и тд

Наперсточники
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Повторюсь: этих продажных судей люстрировать, а потом кастрировать..., можно наоборот..
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Нет старая гвардия еще ох как в силе. И пока не изменят Законодательство (на что надо как минимум год и потом пока оно заработает еще год) Судьям начхать на все. К тому же какие законы завтра не прими, отвечать они могут только по тем законам, которые действуют сейчас. Да и накалядовать уже успели, так что просто докрлядовывают покак еще могут, а там - на заслуженный (и оч хорошо, за наш счет, оплачмваемый ) отдых.
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зе суди..зе епоха..зе в Одесі "рубає руки" трухі..

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП обжалует оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"
 
 
 
 
 
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