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 В отношении владельцев NewsOne зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма, - Луценко

Два человека одновременно являются директорами офшорных компаний - владельцев украинского телеканала и тех, на которой числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на оборонный заказ Российской Федерации.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом считаю, что есть все основания для Совета национальной безопасности и обороны Украины принимать решение о лишении лицензии в строгом соответствии с законом о лицензии, а также есть большие задачи для всех правоохранительных органов. И уверен, что СБУ и ГПУ и другие правоохранительные органы должны защитить государственный интерес", - сказал Луценко.

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По его словам, после анонсов так называемого прямого моста между подсанкционным по решению СНБО российским государственным телеканалом и NewsOne был возбужден дополнительный эпизод о подготовке к государственной измене. "То, что этот прямой мост отменили, не несет никаких юридических изменений в собственное расследование этого дела, которое было зарегистрировано вчера в Генеральной прокуратуре, и досудебное следствие будет осуществлять Служба безопасности Украины", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, представляется вероятность финансирования терроризма. "По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, обслуживающих государственный оборонный заказ, - одни и те же люди. Два человека одновременно являются директорами "офшорок" украинского телеканала и "офшорки", на которой числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на оборонный заказ Российской Федерации, а поэтому и причастны к ведению агрессивной войны на территории Украины. В этой связи также зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма. И СБУ будет устанавливать этот факт", - сказал Луценко.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ обратится в Антимонопольный комитет по вопросам создания "информационного холдинга" на базе NewsOne, ZIK и "112 Украина"

Источник: https://censor.net.ua/n3136581
 
   
 Топ комментарии
 
так закройте вы, ЗЕ-дебилы.. Что вам мешает теперь?
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аксіома.
чим гучніші звинувачення югіка-Генпрокурора -тим з більшим гуком наї..неться відкрита справа
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ЗЕбилы забудьте вы Порошенка и его соевый шоколад, ешьте ЗЕлёное говно и внушайте себе что это 73% шоколад
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ЗЕбилы забудьте вы Порошенка и его соевый шоколад, ешьте ЗЕлёное говно и внушайте себе что это 73% шоколад
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Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 5644Чиї суди чия рада чия генплокуклотула **** ти свинарчуківська? Пошукай себе на фото свин.
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так закройте вы, ЗЕ-дебилы.. Что вам мешает теперь?
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже. Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 4397
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Да С такими судами ложили они с прибором на ваши возбуждения
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Уже два месяца президент зеленский! Не переживайте так, скоро выборы уже ВР. Вот будет у зеленого наркомана вся власть в руках и тогда он посадит всех, догонит и еще раз посадит медведчука, ахметова и даже коломойского))))
Только вы об этом не забывайте телепузики - То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков
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ні.. це другий місяць після інагурації продовжує щось пі..дякати Алкаш Югік Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 4908
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Перечитай еще раз, мой комментарий.
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Луцик..... назови хоть одно уголовное, которое ты довел до приговора?
Как там главная террористка Надька дура поживает?
Михо уже вызвал для дачи показаний по делу об организации гос переворота группой лиц? (а то плакал что не можешь, т.к. главного подозреваемого какие то сообщники в масках выкрали и чартером отправили за границу).
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одна успішна справ у нього була...
успішно покатав корупціонерів на вертольотах...
був навіть замовлений спецназ-кортеж.. Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 8006
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Как из анекдота - "Почему Мавроди посадили - не поделился....
А почему отпустили - поделился!!"
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В Запорожье уже без телемоста - певучий десант из Москвы высадился и полным ходом "говорят" по микрорайонам:
Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 3007

Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 9835
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Интересно, закроют ли канал. Финансирование терроризма очень серьёзная причина.
Иначе гейропа устроит истерику, что в Украине нет свободы слова и волеизьявления.
Луценко нужно предъявить доказательства финансирования терроризма со стороны newsone
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аксіома.
чим гучніші звинувачення югіка-Генпрокурора -тим з більшим гуком наї..неться відкрита справа
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Переконаний,що всі ці гучні ПОЛІТИЧНІ ЗАЯВИ АЛКАША-НЕЮРИСТА гівно варті..

як завжди
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Правда, что у Луценко нет юридического образования?
Разве такое возможно, быть назначенным генеральным прокурором большой страны, не имея юридического образования 😲😲😲🇺🇦
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спеціально для цього Барига НАГНУВ ВР і було змінено Закон.
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"У цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензії в суворій відповідності до закону про ліцензію, а також є великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що СБУ, і ГПУ та інші правоохоронні органи мають захистити державний інтерес", - сказав Луценко

ТОБТО НІКУА У НЬоГО НЕМАЄ.
ВКЛЮЧНО"ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ "ЩО РОБИТИ
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Неужели власти решились наконец взяться за откровенных предателей внутри страны? Те не таятся ни секунды, но им всё сходит с рук.
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швидше повірю у літаючих рожевих крокодилів,ніж у те,що гЕНПРОКУРОР юГА як АПОФЕОЗ влади Бариги Тараса Козака посадить
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Здравия всем!Знаете в чем проблема Наших органов власти - отсутствие зубов! Представьте себе волкодавов с удаленными клыками! Большие, здровые, красивые- а клыкков нет! И даже мелкие шакалы кусают и издеваются над ними! Им говорят Фас, они массой своей прижмут к земле- а откусить или разорвать - не могут! Почему? Спросите вы- потому что не называют вещи своими именами! Они боятся что их обвинят в политических репрессиях! А это будет, обязательно- часть Европы будет волать ,если в Украине начнут садить за разговоры о Дружбе с Россией, и т.д.Вот это была главной ошибкой уходящей власти! Ну скажите,то есть, финансирование терроризма- это вообще не в какие ворота не лезет! Понимаете, все задают вопоос- а можно ли сажать за намерения- отвечаю - можно! Если это отвечает вопросам национальной безопасности! Не демократично? Почему же, очень даже! В драке есть одно правило- если ее невозможно избежать- бей первым- больше шансов победить!
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Шоби він був такий розумний ДО, як моя жінка ПІСЛЯ!
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имеем ситуацию, когда бывший госслужащий, 17 лет официально проработавший в госструктурах, после увольнения внезапно оказывается владельцем довольно скандального, мутного бизнеса и становится миллиардером, который может спокойно потратить сотни миллионов гривен на покупку телеканалов.
Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.
И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.
Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?https://www.liga.net/politics/opinion/kozak-ili-kak-borotsya-s-propagandoy-medvedchuka
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Україну врятує тільки здоровий націоналізм
Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 2244


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ отношении владельцев NewsOne зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма, - Луценко
 
 
 
 
 
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