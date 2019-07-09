 Уголовное производство о финансировании терроризма зарегистрировано в отношении владельцев NewsOne, - Луценко

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В целом считаю, что есть все основания для Совета национальной безопасности и обороны Украины принимать решение о лишении лицензии в строгом соответствии с законом о лицензии, а также есть большие задачи для всех правоохранительных органов. И уверен, что СБУ и ГПУ и другие правоохранительные органы должны защитить государственный интерес", - сказал Луценко.
По его словам, после анонсов так называемого прямого моста между подсанкционным по решению СНБО российским государственным телеканалом и NewsOne был возбужден дополнительный эпизод о подготовке к государственной измене. "То, что этот прямой мост отменили, не несет никаких юридических изменений в собственное расследование этого дела, которое было зарегистрировано вчера в Генеральной прокуратуре, и досудебное следствие будет осуществлять Служба безопасности Украины", - сказал он.
Кроме этого, по его словам, представляется вероятность финансирования терроризма. "По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, обслуживающих государственный оборонный заказ, - одни и те же люди. Два человека одновременно являются директорами "офшорок" украинского телеканала и "офшорки", на которой числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на оборонный заказ Российской Федерации, а поэтому и причастны к ведению агрессивной войны на территории Украины. В этой связи также зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма. И СБУ будет устанавливать этот факт", - сказал Луценко.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Только вы об этом не забывайте телепузики - То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков
Как там главная террористка Надька дура поживает?
Михо уже вызвал для дачи показаний по делу об организации гос переворота группой лиц? (а то плакал что не можешь, т.к. главного подозреваемого какие то сообщники в масках выкрали и чартером отправили за границу).
успішно покатав корупціонерів на вертольотах...
був навіть замовлений спецназ-кортеж..
А почему отпустили - поделился!!"
Иначе гейропа устроит истерику, что в Украине нет свободы слова и волеизьявления.
Луценко нужно предъявить доказательства финансирования терроризма со стороны newsone
чим гучніші звинувачення югіка-Генпрокурора -тим з більшим гуком наї..неться відкрита справа
як завжди
Разве такое возможно, быть назначенным генеральным прокурором большой страны, не имея юридического образования 😲😲😲🇺🇦
ТОБТО НІКУА У НЬоГО НЕМАЄ.
ВКЛЮЧНО"ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ "ЩО РОБИТИ