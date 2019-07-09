 Уголовное производство о финансировании терроризма зарегистрировано в отношении владельцев NewsOne, - Луценко

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом считаю, что есть все основания для Совета национальной безопасности и обороны Украины принимать решение о лишении лицензии в строгом соответствии с законом о лицензии, а также есть большие задачи для всех правоохранительных органов. И уверен, что СБУ и ГПУ и другие правоохранительные органы должны защитить государственный интерес", - сказал Луценко.

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По его словам, после анонсов так называемого прямого моста между подсанкционным по решению СНБО российским государственным телеканалом и NewsOne был возбужден дополнительный эпизод о подготовке к государственной измене. "То, что этот прямой мост отменили, не несет никаких юридических изменений в собственное расследование этого дела, которое было зарегистрировано вчера в Генеральной прокуратуре, и досудебное следствие будет осуществлять Служба безопасности Украины", - сказал он.

Кроме этого, по его словам, представляется вероятность финансирования терроризма. "По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, обслуживающих государственный оборонный заказ, - одни и те же люди. Два человека одновременно являются директорами "офшорок" украинского телеканала и "офшорки", на которой числится российский банк, имеющий статус уполномоченного на оборонный заказ Российской Федерации, а поэтому и причастны к ведению агрессивной войны на территории Украины. В этой связи также зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма. И СБУ будет устанавливать этот факт", - сказал Луценко.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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