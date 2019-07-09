 Бизнес ждет, пока наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит меморандум о сотрудничестве, – глава Госрегуляторной службы Ляпина

Об этом заявила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТВ24.

"Мы ожидаем, что Наблюдательный совет железной дороги посмотрит на меморандум, который сейчас уже разработан собственно совместными усилиями и управлением железной дороги, и грузоперевозчиками, и поддержит такой меморандум", – заявила Ляпина.

Меморандум о сотрудничестве между "Укрзализныцей" и бизнесом разработан на площадке ГРС. Документ должен упорядочить взаимодействие между сторонами, одна из главных его задач – то, что монополист "Укрзализныця" при принятии своих решений будет прислушиваться к бизнесу, стороны найдут общий язык по многим вопросам.

По словам Ляпиной, к сожалению, на сегодняшний день нет независимого регулятора, который бы регулировал цены на монопольные услуги "Укрзализныци".

"Такие регуляторные решения принимает Министерство (Министерство инфраструктуры Украины – ред.). Министерство обязано их согласовывать с Государственной регуляторной службой. Так случилось, что именно ГРС стала той площадкой, на которой встречаются железная дорога, министерство и грузоперевозчики для того, чтобы найти общий язык", – заявила Ляпина.

В проекте меморандума указано, что до 1 апреля 2020 года железная дорога не будет выходить с инициативами, которые предусматривают как прямое повышение тарифа, так и различные косвенные методы увеличения расходов грузоотправителями.

В последние годы промышленники постоянно сталкиваются с подорожанием услуг монополиста. Так, в 2018 году расходы грузоотправителей выросли на 30-35% по сравнению с предыдущим годом. За первое полугодие 2019-го они увеличились еще на 14%. Кроме того, бизнес страдает от недостатка вагонов или нерационального их распределения между грузоотправителями.

По словам главы ГРС, также бизнес невольно несет на своих плечах недостаточную эффективность железной дороги.

"И хотя мы, как регуляторная служба, не имеем отношения к пассажирским перевозкам, но мы понимаем, что фактически сегодня происходит перекрестное субсидирование, и финансируют все эти проблемы, которые есть в пассажирских перевозках – грузоперевозчики", – заявила глава ГРС.