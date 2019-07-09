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 Виновник ДТП, в котором погибла сестра активистки Ноздровской, проведет в тюрьме 7 лет, - прокуратура Киевщины

Прокуратура Киевской области добилась реального срока заключения для Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской Светланы Сапатинской.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области, Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Обуховского районного суда Киевской области от 24 октября 2018 года по резонансному делу по факту совершения смертельного ДТП в 2015 году, в результате которого погибла сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.

"Приговором суда виновник ДТП приговорен к 7 годам реального лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136576
 
 
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"совершения смертельного ДТП в 2015 году"

глянул тут на календарь, пишет что на дворе 2019.
Сколько он провел в СИЗО?
А даже если он был дома то о каких семи годах идет речь? Выйдет из колонии после 3,5 лет по УДО. Там же по идее колония поселение положена.
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яка тюрма? нащо оце писати?
тюрма і колонія це різні речі.
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