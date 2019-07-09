 Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям. Нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения Операции объединенный сил. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы тоже будем. Но будет новый формат", - сказал Зеленский.

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