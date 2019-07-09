 Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям. Нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения Операции объединенный сил. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы тоже будем. Но будет новый формат", - сказал Зеленский.
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А, що, ахтунге моржовий, зараз у вас в Гандурашкє, замість Європа, пишуть Ёвропа?
Повторюся коли проводили паради військовим видавали премії.
Брехня блазня про премії.
Під час нападу расєї на Україну, такі паради просто необхідність!!!!!
Парад, дєди на палочках, гейоргієвскіє лєнти....
Майданом пройде шеренга повернених заробітчан янека, за нею шеренга повернених заробітчан олігархів. Після неї пройде зведений взвод суддів Баришівського районного суду, Київського окружного апеляційного суду і Печерського районного суду, слідом послідує колона смокталок на нових авто зі спецсигналами. Завершить парад карнавал клоунів в рангу депутатів Верховної ради Україні.
Ви зробили це разом!
П.С. Страх.
Він його і погубить.Mason Lemberg
А цензор став також зе ?
Навіщо ж видаляєте коментарі проти
зе ?
Може б тобі на парад грошей наколядувати в звільненого недосепара Трухи? https://www.youtube.com/watch?v=Pe4SoeXFrmM&t=9s
Вот такой слуга народу, начал с евроремонта себе любимому.
ваш вошть зе бізян..
"Подготовка и проведение военного парада в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Дню независимости Украины, 24 августа, заложены в государственном бюджете. Сумма, выделенная на его проведение, равна 200 тысячам гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 187 тысяч гривен из этой суммы потратят на цветы и музыкальное сопровождение во время возложения цветов к памятникам. На цветы потратили 25 тысяч гривен, а на оркестр - 61 тысячу гривен. Остальные средства пойдут на закупку различного инвентаря для проведения мероприятия.
Выплаты командировочных, военным будет проводить Министерство обороны Украины. Также топливо и обуслуживание военной техники, которая примет участие в параде, оплачивается за счет Минобороны."============СТОИМОСТЬ ПАРАДА МАКСИМУМ 300 000 ГРИВЕН!!! ЗЕЛОМОЙСКИЙ ОБМАНУЛ НАС В 1000!!! РАЗ!!! ОН ОТМЕНИЛ ПАРАД В УГОДУ РОССИИ И ВАТЕ!