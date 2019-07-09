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 Политика Украины
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Все про:День независимости (677) Зеленский (2058) парад (430) премия (333) военнослужащие (4227)

 Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году пройдет без военного парада. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий.

Об этом глава государства заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День Независимости Украины проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году лучше эти деньги выделить нашим героям. Нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые выполняют задания в зоне проведения Операции объединенный сил. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы тоже будем. Но будет новый формат", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое и ранены трое террористов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3136574
 
   
 Топ комментарии
 
А мы думаем на твой вонючий офис пойдут. Офисмен сраный.
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Це робиться,щоб не злити Московію.Під виглядом доброї справи.
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УТочняй сразу что ты участник боевых действий герой ДНР и дважды раненный на полях боя в Лугандоне. КТо с мозгами давно понял куда ваша ЗЕсепар банда клонит.
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З сусідами в дирі, с ким ти там говорити збираєшься? Пополченець херой...
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Фактично ПЄС вже майже не гавкає. Вже меньше 5%. Закривати, годувати, лікувати і нехай живе довго(на довічному з конфіскацією)
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«ПЁС»
А, що, ахтунге моржовий, зараз у вас в Гандурашкє, замість Європа, пишуть Ёвропа?
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Ну і слава Богу, відмовилися від парашенківських гімнопарадів, неначе у нас і війни немає. Як би ще зеленьський п..дораса хомчака звільнив та посадив з злочини його
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Хорошее решение Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3019
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А що ти скажеш якщо твоє ***** відмінить парад на 9 мая? «Хорошеє рєшеніє»???
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Незалежно від буде парад чи ні, на день незалежності військовим видавали премії.
Повторюся коли проводили паради військовим видавали премії.
Брехня блазня про премії.
Під час нападу расєї на Україну, такі паради просто необхідність!!!!!
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Надеюсь, что 23 февраля праздновать не будем?...по просьбе жителей Домбабве и Лугандона... Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5162
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Та як це?!!!!
Парад, дєди на палочках, гейоргієвскіє лєнти....
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Деды с палочками не страшно, а вот молодые с георгиевкими.... Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3091
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А как весело было при потрохе - джавелины на крыше кабины грузовика по Крещатику в ровном строю,американцы ахреневали.
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Вам, хахли, захотілося 300 мільйонів на парад незалежності? А де я потім візьму 300 мільйонів на свій хабадський Охвіс? Мені їх шо, Коломойський дасть? Незалежності їм, бач, захотілося, сміття гойське.
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А Зеле-бид.у щось перепаде?
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Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності.
Майданом пройде шеренга повернених заробітчан янека, за нею шеренга повернених заробітчан олігархів. Після неї пройде зведений взвод суддів Баришівського районного суду, Київського окружного апеляційного суду і Печерського районного суду, слідом послідує колона смокталок на нових авто зі спецсигналами. Завершить парад карнавал клоунів в рангу депутатів Верховної ради Україні.
Ви зробили це разом!
П.С. Страх.
Він його і погубить.Mason Lemberg
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Зеленський, заберіть вкрадене у сванарчуків рошена і на конфісковані кошти проведіть парад. А бюджетні кошти дайте армії. Ще олігархів попросіть добровільно допомогти копійками на парад , поки не віддали державі все.
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Вже біжить, тільки кошерку Коломойського досмокче.
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Коломойский згоден пофарбувати один танк.
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Чому це гівно продовжує срати ?
А цензор став також зе ?
Навіщо ж видаляєте коментарі проти
зе ?
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Все в руслі "ідеології" зе-худоби : поржрати, поржати і пос.ти.. Мразь.
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Это вовремя нападения , согласен , а сейчас такая ситуация , тут мы типа воюем ,опять же там большой % жителей Украины . А с другой стороны торгуем , и я даже не про ГТС , товарооборот та увеличивается Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8352 Так шо непонятно
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Значит все пойдем голосовать за "Свободу", чтобы она в ВР стерла это зеленое дерьмо (Слугу народа) с лица нашей земли!
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А 300 млн на нову резиденцию очень надо или тоже может лучше раздать???
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Люцефер )(уйло не мое Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9047за 9-е я вообще молчу , для меня это только день памяти погибших Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4734
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Зеленський не знає і тому не враховує психологію українців. Українці поки не помацають, не повірять. Народ має на власні очі бачити, що кошти на армію витрачені на зброю, частина якої їде на параді і її все більше і більше. Бо навіщо тоді у нас відбирають процент від зарплат військового податку?
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Правильно сделал, пора этот совок с парадами из голов повыкидывать, глядишь и жизнь наладится.
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И жить станет лутше, и жить снет веселей©
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Так а где вы были раньше , почему Кошулинского не протащили в президенты Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8236
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не будет ураинского парада - будем тогда принимать у себя парад оккупантом
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Зеленский - мразь прокацапская и антиукраинская.
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Зачем парад если в Украине аж 73 % дэбилов? Кому этот парад ?
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Зеля, а чого сьогоднs з Труханова в cуді всі звинувачення зняли??? Що, він такий білий і пухнастий?
Може б тобі на парад грошей наколядувати в звільненого недосепара Трухи? https://www.youtube.com/watch?v=Pe4SoeXFrmM&t=9s
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Зебили , ху и вам , а не парад . Вы не заслужили это ! Хахаха
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Бабло на новьій офис себе любимому есть, парад провести для людей и армии нет.
Вот такой слуга народу, начал с евроремонта себе любимому.
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Парада на День Независимости не будет...Парад будет 9 мая и 12 июня..

ваш вошть зе бізян..
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"Из городского бюджета Киева на проведение Дня Независимости не потратят ни копейки. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Подготовка и проведение военного парада в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Дню независимости Украины, 24 августа, заложены в государственном бюджете. Сумма, выделенная на его проведение, равна 200 тысячам гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 187 тысяч гривен из этой суммы потратят на цветы и музыкальное сопровождение во время возложения цветов к памятникам. На цветы потратили 25 тысяч гривен, а на оркестр - 61 тысячу гривен. Остальные средства пойдут на закупку различного инвентаря для проведения мероприятия.

Выплаты командировочных, военным будет проводить Министерство обороны Украины. Также топливо и обуслуживание военной техники, которая примет участие в параде, оплачивается за счет Минобороны."============СТОИМОСТЬ ПАРАДА МАКСИМУМ 300 000 ГРИВЕН!!! ЗЕЛОМОЙСКИЙ ОБМАНУЛ НАС В 1000!!! РАЗ!!! ОН ОТМЕНИЛ ПАРАД В УГОДУ РОССИИ И ВАТЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарада на День Независимости не будет. Деньги пойдут солдатам, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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