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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9203) допрос (1162) Луценко (7541) Рябошапка Руслан (48) Мендель (19)

 ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Юрий Луценко направил в Офис президента повторный запрос в связи с заявлением пресс-секретаря Президента Юлии Мендель о том, что украинские военнослужащие обстреливают гражданские объекты на востоке Украины.

Соответствующее сообщение размещено на странице Генпрокуратуры в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"9 июля 2019 года Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - сказано в сообщении на странице Генпрокуратуры.

Повторный запрос за подписью Генерального прокурора Юрия Луценко адресован заместителю руководителя Офиса Президента Руслану Рябошапке.

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Читайте на Цензор.НЕТ: Пресс-секретарь Зеленского Мендель отказалась давать показания ГПУ. ДОКУМЕНТ

Напомним, 6 июня в прямом эфире телеканала "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, что есть случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

Юлию Мендель пытались допросить дважды - военная прокуратура вызывала ее на допрос 26 или 27 июня. А в здание Администрации президента к ней приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу. Мендель поговорила с ним, но отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления.

После этого ГПУ направила в Офис Президента запрос с просьбой уточнить, высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, а также откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".

Офис Президента вернул запрос ГПУ без рассмотрения.

Также на Цензор.НЕТ: Я тоже была "агентом Кремля", - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Источник: https://censor.net.ua/n3136572
 
   
 Топ комментарии
 
Меньдель за ман*ель пора брать,чтоб знала,что языком ляпать.Неделю во власти а уже чуствует себя богиней
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Дайте ей 50 батогов и отпустите , больше ничего не ляпнет .
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Т.е. ВСУ убивают мирных граждан, как утверждают паРаша ТВ и Мендель?
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Дайте ей 50 батогов и отпустите , больше ничего не ляпнет .
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не таким надо заливать во все дырки маселко кипящее во тогда точно не вякнет и язык вырвать.... о какой будет пресс секретулька у Зели ему под стать... ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 7174
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Меньдель за ман*ель пора брать,чтоб знала,что языком ляпать.Неделю во власти а уже чуствует себя богиней
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Лучше "направили бы запрос" в "офис" Мертвечука! Или у пециного кум-плокулола к пециному бизнес-партнеру вопросов нет?
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Я так понимаю луцику заняться нечем.
кернесы, трухановы , злочевские .уже во всем сознались и изобличены.
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Т.е. ВСУ убивают мирных граждан, как утверждают паРаша ТВ и Мендель?
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ДА СЕГОДНЯ ВСЮ БАНДУ ТРУХАНОВА НАШ СУД СОСТОЯЩИЙ ИЗ МИЛЛИОНЕРОВ СУДЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 8367 ТРУХАНОВА И ЕГО БАНДУ ПОЛНОСТЬЮ ЕСЛИ ДО КОГО НЕ ДОШЛО....
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Який махровий антисемітизм в цьому вашому ГПУ. Але холокост не пройде! ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 3501
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Ну ты и настырный, Юрец! Ох, и настырный! Не переводи бумагу - тебе никто не ответит.
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Чем то похожа на первую леди.Это,наверное тип нашего гидранта.Бобик на нее запал-вот и весь конкурс.))
Хорошая еврейская девочка для хорошего еврейского мальчика.Это многое бы обьяснило.
Сваха Каломойша чужих к телу фараона не подпустит.))
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Дави её, Луцик! Только смойся вовремя. Женщины злопамятные...
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мендель, извините за это выражение, должна лизать моржового сказочника в кремле, а не в Украине
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что вот так сразу!? надо проявить рвение и усердие одной фамилии не достаточно! вот поклонская, тоже не плохо начала а потом в некрофилию ударилась, подпортила кареру ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 8593
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Юра успокойся, после 21-го сам будешь давать показания.
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Ну эта Мендель, мягко говоря, не на своем месте. Такое ляпнуть и морозится. Она должна понимать, что каждое ее слово сейчас может навредить не только ей, ее боссу, но и другим людям. ГПУ пытается определить статус ее слов и логично просит указать источник. Так пусть и скажет, что говорила свое придуманное мнение, вещала лично от себя. Если же не от себя - тогда подавай фактаж откуда такие факты.
А морозится не выйдет. Этот номер не прокатит. Тихонько нужно было закрывать в правовом поле с минимальными потерями для имиджа и максимальными оргвыводами.
Не тянет эта дамочка на пресс - секретаря.
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через місяць подібні листи щастя чекатимуть на Казліхіна
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Пресс-секретарь не имеет своего мнения, он (она) высказывает мнение своего шефа ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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