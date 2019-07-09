 ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель. ДОКУМЕНТ

Соответствующее сообщение размещено на странице Генпрокуратуры в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"9 июля 2019 года Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждение публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - сказано в сообщении на странице Генпрокуратуры.
Повторный запрос за подписью Генерального прокурора Юрия Луценко адресован заместителю руководителя Офиса Президента Руслану Рябошапке.
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Напомним, 6 июня в прямом эфире телеканала "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, что есть случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.
Юлию Мендель пытались допросить дважды - военная прокуратура вызывала ее на допрос 26 или 27 июня. А в здание Администрации президента к ней приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу. Мендель поговорила с ним, но отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления.
После этого ГПУ направила в Офис Президента запрос с просьбой уточнить, высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, а также откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".
Офис Президента вернул запрос ГПУ без рассмотрения.
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кернесы, трухановы , злочевские .уже во всем сознались и изобличены.
Хорошая еврейская девочка для хорошего еврейского мальчика.Это многое бы обьяснило.
Сваха Каломойша чужих к телу фараона не подпустит.))
А морозится не выйдет. Этот номер не прокатит. Тихонько нужно было закрывать в правовом поле с минимальными потерями для имиджа и максимальными оргвыводами.
Не тянет эта дамочка на пресс - секретаря.
https://youtu.be/hxy3NvrSF-E