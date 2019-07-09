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 Политика Украины, Экономика
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Все про:промышленность (227) экология (1132)

 Государство может помочь промышленникам бороться с индустриальными загрязнениями

Финансовую нагрузку на отечественные промышленные предприятия вследствие имплементации Директивы о промышленных загрязнениях частично может взять на себя государство. В частности, в Министерстве экологии и природных ресурсов уже думают над будущим реформированием экологического фонда, чтобы использовать средства из него на внедрение европейских стандартов - наилучших доступных технологий и методов управления.

Об этом во время презентации совместного украинского-германского проекта по внедрению НДТМ рассказал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Минприроды Николай Кузьо, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель

По словам замминистра, Украина будет стремиться к тому, чтобы внедрить НДМТ за 10 лет – быстрее, чем это было в большинстве европейских стран. При этом, сейчас рассматривается возможность увеличить переходный период для отдельных секторов, чтобы дать возможность украинскому бизнесу адаптироваться под новые стандарты.

Государство может помочь промышленникам бороться с индустриальными загрязнениями 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136570
 
 
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ага...А с финансовыми загрзнениями? сколько уже можно Украину ЮЗАТЬ???
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Я знаю як допомогти олігархам - збільшити в 3,5 рази вантажні тарифи Укрзалізниці. Це радикально зменшить обсяги промислового забруднення в Україні і допоможе знайти ефективних власників для провиробництв, в яких є гроші на переобладнання!
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Экология конечно важна.....
Но никого не смущает что:
Олигархи в 90 за копейки приватизировали пром предприятия....
Ни х-я в них не влаживали, инвест проекты не выполняли, доили на износ.
Все еко нормативы за 20 лет нарушали.... Договаривались об отсрочках...переносах...
В очистительные и нов технологии тоже не влаживали!
И тут .... внезапно когда евро нормативы требуют и уже усе ГОРЫТЬ!
Нам сообщают что государство за счет налогов налогоплательщиков будет олигархам "помогать"!
Кажется нас опять хотят "полюбить"!!!!! За наш же счет!
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Не переживайте.
Если государство кому-то собралось помогать - олигархам от этого точно лучше не станет.
Результатом любой помощи государства может быть исключительно незначительное увеличение количества 570-х лексусов и красивых трёхэтажных домиков в Киево-Святошинском районе.
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