 Государство может помочь промышленникам бороться с индустриальными загрязнениями

Об этом во время презентации совместного украинского-германского проекта по внедрению НДТМ рассказал заместитель министра по вопросам европейской интеграции Минприроды Николай Кузьо, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель
По словам замминистра, Украина будет стремиться к тому, чтобы внедрить НДМТ за 10 лет – быстрее, чем это было в большинстве европейских стран. При этом, сейчас рассматривается возможность увеличить переходный период для отдельных секторов, чтобы дать возможность украинскому бизнесу адаптироваться под новые стандарты.
Но никого не смущает что:
Олигархи в 90 за копейки приватизировали пром предприятия....
Ни х-я в них не влаживали, инвест проекты не выполняли, доили на износ.
Все еко нормативы за 20 лет нарушали.... Договаривались об отсрочках...переносах...
В очистительные и нов технологии тоже не влаживали!
И тут .... внезапно когда евро нормативы требуют и уже усе ГОРЫТЬ!
Нам сообщают что государство за счет налогов налогоплательщиков будет олигархам "помогать"!
Кажется нас опять хотят "полюбить"!!!!! За наш же счет!
Если государство кому-то собралось помогать - олигархам от этого точно лучше не станет.
Результатом любой помощи государства может быть исключительно незначительное увеличение количества 570-х лексусов и красивых трёхэтажных домиков в Киево-Святошинском районе.