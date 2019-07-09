 В результате обстрела Катериновки повреждено не менее 7 домов, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении украинской стороны СЦКК отмечается: "Известно, что огонь противник вел от направления населенного пункта Кировск, применив при этом запрещено минского договоренностями вооружение - артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

На месте обстрела, на улице Тимирязева, офицерами мобильной группы СЦКК зафиксировано повреждение не менее 7 домов. В частности, повреждены заборы, крыша, окна и стены жилых домов. Кроме того, в одном из домов разрушено хозяйственное здание, хранилище для хранения сена и повреждено летнюю дешевую кабину. А также, у одного из владельцев дома, сгорел мотоцикл и прицеп именно от разрыва мины.

К счастью обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам поврежденных домов. Таким образом, враг пытается не только запугать местное население, но и спровоцировать украинских армейцев".

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