Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении украинской стороны СЦКК отмечается: "Известно, что огонь противник вел от направления населенного пункта Кировск, применив при этом запрещено минского договоренностями вооружение - артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
На месте обстрела, на улице Тимирязева, офицерами мобильной группы СЦКК зафиксировано повреждение не менее 7 домов. В частности, повреждены заборы, крыша, окна и стены жилых домов. Кроме того, в одном из домов разрушено хозяйственное здание, хранилище для хранения сена и повреждено летнюю дешевую кабину. А также, у одного из владельцев дома, сгорел мотоцикл и прицеп именно от разрыва мины.
К счастью обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам поврежденных домов. Таким образом, враг пытается не только запугать местное население, но и спровоцировать украинских армейцев".
"Они же наши люди!" - зеро в своей инаугурационной речи про лугандонцев
Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». ... Возгорание произошло на глубоководной станции АС-31, а не на лодке-носителе. Точное количество людей на «Лошарике» в момент аварии не раскрывается, однако известно, что лодка могла вместить еще пятерых членов экипажа. «Данных о них нет и не будет с учетом секретности операции».
Висновок:
- горів АПЧ носій,
- загинуло впятеро більше, чим було заявлено.