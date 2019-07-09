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 "Русский мир" нам вреден, - президент брестского "Динамо" Зайцев о приглашении белорусских клубов в российскую премьер-лигу

Президент брестского "Динамо" Александр Зайцев возмутился приглашением белорусских клубов на чемпионат России по футболу.

Об этом сообщает "Прессбол", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Зайцев отреагировал на идею президента московского ЦСКА Евгения Гинера расширить российскую премьер-лигу за счет приглашения клубов из Армении, Казахстана и Беларуси.

"Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионное и вредное. Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам - вредно", - сказал Зайцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136566
 
   
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