 "Русский мир" нам вреден, - президент брестского "Динамо" Зайцев о приглашении белорусских клубов в российскую премьер-лигу

Об этом сообщает "Прессбол", информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Зайцев отреагировал на идею президента московского ЦСКА Евгения Гинера расширить российскую премьер-лигу за счет приглашения клубов из Армении, Казахстана и Беларуси.

"Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионное и вредное. Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого "русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам - вредно", - сказал Зайцев.

Смотрите также: "Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналист Скрыпин. ВИДЕО