EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Общество
  457  29
Все про:НАБУ (2778) суд (22288) Труханов Геннадий (205)

 Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна"

Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы сегодня признала невиновными мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег". 

Суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение средствами местного бюджета. Также суд не усмотрел в действиях Труханова злоупотребления служебным положением.

Кроме того, суд признал незаконным вручение детективами Национального антикоррупционного бюро фигурантам дела сообщений о подозрении, так как при этом была нарушена процедура. Суд также признал ненадлежащими доказательствами материалы негласных следственных действий НАБУ в отношении мэра Одессы.

Суд подчеркнул, что большинство свидетелей в процессе не подтвердили совершение обвиняемыми преступных действий при покупке здания завода "Краян". Более того, суд не смог установить наличие ущерба в данном деле. Как следствие, суд не установил факт совершения преступления. В итоге суд признал невиновным и оправдал Труханова.

Аналогичный вердикт суда вынесен в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой.

Суд также отменил меры пресечения, которые действуют в отношении подсудимых.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если приговор Труханову нас не удовлетворит, то САП будет его обжаловать, - Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3136564
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
свиня парашенко ..відмазав через луценка свого кориша ((
 показать весь комментарий
 
Зелёный нарик отмазал через своего хозяина Коломойского-портного.
 показать весь комментарий
 
ай какие молодцы, реформированные судьи. а то стал уже переживать, - с кем маринка по. будет вышивать крестиком.
 показать весь комментарий
 
 
неожиданность ??????????? не думаю просто продажные недоперереформированные суды
 показать весь комментарий
 
 
Очередной глум над государством так называемыми судьями
 показать весь комментарий
 
 
Наконец то суды у нас стали не продажными, народными, справедливыми!
 показать весь комментарий
 
 
думаете зря клоун приглашал портнова?
 показать весь комментарий
 
 
Кидалова подельники в судьях! ******** их туда поставил! Сволочи! За что люди гибли и гибнут? За этих упырей???Отправить
 показать весь комментарий
 
 
Украинские судьи это главные враги Украины! Они постоянно будут принимать решения направленные во вред реформам и прогрессу страны, просто они знают что иначе их банде хана.
 показать весь комментарий
 
 
Партия мэров = самые честные люди и партнеры каломоева и слуг русского народа - таких нельзя класть в обычный смитник, только для особо токсичных отходов!
 показать весь комментарий
 
 
Как оказалось, Костя Сапрыкин был всецело прав. Нет методов! Пока не нарвался на жесткий беспредел Жеглова. Наверху ведь понимают, что толкают к беспределу... Да, дела... хреновые дела.
 показать весь комментарий
 
 
Вот уже и весна прошла, а их все отпускают и отпускают. Мародёры грабят украинцев, где зеленский?
 показать весь комментарий
 
"Суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение средствами местного бюджета" - Ну этот бюджет - просто сам на труху каак накинется - труха отбивался, отбивался, но бюджет от него так и не ушел. - Молоко трухе за вредность, и звезду героя !!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Малиновский районный суд сегодня "поднялся" где-то 500 000 баксов.. а апелляция планирует взять "лимон"..
а НАБУ галимые лохи, если не смогли задокументировать "решение вопроса" по Труханову..
PS. Тьфу на вас!.. Тьфу на вас еще раз! (с)
 показать весь комментарий
 
 
Недарма він вишивав хрестиком з Марфою Порошенко.
 показать весь комментарий
 
А що в когось були сумніви що саме так і буде???
 показать весь комментарий
 
А кто то думал что будет по другому? Да посмотрите что в стране творится. Преступники, убийцы, предатели, воры, выходят на свободу и ржут с *хохлов*.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМалиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна"
 
 
 
 
 
 вверх