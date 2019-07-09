 Министру энергетики Насалику вручили подозрение

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, министр четыре года подряд не декларировал заем 1,249 млн долларов, полученный в 2014 году.

Действия Насалика квалифицировали по ст.366-1 Уголовного кодекса - умышленное декларирование недостовернных данных.

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