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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2778) Насалик (177)

 Министру энергетики Насалику вручили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, министр четыре года подряд не декларировал заем 1,249 млн долларов, полученный в 2014 году.

Действия Насалика квалифицировали по ст.366-1 Уголовного кодекса - умышленное декларирование недостовернных данных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136563
 
 
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Министру энергетики Насалику вручили подозрение

... и плед.
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И что Насалику за это будет? Ровным счетом ничего.
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подозрєнійє об'являют, а нє вручают. То йєму бамагу вручілі про ета
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Так он йейо ні прачьол.Вибросіл нє чітая.А раз нєт бумагі-нєт і подозрєнія.Нєвіновєн,***.))
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Постепенно и до главного престарелого покровителя свинарчуков всяких доберутся.
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Да, престарелый покровитель Зеленского до всего доберется. Но начал он с самого прибыльного - с энергетики.
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насцаліку-насраліку - от же хвамілія
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А где лямы раздают?
Я тоже до пенсии займу!
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9 июля 2019
Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике».



Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает принадлежащее РБК.»
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Ви там обережно не посадіть когось з переляку!!! Министру энергетики Насалику вручили подозрение - Цензор.НЕТ 8139
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Он προςιραλ интересы Украины 4 года подряд а принесли подозрение только сейчас.
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хароша ідєя с греческім шрифтом - красіва!
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Политическое руководство страны было им довольно. Интересы Украины - их интересы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистру энергетики Насалику вручили подозрение
 
 
 
 
 
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