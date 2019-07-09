 Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне

Соответствующий документ "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров" обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что этот указ подписан с целью усиления эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, и повышения уровня доверия бизнеса к государственным органам.

Согласно указу Кабинету министров поручено создать на Едином веб-портале органов исполнительной власти информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией, и обнародовать ежемесячные отчеты о результатах реализации экспериментального проекта по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей.

Читайте также: Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии

Кроме этого, правительство должно проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и ввести систему обмена в режиме реального времени информацией с информационными системами других государств относительно таможенного оформления товаров, перемещаемых через украинскую таможенную границу.

Кабинет министров также должен принять до 1 января 2020 года меры для надлежащего взаимодействия между гарантами, которые выдают финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

Отдельно в указе Секретарю СНБО поручено внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне, которая впоследствии должна разработать программу борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.

Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

Читайте также: Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями

Генеральной прокуратуре Украины, СБУ и Нацполиции рекомендовано принять меры по недопущению предоставления поручений органам доходов и сборов о проведении осмотров товаров, транспортных средств коммерческого назначения, кроме случаев передачи поручений по установленной форме в рамках уголовного производства.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.