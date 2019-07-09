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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2058) контрабанда (1765) таможня (1433) указ (335)

 Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о противодействии контрабанде и коррупции на таможне.

Соответствующий документ "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров" обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что этот указ подписан с целью усиления эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, и повышения уровня доверия бизнеса к государственным органам.

Согласно указу Кабинету министров поручено создать на Едином веб-портале органов исполнительной власти информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией, и обнародовать ежемесячные отчеты о результатах реализации экспериментального проекта по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Кроме этого, правительство должно проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и ввести систему обмена в режиме реального времени информацией с информационными системами других государств относительно таможенного оформления товаров, перемещаемых через украинскую таможенную границу.

Кабинет министров также должен принять до 1 января 2020 года меры для надлежащего взаимодействия между гарантами, которые выдают финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

Отдельно в указе Секретарю СНБО поручено внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне, которая впоследствии должна разработать программу борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.

Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Генеральной прокуратуре Украины, СБУ и Нацполиции рекомендовано принять меры по недопущению предоставления поручений органам доходов и сборов о проведении осмотров товаров, транспортных средств коммерческого назначения, кроме случаев передачи поручений по установленной форме в рамках уголовного производства.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Источник: https://censor.net.ua/n3136562
 
 
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Зєлєнскій прєкраті!! Как порохоботов фінансіровать, если кормушку забрать??
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закарпаття живе на контрабанді. от вони і зрадіють))) і шо цікаво вони масово глосували за Зе
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Чтобы попасть в пятую колонну Путина - нужно бить в десятку.
А десятка это партия Порошенко.
Пиарщики Петра Алексеевича, вы сами поняли, что написали?

Вы назвали "Европейскую солидарность" 5ой колонной, которую нужно застрелить😬.
Откровенная тупость или тупо откровенность?Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 7000
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+11.80! Хотя деньги соевый свин платит куда большие (снял за четыре почти недели 34 миллиона наличными на "благие" цели!).
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Мынстецевские художники так замалевались в поддержку шоколадно РЫГО-УБЛЮДИНЫ, шо забыли намалевать ЖОППОзиційний блок "ЗА ЖЫДДЯ"
Случайность или совпадение???
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Порох все встигав сам:красти в армії, купувати суддів, дестабілізувати ЄС, рубати ліс, возити вугілля, копати бурштин. При чому він все це робив, будучи в дрободан бухим. Який місний чолов'яга ...
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поможе то як метвому припарка...лише потоки тепер підуть в потрібне оточення та кошерні кишені
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Раньше чё, раньше просто указа не было. Вот и воровали.
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а как же 73% наріда. и только не говорите что среди них нет фопов которые возят серый товар
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Это Зе ко-*****? тут мой сосед контрабанду в квартиру занес. приезжайте скорее!


"Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей."

Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 1329
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А без указа Пигмея борьба не ладится совсем?)
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ручное управление - как его шефа в Московии
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Зеленский подписал... Он писать-то умеет? Кто-нибудь проверял? Правильно говорить "У Зеленкого подписали". Кто у нас президент никому не известно. Клоун из телевизора на президента не тянет никак.
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Откройте кто нибудь форточку у него в кабинете ,,,,,кумар выйти должен,,,,,
Сей опус - полное подтверждение того что у руля собрались кухарки,,,,,.все о чем там написано либо уже работает согласно ТКУ .ПКМУ и других нормативных актов либо переходит в разряд" немного по дебильному написано,,,,,"
Специалисты уже смеются над верхом непрофесионализма при написании сего документа
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сегодня, в течении часа после подписания этого Указа, умерло от хохота несколько контрабандистов.. Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 5593
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Є єдиний спосіб подолати корупцію на таможні - найняти британську приватну контору, усі інші варіанти - це переділ потоків та імітація дій. Думай(те). Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 7493
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Указ подписан...свои люди на нужных местах расставлены....контрабанда из средств массовой информации исчезнет уже завтра....
А денежные потоки с контрабанды...который на себе переключил Богдана...потекут тихо и без шуму в новом...нужном русле...
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Прикольно.
- Контрабанда, стой! Раз-два
- Взятки, кыш! Ать-два
Оказывается, чтобы прекратить контрабанду и взяточничество, достаточно указа, а не длительной и напряжённной работы?
Не, ну стремление-то похвальное. Главное, чтобы просто указом не ограничилось.
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Молодец, Володимир! Дави параженковскую свинотную мразоту по всем фронтам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне
 
 
 
 
 
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