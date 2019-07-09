 Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне

Соответствующий документ "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров" обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что этот указ подписан с целью усиления эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины, и повышения уровня доверия бизнеса к государственным органам.
Согласно указу Кабинету министров поручено создать на Едином веб-портале органов исполнительной власти информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров значительного количества наименований, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией, и обнародовать ежемесячные отчеты о результатах реализации экспериментального проекта по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей.
Кроме этого, правительство должно проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и ввести систему обмена в режиме реального времени информацией с информационными системами других государств относительно таможенного оформления товаров, перемещаемых через украинскую таможенную границу.
Кабинет министров также должен принять до 1 января 2020 года меры для надлежащего взаимодействия между гарантами, которые выдают финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.
Отдельно в указе Секретарю СНБО поручено внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне, которая впоследствии должна разработать программу борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.
Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.
Генеральной прокуратуре Украины, СБУ и Нацполиции рекомендовано принять меры по недопущению предоставления поручений органам доходов и сборов о проведении осмотров товаров, транспортных средств коммерческого назначения, кроме случаев передачи поручений по установленной форме в рамках уголовного производства.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.
А десятка это партия Порошенко.
Пиарщики Петра Алексеевича, вы сами поняли, что написали?
Вы назвали "Европейскую солидарность" 5ой колонной, которую нужно застрелить😬.
Откровенная тупость или тупо откровенность?
Случайность или совпадение???
"Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей."
https://petition.president.gov.ua/petition/60252
Сей опус - полное подтверждение того что у руля собрались кухарки,,,,,.все о чем там написано либо уже работает согласно ТКУ .ПКМУ и других нормативных актов либо переходит в разряд" немного по дебильному написано,,,,,"
Специалисты уже смеются над верхом непрофесионализма при написании сего документа
А денежные потоки с контрабанды...который на себе переключил Богдана...потекут тихо и без шуму в новом...нужном русле...
- Контрабанда, стой! Раз-два
- Взятки, кыш! Ать-два
Оказывается, чтобы прекратить контрабанду и взяточничество, достаточно указа, а не длительной и напряжённной работы?
Не, ну стремление-то похвальное. Главное, чтобы просто указом не ограничилось.