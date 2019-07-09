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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2058) увольнение (1611) РГА (166)

 Зеленский уволил 25 руководителей райадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве

Президент Украины Владимир Зеленской подписал указы об увольнении десяти глав районных государственных администраций в Винницкой области, восьми – в Волынской, трех - в Донецкой, трех в городе Киеве и одного – в Днепропетровской области

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №№76/2019-рп – 100/2019-рп датированы 9 июля и опубликованы на официальном сайте главы Украинского государства.

В частности, уволены главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций Винницкой области.

Также уволены главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций Волынской области.

Кроме того, уволены главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и глава Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

В городе Киеве уволены главы Голосеевской, Святошинской и Соломенской РГА. 

Источник: https://censor.net.ua/n3136561
 
 
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Я не понимаю, зачем он их меняет? Это ж публика из такого материала сделана, что любое начальство в самую дырочку лижут. Был петя - его обслуживали, теперь бы и вову не хуже.. Или он качественно других на их места заведёт? Зеленский уволил 25 руководителей райадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях и Киеве - Цензор.НЕТ 2500
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абсолютно непонятные телодвижения. ведь в админрезерве накоплены точно такие же как и эти. другие в этом отстойнике не накапливаются. разве шо только поменять на своих. но те же точно такие как и те, шо есть в админрезерве. ну откуда пластилину в жопе власти взяться? только что разве - попытка не пытка.
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Добрый, уволил, а мог бы и бритвочкой по горлу
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Всю старую криминальную банду соевой мрази - под суд!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил 25 руководителей райадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве
 
 
 
 
 
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