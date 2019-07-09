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 Швеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме

39-летняя украинка Ирина Заманова, потерявшая правую ногу в результате теракта в Стокгольме в 2017 году, должна покинуть территорию Швеции в течение 4 недель.

Такое решение принял Шведский миграционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Local. Заманова пыталась оспорить решение суда, но высшая инстанция - Апелляционный миграционный суд - решила не рассматривать ее дело.

Это означает, что теперь украинка и ее 14-летняя дочь должны в течение 4 недель покинуть Швецию, сообщил адвокат Замановой Хенрик Хоффман.

"Очевидно, что суды решили не принимать во внимание сложившиеся чрезвычайные обстоятельства", - сказал адвокат, добавив, что считает "очень прискорбным" то, что Швеция не может заботиться о женщине, которая оказалась в столь ужасной ситуации.

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Ирина Заманова приехала в Швецию в апреле 2017 года в качестве туристки. Она пострадала во время теракта, совершенного членом "Исламского государства". Гражданин Узбекистана украл грузовик и наехал на пешеходов на оживленной улице в центре Стокгольма.

Врачи были вынуждены ампутировать украинке правую ногу ниже колена.

Первоначально Замановой был предоставлен временный вид на жительство, потому что она была свидетелем по делу о теракте. Со временем срок действия разрешения истек, поэтому женщина обратилась за разрешением на постоянное проживание со ссылкой на "чрезвычайные обстоятельства". Шведское миграционное законодательство допускает это, но на практике это используется редко. Однако Шведское иммиграционное управление отклонило ее просьбу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136560
 
 
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Пускай на родину возвращается у нас тут нет терактов.
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может она боится зеленых карликов
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вы будете удивлены но в Швеции есть городок который настолько ФАШИСТКИЙ И ЖИВУТ ТАМ ПОКЛОННИКИ ФАШИЗМА, ЧТО В ГЕРМАНИИ ТАКОГО НЕТ И НЕ БЫЛО.....
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Эвропейцы они такие А вместо неё принять сирийских беженцев Что бы те их потом на улицах грузовиками давили
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А чем сирийские беженцы хуже нашего пост-коммунистического рогулья?
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Порох и его команда канеша поборолись с этими подонками. А щас, ворон ворону глаз не выклюет.
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Другое дело, почему она не требует компенсации за причинённый вред на территории Швеции. Сумма то не шуточная ,с ней можно неплохо и в Украине обустроиться.
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Очень хорошая формулировочка. Значит могут быть иски по мн17 за, как это вы сказали "вред на территории Украины"?
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Все логично...
Ее место может занять араб или турок...
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Пускай в Страсбург подаёт с Швеции на это решение. Пока суд в Страсбурге будет рассматривать , они имеет право находится в Швеции, а это лет 4-5 .
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Проте шведи не проти,тероститів ісламських і просто бандитів,які вбивають і ґвалтують шведок.
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шведы козлы, они дают вид и гражданство всем кому ни лень, есть районы в Стокгольме, куда даже полиция не суется, а человеку, который пострадал у них в стране - отказали
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Т - толерантність. Д - демократія. Гейропейські цінності в дії.
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Бо українці стоять в рейтингу європейців нижче арабів і негрів. Тому "мав я на увазі" і європейців і "європейську солідарність". Україна повинна стати сильною, інакше небуття.
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Соціалізм, фулі....Це ж не араб пролетарій....
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Такое решение принял Шведский миграционный суд, -- я так понимаю , что она была беженкой , и тут суд правильно решил , потому что в Украине ее не грозить политическое преследование, и другого решения быть не могло . Мне кажется , что плохой адвокат, потому что надо было подавать на гуманитарный выд на жительство , а не на политическое убежище.
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Очень не ясное сообщение. Женщина,приехавшая в качестве туристки,случайно стала одной из пострадавших при теракте....Выплатили ли ей компенсацию и какую? ? Ей в Швеции понравилось и она решила там поселиться.Власти решили что это слишком. И в чем сенсация?
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Все так, але трошечки не так.
Если нет источника дохода, а в стране гражданства политического или духовного преследования - депортация.
Швеция не будет платить пенсию, за увечья нанесенные гражданином Узбекистана.
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НО , Швеция несёт ответственность за безопасность в своей стране , и не только своим гражданам, правильно?
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Думаю, что шведы нормально позаботились об украинке. Сделали ей лечение, реабилитацию, протезирование, выплатили ей пенсию по инвалидности, предоставили временный вид на жительство и всё такое. А теперь хочется посмотреть, что сделает Украина для своей пострадавшей дочери. Да и для других тысяч инвалидов. А то тут сквозит такое - мол шведы редиски... А мы?
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ага, муслімів, які потім давлять людей грузовиками, свенскі принімают, а нещасну жінку випихають на смітник
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШвеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме
 
 
 
 
 
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