 Швеция депортирует украинку, потерявшую ногу во время теракта в Стокгольме

Такое решение принял Шведский миграционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Local. Заманова пыталась оспорить решение суда, но высшая инстанция - Апелляционный миграционный суд - решила не рассматривать ее дело.

Это означает, что теперь украинка и ее 14-летняя дочь должны в течение 4 недель покинуть Швецию, сообщил адвокат Замановой Хенрик Хоффман.

"Очевидно, что суды решили не принимать во внимание сложившиеся чрезвычайные обстоятельства", - сказал адвокат, добавив, что считает "очень прискорбным" то, что Швеция не может заботиться о женщине, которая оказалась в столь ужасной ситуации.

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Ирина Заманова приехала в Швецию в апреле 2017 года в качестве туристки. Она пострадала во время теракта, совершенного членом "Исламского государства". Гражданин Узбекистана украл грузовик и наехал на пешеходов на оживленной улице в центре Стокгольма.

Врачи были вынуждены ампутировать украинке правую ногу ниже колена.

Первоначально Замановой был предоставлен временный вид на жительство, потому что она была свидетелем по делу о теракте. Со временем срок действия разрешения истек, поэтому женщина обратилась за разрешением на постоянное проживание со ссылкой на "чрезвычайные обстоятельства". Шведское миграционное законодательство допускает это, но на практике это используется редко. Однако Шведское иммиграционное управление отклонило ее просьбу.

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