EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  407  5
Все про:назначение (1435) представительство (44) Евросоюз (12522)

 Эстонский дипломат Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине

Главой Представительства Европейского Союза в Украине назначен эстонский дипломат Матти Маасикас (Matti Maasikas).

Об этом сообщает Европейская служба внешних дел, передает Цензор.НЕТ.

"Матти Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении службы.

Он сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году, в рамках плановой ротации.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.

В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки

Источник: https://censor.net.ua/n3136558
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После того, как кацапов вернули в ПАСЕ ему собстна нечего делать в Украине. Пусть едет в ********* там их друзья.
 показать весь комментарий
 
PASE i EC eto dve raznyje organizaciji i mezdu saboj neimejet nicego obcego
 показать весь комментарий
 
9 июля 2019 Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике».
Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает РБК. По данным издания, специальная комиссия пока не пришла к выводам о причинах трагедии. Среди основных версий: возгорание в электрическом щитке, которое привело к взрыву, диверсия или «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею.»
Важка і небезпечна робота дослідників американських оптоелектронних інтернет кабелів...
 показать весь комментарий
 
Легендарная эстонская неторопливость помноженная на Зеленский наркоманский кумар - дадут невообразимую смесь ЗАСТОЯ и БОЛОТА.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭстонский дипломат Маасикас назначен главой Представительства ЕС в Украине
 
 
 
 
 
 вверх