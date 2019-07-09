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 Таксиста-наркомана, из-за которого в ДТП в Киеве погибла пассажирка, приговорили к 5 годам тюрьмы

Водитель такси, который под действием наркотиков совершил смертельное ДТП в Киеве, сел в тюрьму на 5 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Напомним, что смертельное происшествие произошло 16 августа 2018 года на проспекте Леся Курбаса в Киеве.

37-летний водитель автомобиля Opel Astra, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался с превышением максимально допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной стеной.

В результате аварии пассажирка такси, 41-летняя жительница Черниговской области, от полученных телесных повреждений погибла.

По результатам судебного рассмотрения Святошинским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора - таксист признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136557
 
 
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Не повезло с судьёй. Зайцева десяток человек угробила и щас выйдет на свободу. Молодая зачем калечить ребёнку жисть.
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ну он же за зеленского - значить невиноват и можно красть
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Сын Байдена нарколыга получал кучу плюшек,таксиста нарколыгу посадили. Вот и двойные стандарты.
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Остается надеятся, что из-за президента наркомана никто не погибнет.
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Та п'ять то багато, років три і то обмеження, а не позбавлення волі!
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От дурний, пішов у таксисти. Краще пішов би у президенти. Таких у нас любить 73 відсотки. Вибори б точно виграв.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаксиста-наркомана, из-за которого в ДТП в Киеве погибла пассажирка, приговорили к 5 годам тюрьмы
 
 
 
 
 
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