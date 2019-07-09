 Работа по интеграции в НАТО и ЕС поставлена на паузу, - Климпуш-Цинцадзе

. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время презентации результатов всеукраинских социологических исследований относительно отношения и осведомленности общественности относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
"Саммит Украина-ЕС показал успешное выполнение программ, над которыми работала команда Петра Порошенко. Сейчас для меня важен другой вопрос: с кем вместе мы можем дальше продолжать реализацию целей, которые заложены во вчерашней Декларации Саммита Украина-ЕС. Кто готов продолжить работу, которую мы проводили последние пять лет? Кто готов взять на себя ответственность за активную и профессиональную работу?", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, подавляющее количество украинцев поддерживает продвижение Украины в Европейский Союз и НАТО, и эта поддержка неуклонно растет.
"Мы видим признание украинцами того, что они уже много знают о ЕС и НАТО и одновременно требуют большого количества дополнительной информации. Исследование говорит о том, что нам надо сосредоточиться на разъяснении: что конкретно европейская и евроатлантическая интеграция несет не сугубо для государства Украина, а для каждого отдельного украинца, его уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнула вице-премьер-министр.
Бугога.
Это так по-мародёрски - выдавать желаемое за действительное... Голос иззада, тыксыть. ))))
Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предлагает внести в закон о референдумах норму о блокирующем меньшинстве в 25%.
Это норму он откопал из 18 столетия, причем, применялась она в акционерных обществах!
https://censor.net.ua/news/3131634/stefanchuk_voprosy_nato_i_es_nujno_vynosit_na_referendum_kogda_obschestvo_priznaet_chto_my_mojem_pretendovat
Это диаметрально другое - это сильнейшая и мудрейшая позиция и подход, который позволяет нейтрализовать информационные диверсии врага ещё в зародыше.
При проведении референдума относительно вступления в НАТО по правилам команды Зе, путь в НАТО будет закрыт этим самым меньшинством.
Это непосильно для понимания?
Источник: https://censor.net.ua/p3132361
Надо признать,что команда порошенко ничего не сделала ни на законодальном уровне,ни официальном
Один треп и ничего больше
Потом эту заметку быстро убрали.
Но АП явно переплюнул Янека своей безграмотностью
Украинцы, думайте когда будете голосовать
Т.е. на паузу поставлена имитация работы. Отлично.
кандідати-П144РИ
Напразна ли е жертвата за Украйна?
"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть 9 июля 2019, 15:04 -
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183339_1562673156
Очередной треп от порошенко и его команды