EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1817  25
Все про:Крым (21599) Путин (24897) репрессии (2036) Россия (73266) Климкин (2254) крымские татары (2104)

 В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин

Украина не может ни при каких условиях упускать тему оккупированного Крыма с международной повестки дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень достали Россию тем, что мы делаем. Мы ни при каких обстоятельствах не можем упустить тему Крыма с международной повестки дня, при чем и политическую, и эмоциональную. То, что происходит сегодня, вы видели это видео с Балухом? А что происходит с Бекировым? Это просто тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию и мешает. Это системная история со стороны России. Мы должны это показывать и политически, и системно, и никак не отпустить Крым с политической повестки дня", — заявил Павел Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тело исчезнувшего в апреле крымского татарина Ягъяева с привязанной к шее гирей выбросило на пляж в оккупированном Крыму. ФОТО

Вместе с тем, по его словам 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно захвачены РФ в акватории Черного моря и удерживаются в плену, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков. - Ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Особый статус" в заявлениях политиков будет означать федерализацию Украины по российскому сценарию, - Климкин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136550
 
   
 Топ комментарии
 
"Мы очень достали Россию тем, что мы делаем. Мы ни при каких обстоятельствах не можем упустить тему Крыма с международной повестки дня, при чем и политическую, и эмоциональную. То, что происходит сегодня, вы видели это видео с Балухом? А что происходит с Бекировым? Это просто тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию и мешает. Это системная история со стороны России. Мы должны это показывать и политически, и системно, и никак не отпустить Крым с политической повестки дня", - заявил Павел Климкин. "

...
А когда зеро признает особый статус лугандона, т.е. признает право любой части Украины выйти из страны и право русского мира решать украинские вопросы- настанет тотальный, системный геноцид над всей Украиной.
 показать весь комментарий
 
Климкин от тестя оплеуху получил? В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 7815
 показать весь комментарий
 
а кто слышал как жтот президент Украинской державы говорит державною мовою?
Блин, ДУРНАЛИСТЫ сквозь продажные. Им хозяева СМИ рты закрыли и они даже не язвят на эту тему .
ДОЛОЙ ОЛИГАРХАТ УКРАИНЫ !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Мы очень достали Россию тем, что мы делаем. Мы ни при каких обстоятельствах не можем упустить тему Крыма с международной повестки дня, при чем и политическую, и эмоциональную. То, что происходит сегодня, вы видели это видео с Балухом? А что происходит с Бекировым? Это просто тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию и мешает. Это системная история со стороны России. Мы должны это показывать и политически, и системно, и никак не отпустить Крым с политической повестки дня", - заявил Павел Климкин. "

...
А когда зеро признает особый статус лугандона, т.е. признает право любой части Украины выйти из страны и право русского мира решать украинские вопросы- настанет тотальный, системный геноцид над всей Украиной.
 показать весь комментарий
 
 
Когда они убили Немцова - они не просто ****...ли !!!
Они подлежать ликвидации!!!
Их уже нет!!!
 показать весь комментарий
 
 
Может надо делать списки всех кто творит геноцид украинцев и татар в Крыму и объявлять их в интерпол?
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы не пускали фамилии из списка ( и их семьи) в другие страны.
 показать весь комментарий
 
 
То есть никакого отдыха и шопинга за рубежом , никаких валютных счетов и имущества зарубежом.
 показать весь комментарий
 
 
Не все являются любителями зарубежных вояжей. На это нужны большие деньги. Это раз. По рос. законам организация "Хизб ут тахрир" объявлена террористической, а ее представителей в основном и щемят. И к этому не подкопаешься. Это два. Трудно подкопаться и к другим случаям. Людям шьют уголовные статьи, как и в остальном мире, и они отсиживают свой срок. Справедливо, или несправедливо - это уже другой вопрос. Это три.
 показать весь комментарий
 
А що там з українською мовою, а то тут зелепух розпиався про різні там статуси..
 показать весь комментарий
 
 
а кто слышал как жтот президент Украинской державы говорит державною мовою?
Блин, ДУРНАЛИСТЫ сквозь продажные. Им хозяева СМИ рты закрыли и они даже не язвят на эту тему .
ДОЛОЙ ОЛИГАРХАТ УКРАИНЫ !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Чугункина явный геноцид головного мозга. Бедолага.
 показать весь комментарий
 
??? Климин....слуга Барыги. человек ничтожество....просто тряпка ................
 показать весь комментарий
 
Мертвечук чревовещает голосом кума-моськи.С приходом ЗЕ в урегулировании конфликта в Донбассе наступит пауза без горизонта.. Чтобы заставить Моську сесть за стол переговоров .Нужна дополнительная помощь от США и более жёсткие санкции.На ЕС и Нато -нет надежд.При последних выборах усилились популистские промосковские силы в некоторых странах.Зеле будет очень трудно переломить спротив Макрона ,Меркель и Конти.
 показать весь комментарий
 
Может и НЕ так....................Мертвечук пошёл на ЙУХ! А там будем псомоотреть?*!
 показать весь комментарий
 
А откуда Климкин об этом знает, он что в Крыму был?
 показать весь комментарий
 
нет, он стоял у границы с Крымом и хватал всех за руку, кто ехал из Крыма, чтобы узнать как там Бекиров и Балух и все остальные поживают, иначе ну никак
 показать весь комментарий
 
и шо? пусть геноцидят... никто савку не пхав в ямку,сам зализ....хотели "руский мир",вот пусть в нём и живут... и не хрен скавчать...ни разу не жалко
 показать весь комментарий
 
А я уверен, что моряки будут сидеть еще долго.
Если кто-то не согласен, свои возражения с аргументацией пожалуйста в комментарии.
 показать весь комментарий
 
Есть три варианта. Первый. Они отсидят свой срок (примерно 6 лет). Второй. Они могут стать "разменной монетой", если так сложится политическая обстановка, и выйдут раньше. Третий (почти фантастический, но...все может быть). Их просто помилуют после приговора суда. Для этого нужны будут их просьбы о помиловании. В основном я согласен с вами, и склоняюсь ко второму варианту.
 показать весь комментарий
 
Абсолютно правильное поведение власти , Украине надо бы поучиться , и принять такие же методы убеждения , к своим сепаратистам , кому хочется Руского мира не выезжая в Парашу В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 3624
 показать весь комментарий
 
ты не понимаешь, в украине это будет демократически и по европейски, так что будет не геноцид а борьба с противниками демократии и евроатлантических устремлений
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх