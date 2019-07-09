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 Общество
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 Государственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л."

Лотерея "Космолот" присоединилась к оператору государственных лотерей "М.С.Л.".

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В "М.С.Л." утверждают, что столь крупное объединение стало возможным, благодаря прозрачной работе оператора в законодательном поле. Именно это привлекло такого серьезного распространителя, как "Космолот".

"Лотерейный рынок уже давно готов работать без коррупционного давления со стороны чиновников, по цивилизованным и этическими правилами, со стратегическим планированием развития бизнеса", – считают в "М.С.Л.".

Со своей стороны оператор подчеркивает, что работает исключительно в рамках закона и будет требовать этого от своих распространителей.

"М.С.Л." в течение 6 лет трижды были сертифицированы по стандарту Ответственной Игры Европейской Лотерейной Ассоциации. "М.С.Л." постоянно контролирует соблюдение этих стандартов и жестко реагирует в случае их невыполнения", – утверждают в организации подчеркивая, что требуют безусловного выполнения этих принципов от своих партнеров и распространителей.

В компании уверены, что присоединение нового распространителя к сети "М.С.Л." положительно повлияет на лотерейный рынок страны в целом.

"Этот шаг показывает, что бизнес готов работать на честных и прозрачных условиях, платить налоги и быть безопасным для общества", – сказано в сообщении.

Компания "М.С.Л." – это наследник известного советского государственного предприятия "Спортлото", а также лидер лотерейного рынка Украины.

Компания имеет представительства во всех регионах Украины и более 6500 пунктов продаж лотерей.

Под брендом компании "М.С.Л." работают многие известные лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот", "Спортпрогноз" и множество других.

Помимо прочего, компания активно помогает украинской армии. Еще в декабре 2014 года был запущен проект "Играешь в Мегалот - помогаешь армии". В рамках проекта половина прибыли, полученная от реализации лотереи "Мегалот", направлена на поддержание обороноспособности украинских войск.

Новость публикуется на правах рекламы.

Источник: https://censor.net.ua/n3136547
 
 
 Топ комментарии
 
Новость публикуется на правах рекламы. Источник: https://censor.net.ua/n3136547
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двіженія нє замєчал. Полагаю шо ето кантора для отмиванія дєнєх
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Какого государства государственная лотерея?
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Государственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л." - Цензор.НЕТ 3173
и тут слуга народа
изначально интересно так было
или на днях перефарбували?
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Втім, і інші шукають лоха. Більше лохів - вищі заробітки.
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Новость публикуется на правах рекламы. Источник: https://censor.net.ua/n3136547
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нам не привыкать. Уже долго идет реклама Слуги народа, чтоуже не знаешь это кино или реал
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Та вроді ж нє Юга, Сабаков жеж вроді ***** ето дєло
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А КосмоЛОХам яка вигода від цього?
Більше 6500 пунктів продажу, вау! Вся економіка України тримається на лотерейному бізнесі, це не якісь там заводи та фабрики!
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Нічьо, ху...ню всяку рекламують на Цензорі. Про ломбарди і позичалки ні слова - це не справедливо.
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Позычалки - положительное явление.
Это налог на тупых людей.
В конечном итоге они приводят к тому, что тупые люди хуже размножаются и в отдалённом будущем их станет меньше.
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всі продуктивні сили за кордоном - сюди тільки присилают гроші рідним. Тра якось ці гроші у людей видерти
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у нас в містечку все завішали цим космольотом - штук десять на гектарі
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двіженія нє замєчал. Полагаю шо ето кантора для отмиванія дєнєх
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Какого государства государственная лотерея?
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А мсл офшорная компания. Мы все рады. Казино запрещено но...
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Счастливчика выигравшего в студию, поаплодируем ему!
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Та есть там выиграши по-любому. В любых автоматах минимум 10% выручки настроено на выигрышь, по другому клиент не пойдёт туда. А бывает шо и до 30%. Игроман он жеж не совсем даун, шоб деньги тупо отдавать - и ничо не происходит. Надо иногда ему и выигрывать, шоб адреналин с кортизолом выделялись
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Это же лохотрон. Видел пару раз рекламу в инете, казино вроде. Хотя может ошибаюсь.
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Казино это крупье, баккара, блекджек, рулетка, хостессы с бесплатным шампанским.
А это - тёмный зал, стулья стоят - и компьютеры. У девочки администратора (или мальчика) можно соточку коньяка или водочки получить, но за денюшку.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГосударственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л."
 
 
 
 
 
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