 Государственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л."

Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В "М.С.Л." утверждают, что столь крупное объединение стало возможным, благодаря прозрачной работе оператора в законодательном поле. Именно это привлекло такого серьезного распространителя, как "Космолот".
"Лотерейный рынок уже давно готов работать без коррупционного давления со стороны чиновников, по цивилизованным и этическими правилами, со стратегическим планированием развития бизнеса", – считают в "М.С.Л.".
Со своей стороны оператор подчеркивает, что работает исключительно в рамках закона и будет требовать этого от своих распространителей.
"М.С.Л." в течение 6 лет трижды были сертифицированы по стандарту Ответственной Игры Европейской Лотерейной Ассоциации. "М.С.Л." постоянно контролирует соблюдение этих стандартов и жестко реагирует в случае их невыполнения", – утверждают в организации подчеркивая, что требуют безусловного выполнения этих принципов от своих партнеров и распространителей.
В компании уверены, что присоединение нового распространителя к сети "М.С.Л." положительно повлияет на лотерейный рынок страны в целом.
"Этот шаг показывает, что бизнес готов работать на честных и прозрачных условиях, платить налоги и быть безопасным для общества", – сказано в сообщении.
Компания "М.С.Л." – это наследник известного советского государственного предприятия "Спортлото", а также лидер лотерейного рынка Украины.
Компания имеет представительства во всех регионах Украины и более 6500 пунктов продаж лотерей.
Под брендом компании "М.С.Л." работают многие известные лотереи: "Лото-Забава", "Спортлига", "Мегалот", "Спортпрогноз" и множество других.
Помимо прочего, компания активно помогает украинской армии. Еще в декабре 2014 года был запущен проект "Играешь в Мегалот - помогаешь армии". В рамках проекта половина прибыли, полученная от реализации лотереи "Мегалот", направлена на поддержание обороноспособности украинских войск.
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и тут слуга народа
изначально интересно так было
или на днях перефарбували?
Більше 6500 пунктів продажу, вау! Вся економіка України тримається на лотерейному бізнесі, це не якісь там заводи та фабрики!
Это налог на тупых людей.
В конечном итоге они приводят к тому, что тупые люди хуже размножаются и в отдалённом будущем их станет меньше.
А это - тёмный зал, стулья стоят - и компьютеры. У девочки администратора (или мальчика) можно соточку коньяка или водочки получить, но за денюшку.