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Все про:Байден (415) Злочевский (103) США (15107) Burisma (1)

 Байден рассказал о наркомании и психических проблемах своего сына Хантера, работавшего на Злочевского

Бывший вице-президент США Джон Байден заявил, что его сын Хантер страдает зависимостью от наркотиков и психическими расстройствами. Хантер Байден ранее состоял в совете директоров крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании, Burisma, связанной с экс-министром экологии Злочевским.

О проблемах сына Джон Байден поведал в интервью телеканал CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Слушайте, все сталкиваются с болью. У всех есть травма. В каждой семье есть наркомания. Я был в этой темноте. Я был в этом тоннеле - это бесконечный туннель. Вы не избавитесь от этого. Вы поймете, как с ним бороться", - сказал журналистам Хантер Байден.

Младший сын Байдена Хантер несколько раз был клиентом реабилитационного центра. В 2014 году его исключили из резерва военно-морского флота после сдачи анализов на употребление кокаина.

"Мы видели борьбу, и мы знаем, что большинство американских семей имеет дело с такой борьбой, как мы. И я думаю, что они могут быть связаны с нами, вы знаете, как родители, которые надеются и поддерживают нашего сына, и мы будем продолжать его поддерживать. И я думаю, что это делает нас более чуткими к помощи другим американцам", - добавила жена Джо Байдена Джил.

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В свою очередь, экс-вице-президент США назвал Хантера своим сердцем. "Он будет бороться с этим... Хантер - мое сердце. И Хантер прошел через некоторые трудные времена, но он борется. Он борется. Он никогда не сдавался. Он самый достойный человек, которого я знаю", - заявил Байден-старший.

Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

Также на Цензор.НЕТ: Во второй части интервью The Hill Луценко рассказал, как Байден требовал уволить Шокина, угрожая невыделением $1 млрд помощи, - источники

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

Источник: https://censor.net.ua/n3136545
 
 
 Топ комментарии
 
Я думаю Хантер с Зеленским подружились бы
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да что там в семье.. есть страны у которых президент на "допинге" сидит
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вернее у каждой страны есть свой наркоман
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Окрім мене в моїй сім'ї нема проблем з наркотю,а гектар коноплі,ні я не курю я шию вишиванки,вишиватникам
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Это в плохих семьях. А в хороших есть алкоголизм! Байден рассказал о наркомании и психических проблемах своего сына Хантера, работавшего на Злочевского - Цензор.НЕТ 8277
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У Хантера всё это очевидно наследвенное.
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интересно,как Хантера уговорили сдать анализы ?
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да что там в семье.. есть страны у которых президент на "допинге" сидит
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Теперь и в семье украинцев есть наркомания - выбрали себе на голову перзидента
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пока не связлся со свинарчуками наркоманом не был
... еще и не воровал наверняка
петр алексеевич хорошему не научит
... от такой вот хэллуин получается(
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Мой сосед каждый день пьет, не просыхая, каждый день. И каждое утро он мужественно борется с похмельем. Поэтому мой сосед ГЕРОЙ.
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Байден - основной и самый гнилой соперник Трампа на выборах 2020. Байден подельник обамы = именно он выступал за ноль-зеро летального оружия для Украины. Но украинцы вопреки ему не сдали Донбасс, а теперь получают и оружие.
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Норвежцы только что достались до атомной подводный лодки Комсомолец! Она затонула после пожара 7апреля 1989года на глубине 1700 м в Норвежском море. Радиационный фон превышает норму в 100000 раз возле лодки!! Назревает катастрофа .Ядерный реактор разгерметизирован.Американцы точно не будут в стороне!
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За это кацапам ничего не будет , они скажут у всех бывает .
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Её нельзя трогать, а чтобы не было катастрофы накрыть саркофагом.
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кстати, а где результаты петькиных анализов из вада?
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"Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями." "Как же он служил в очистке???"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБайден рассказал о наркомании и психических проблемах своего сына Хантера, работавшего на Злочевского
 
 
 
 
 
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