EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1562  70
Все про:Бойко (833) Вилкул Александр (364) медицина (1818) страхование (145) Тимошенко (24349) Супрун Ульяна (525)

 "Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала "баснями" инициативы о страховой медицине, которые звучат из уст таких политиков, как Юлия Тимошенко, Александр Вилкул и Юрий Бойко.

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не путайте басни о "страховой медицине" с реальными цивилизованными системами здравоохранения или частным медицинским страхованием. У них есть четкие правила: как собираются взносы и какие покрываются услуги, и у пациента есть не только права, но и обязанности", - отметила Супрун, подчеркнув, что "страховая медицина в понимании Тимошенко, Вилкула, Бойко, Медведчука, Рабиновича - это когда за твои проблемы думает и платит кто-то другой, но не ты".

Читайте также: Советскую культуру внимания к медикам один раз в год - нужно менять, - Супрун о праздновании Дня медработника

При этом и.о. министра здравоохранения отметила, что модель, которую предлагают названные политики является копией российской модели.

"Там поверх старой советской системы организовали большой государственный страховой фонд (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Этот фонд не платит деньги заведениям напрямую. Он аккумулирует средства и в свою очередь перераспределяет их между страховыми компаниями, которые в основном принадлежат олигархам, сросшимися с государственной властью... Пациентам и дальше приходится платить из кармана и получать некачественные услуги. Четкие гарантии отсутствуют, коррупция высока. Хотя все теперь "застрахованы"", - пишет Супрун.

""Страховая медицина" - очередная попытка сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Она выглядит обычным популизмом, но последствия могут быть катастрофическими для миллионов украинцев", - резюмирует она.

Страховая медицина от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун 01
Страховая медицина от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3136544
 
   
 Топ комментарии
 
думаю что ни одной.А ее слова правильные, но вы то этого знать не можете да и не хотите. ЕЕ модель скопированная с европейских и имеет пользу. А я вот знаю как работает страховая медицина.
 показать весь комментарий
 
Супрун права мой друг врач и он её поддерживает а ети ушлепки прикрывают корупцию
 показать весь комментарий
 
Тимошенко, Бойко,Метверчук,Вылкул - пустые люди с пустыми мозгами, пустые политики с пустыми амбициями, но с плохими целями для живых и нормальных людей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Лікарь Смерть Супрун,скільки мільонів смертей на твоїх руках?
 показать весь комментарий
 
 
думаю что ни одной.А ее слова правильные, но вы то этого знать не можете да и не хотите. ЕЕ модель скопированная с европейских и имеет пользу. А я вот знаю как работает страховая медицина.
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю как менты собирают деньги на лечение раненной полицейской, как волонтеры собирают деньги на лечение солдат с фронта. Это значит что Супрун или ничего не делает или что еще хуже, ворует все так, что даже солдатам на лечение средств не хватает. О людях уже и речи нет.
 показать весь комментарий
 
 
тебе подходит - вру за деньги - ну да каждому свое
 показать весь комментарий
 
 
ее сколько уже раз через суды пропустили, что ваше написанное просто слова от злобы. Вы же не на ее месте, а многие бы хотели.Кстати, медикаменты и все нужное для украинских солдат есть в наличии и это Днепр принимающий всегда указывает.
 показать весь комментарий
 
 
баба МАШОНКА до корыта не може ни як дорватыся!Дайте ВАНИЙ стырыть шото на старость!
 показать весь комментарий
 
 
Зато телемедицина от ульки чудо дивное
 показать весь комментарий
 
 
А что плохого в консультациях по телефону? Тем более консультации по телефону не заменяют традиционный прием у врача, а дополняют. Между прочим у нас 2019 год на дворе. Если нужно, что то спросить, то не обязательно ехать -надцать километров и стоять в очереди, достаточно просто позвонить. Это еще один фейк от фарм мафии, который разгоняют дремучие люди.
 показать весь комментарий
 
 
все так и есть!...нас с ребенком отлично консультировал врач по телефону...ни одного промаха!..ну и взрослые должны обладать хоть какими-то знаниями (дозировки и пр.)
 показать весь комментарий
 
Супрун права мой друг врач и он её поддерживает а ети ушлепки прикрывают корупцию
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
рехвормированная медицина от супрун это не обман,это жопа полная.
 показать весь комментарий
 
 
Держись Ульяна, ты одна натоящий реформатор в банде порохоботов.
 показать весь комментарий
 
 
Супруниха предлагает свой вариант - обыкновенная платная медицина. Не платишь - изволь издохнуть.
 показать весь комментарий
 
 
А ти до цього ні кому і нічого не платив,так??? Не бреши сам собі!!! Супрун перекрила багато потоків корупційних, тому всі головні бариги по медецині роблять багато галасу!!!
 показать весь комментарий
 
 
А кто хозяин твоей жизни? Кто за неё должен платить?
 показать весь комментарий
 
 
"Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука - обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун" - Тимошенница в "достойной компании", какая была, такая и осталась, аферистка в чистом виде.
 показать весь комментарий
 
 
Адже у вони є така людина в команді як Тарута, чого чекали...
 показать весь комментарий
 
 
А згадайте, набір проти грипу в часи жуліі прем"єром, теж треба було так народ налякати що ці ліки здувало вітром з аптек, а коштували вони від 400 до 600 гривень і то в 08 і 09 роках!!! ото була ****!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если Супрун так прогрессивна ,почему у нас сегодня лекарства стоят в три раза дороже чем в Польше и Турции? Доктор Смерть перенаправила коррупционньіе потоки в карманьі мировой мафии и добивает нашу медицину
 показать весь комментарий
 
 
Чё за бред пишешь. какие на хрен лекарства в Польше в три раза дешевле ? или сравниваешь по цене польский нурофен в Польше и французский в Украине .
 показать весь комментарий
 
 
Ублюдки соевьіе, єти цифрьі все есть в инете. Вашими стараниями, лизоблюдьі мародеров, мьі самьіе бедньіе в Европе, а платим за все дороже . Вьі те гнидьі, о которьіх писал Петлюра, что хуже московских вшей. Каждьі раз навешивая на нас ярльік мокскля, просто помните, что вьі в сто раз худшие иудьі и гореть вам в аду синим пламенем
 показать весь комментарий
 
 
о, соевые!...понеслось говно по трубам...
 показать весь комментарий
 
Врешь цинично,негодяй лахтинский ,трите ,друзья эту мразоту ************ безжалостно ,да и остальных тоже....
 показать весь комментарий
 
 
Где вы такие ****@болы беретесь, привожу в очередной раз свой личный пример, у меня хронический гайморит в 2012 году я при лечении покупал антибиотик за 1000грн, в 2018г при лечении гайморита я покупал антибиотик за 230грн, при этом еще вспомните курсовую разницу! Напомню в 2012году министром была богатырева.
 показать весь комментарий
 
 
а по травматологическим и нейрохирургическим операциям не хочешь цены "падающие" узнать? по аппендициту простому? грыже?
 показать весь комментарий
 
Тимошенко, Бойко,Метверчук,Вылкул - пустые люди с пустыми мозгами, пустые политики с пустыми амбициями, но с плохими целями для живых и нормальных людей.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тьі не ставь партнеров Порошенка в один ряд с Тимошенкой
 показать весь комментарий
 
 
Супрун ОГОНЬ БАБА!!!!
Спасибо Вам!! Вы супер!!!
 показать весь комментарий
 
 
кто не верит может зайти на цапские сайты и убедиться - все как она и говорит
 показать весь комментарий
 
 
ясное дело.эти юльки и бойки упыри.лечатся в герамнии...а тут фарцмафии их спонсируют
 показать весь комментарий
 
 
Страховая медицина существует во всем мире. Не кизди, с*чка потрохоботская. Уничтожила нашу медицину, лишила людей скорой помощи и далее по списку, а сейчас вылезло, чтобы Тимошенко с рыгами в один ряд поставить??? Скорей бы тебя под зад коленом, Доктор Смерть! И да, Тимошенко я верю в разы больше, чем Супрун, которой не верю вообще.
 показать весь комментарий
 
 
...ти звернись до свого психіатра жулії, вона тебе точно "вилікує" на яму 2на1.5!!! ДОВБА,,,,Б!!!
 показать весь комментарий
 
 
После 21 июля слуги русского народа сообща с тимошенко и мертвечиной получат конституциональное большинство - т.е. право превратить Украину в совок и развернуть страну в таежный союз... и покажут всем такую страховую медицину. что мало не покажется...
Обирай свідомо!
 показать весь комментарий
 
 
Но как? Каков план действий? Порошенко тоже говорит, что не вийде!!! Но только говорит...
 показать весь комментарий
 
Наступи народу на палець...........і все палає, і знову Майдан!!! Певно не хотілося б такого повороту, але...........не кажи гоп поки не перескочиш!!!
 показать весь комментарий
 
 
боюсь. что у парочки зебеня+пуйло есть план на случай Майдана, а аваков их поддержит. Тут без армии не обойтись
 показать весь комментарий
 
Ні який аваков їх не врятує, не забувай, в Україні війна, і солдати не ті, і все зараз не те що до 14 року!!! Все буде добре!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это если не просто идти на улицу, а сразу до первых лиц
 показать весь комментарий
 
как еще наступать надо? ценой газа? доллара? избиением под ВР? стрельбой пьяными ментами в детей? оправданием трухановых? переездом детей мажорами? коррупцией в оборонпроме? какой палец? мечтатель...
 показать весь комментарий
 
..... я якби почув парашинський канал, ну сьогодні то стає нормою, хоча думаю не на довго!!!
 показать весь комментарий
 
Наконец-то цензор новость про Тимошенко выдав, ну и хрен с ним что отрицательную. А то все время - Порошенко сказав, Порошенко подумав, Порошенко перднув...
 показать весь комментарий
 
 
Бо Порошенко то ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, а решта то бидло і падлюки!!! Немає сьогодні жодної конкурентної людини проти Пороха!!! На жаль це факт!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Президент Украины- Зеленский. А Потрошенко- проворовавшийся барыга, мародёр и лгун!
 показать весь комментарий
 
 
Я тобі вже казав що ти ДОВБ...б, тИ чмо взагалі вмієш читати, ти взагалі школу закінчив, чи одразу до 73 кварталу приєднався???!!! Ну тИ зрозумів.......і пішов..........ти знаєш дорогу!!!
 показать весь комментарий
 
 
Здорово тебя плющит, дякула. "Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун - Цензор.НЕТ 8039 Не забывай, где твое место! "Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун - Цензор.НЕТ 2793
 показать весь комментарий
 
Я то на місці, а де ти???????????????? Чмо заболотноє!!!
 показать весь комментарий
 
Тимошенко давно слуга Каломоева - нет смысла про неё говорить. Каломоев задумал её в качестве премьера - сможете проверить. За это она будет голосовать за перекройку конституции под кремлевские требования...и будет вместе с Каломоевым продавать Украину = Батькивщину
 показать весь комментарий
 
 
Исключено. Партия "Слуга народа" не будет в коалиции с "Батькивщиной ",а это значит ,что Тимошенко не видать премьерства ,как своих ушей. Не для неё весь этот сыр-бор
затевался.
 показать весь комментарий
 
Это не только не исключено - это задумано на 100%
 показать весь комментарий
 
 
Даже нет сомнений, что коломойский ей премьера пообещал! Недаром эта аферистка, не судилась после выборов в президенты! Даже пропала на несколько недель))) Она всегда судилась раньше! Ей еще спикером быть предлагают, она отказывается, хочет быть премьером, с ней ведутся переговоры и по коалиции!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да уж. А пердит он последние месяцы так, что хоть противогаз надевай! "Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун - Цензор.НЕТ 391 5 лет народ слышать не хотел, открыто игнорил. А когда был послан в эротическое путешествие- начал вопеть на каждом шагу, "к людям выходить"! И всё мимо. Алкоголик хренов. "Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун - Цензор.НЕТ 391
 показать весь комментарий
 
Алкаш вчора закликав бити пики нєсагласним з єго палітічєскім гєнієм.. В нього вже мозок атрафирувався від алкоголю
 показать весь комментарий
 
 
На наркомана - малороса лучше посмотри! Посмотрим сколько зелёная шмаркля просидит!
 показать весь комментарий
 
Сколько врачей "ушли"? 32 тыс.! сколько не хватает медработников? 48 тыс.(устаревшие данные) . сколько ФАП закрыто? тысячи. благодетелька Ульяна..., сестра начальника отдела цру...убивается и изнемогает , желая улучшить медицину и здоровье родной Украины! утром встает и думает что она сделала для украинцев ...
 показать весь комментарий
 
Даже не удивительно, что в этой компании аферистка и брехуха тимошенко!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун
 
 
 
 
 
 вверх