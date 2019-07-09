 "Страховая медицина" от Тимошенко, Вилкула, Бойко и Медведчука – обман и очередная попытка сохранить контроль над деньгами налогоплательщиков, - Супрун

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не путайте басни о "страховой медицине" с реальными цивилизованными системами здравоохранения или частным медицинским страхованием. У них есть четкие правила: как собираются взносы и какие покрываются услуги, и у пациента есть не только права, но и обязанности", - отметила Супрун, подчеркнув, что "страховая медицина в понимании Тимошенко, Вилкула, Бойко, Медведчука, Рабиновича - это когда за твои проблемы думает и платит кто-то другой, но не ты".

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При этом и.о. министра здравоохранения отметила, что модель, которую предлагают названные политики является копией российской модели.

"Там поверх старой советской системы организовали большой государственный страховой фонд (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Этот фонд не платит деньги заведениям напрямую. Он аккумулирует средства и в свою очередь перераспределяет их между страховыми компаниями, которые в основном принадлежат олигархам, сросшимися с государственной властью... Пациентам и дальше приходится платить из кармана и получать некачественные услуги. Четкие гарантии отсутствуют, коррупция высока. Хотя все теперь "застрахованы"", - пишет Супрун.

""Страховая медицина" - очередная попытка сохранить контроль над средствами налогоплательщиков. Она выглядит обычным популизмом, но последствия могут быть катастрофическими для миллионов украинцев", - резюмирует она.



