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 Политика Украины
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Все про:кандидат (970) Разумков Дмитрий (92) Слуга народа (108)

 "Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством

Партия "Слуга народа" не может повлиять на ситуацию, сложившуюся с кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №169 (Харьков) Александром Куницким, признавшим наличие у него второго гражданства (гражданства государства Израиль).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во вторник в Харькове.

"На сегодняшний момент юридических механизмов изменить эту ситуацию у партии (в том числе "Слуга народа") нет… Если мы допустили ошибку с тем или иным кандидатом, на эту ошибку нам укажут избиратели", - сказал Разумков.

Комментируя информацию Центральной избирательной комиссии о том, что среди кандидатов от "Слуги народа" четверо имеют второе гражданство, Разумков напомнил, что один из них – замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинского совета бизнеса, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов, у которого было подтверждено наличие гражданства РФ, исключен в результате постпраймериз на съезде партии.

"Он забыл об этом сказать, понимаете, а, к сожалению, не всегда у нас есть доступ к этой информации (о втором гражданстве. - Ред.) и проверить, когда человек приходит и показывает документы, что он является гражданином Украины. Он просто забыл упомянуть, что параллельно он пока еще остается гражданином Российской Федерации. Случайно это произошло или специально – вопрос, наверное, не ко мне. В любом случае, партия исправила ошибку, которую допустила раньше", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" исключила из списка 7 кандидатов, в том числе Соколова с российским гражданством

Он отметил, что в отношении кандидатов по мажоритарным округам партия постпраймериз не проводила.

Глава партии также осудил практику использования кандидатами-мажоритарщиками, которых поддерживает городской голова Харькова Геннадий Кернес, стилистики "Слуги народа" в рекламной кампании.

"Я плохо к этому отношусь... Это по всей стране происходит. Любая недобросовестная конкуренция, как в бизнесе, так и в политике, является не самым правильным подходом к ведению кампании", - отметил Разумков.

Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3136541
 
 
 Топ комментарии
 
Мені здається у цій партії цілковитий бардак.
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то что иметь 2-е гражданство запрещено законами Украины - на это Разумкову насрать...
Разумков ссать хотел на эту Украину...
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Без пиджак ..плохо...в пиджаке ...хреново...с галстуком...охренеть...без галстука тоже фигня...........................может просто ВЫ сексуально озЛабочены??? 73.5 Украины сказали ..идите НА ХРЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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По их версии в Украине меньше 18 миллинов жителей.
Математика не их конек, а вот манипуляции - да.
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пожалейте зебила- зебилу надо кушать, у него семья, брат (возможно тоже есть как у паши с Луганска)- а ЗП в $4000 все еще нет)
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Мені здається у цій партії цілковитий бардак.
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"Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством

Сказал: "Не "бите мне мозги. Кого захотим, того и заведём."
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та выгоните вы этого куницкого *****
шо у нас красивых девок мало
нехай сидят и послушно давят кнопки
кворум создают в парламенте
168 округ рулет! "Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством - Цензор.НЕТ 6560
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зачем мусолить этот вопрос так долго и искать оправдания. Должен уже и результат быть.
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Разумков? Фамилия такая обязывает думать заранее..................
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то что иметь 2-е гражданство запрещено законами Украины - на это Разумкову насрать...
Разумков ссать хотел на эту Украину...
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олень северный, ты то каким боком тут? иди вагину тюленя лижи.
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Разумков, избиратели тебе указывают, ты - ошибка. как и Богдан и вся ваша гоп-компашка. ЗеДебила можете оставить. за него 73% проголосовало. а вы к нему каким боком? киздуйте нах.
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До виборів в Раду треба допускати партію, яка працює не менше 10 років, має представництва в кожному обласному центрі, має розгалуджену мережу первинних організацій, та члени якої працюють в обласних та районних радах. Тоді не будуть нізвідки з"являтись партії в список яких з голови накидали 70-80 прізвищ.
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не з голови.ХТОСЬ З НИХ СКАЗАВ,ЩО ВОНИ ШУКАЮТЬ НАВІТЬ НА САЙТІ ЗНАЙОМСТВ.
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Если мы допустили ошибку/-виноваты папередники и учителя.Не научившие , что Торонто не столица Канады, что Словения и и Словакия разные страны, не научившие пользоваться калькулятором при расчёте зарплаты в 4000 евро.
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Який такий праймеріз? Гроші на стіл - і проходи.
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Короче четко и ясно. Зебилы - в стойло! Вякать никто не разрешал! Когда вякать и на кого - скажем.
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Адекватные избератели укажут вам 21-го числа на ЙУХ, ваЗЕлиновые брехуны!!!
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Действительно, кому не нравиться пусть за него не голосует.
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- Кто вы?
- Мы ваши слуги!
- Чего вы хотите?
- Делать вам хорошо!
- А как вы собираетесь делать нам хорошо?
- Собрать лучших прогрессивных людей и отправить депутатами в парламент, чтобы писали хорошие законопроекты! За все хорошее против всего плохого!
- Ок, но вот смотрите, у вас тут есть шнырь, у которого двойное гражданство, и он это скрывает!
(Молчание, слуги курят)
- Ой, смотрите, вот сканы его израильских паспортов, а вот фото из ЦАХАЛ. Значит, он таки гражданин другой страны. Но он по-прежнему всем врет и все отрицает.
(Молчание, слуги курят)
- Ну смотрите же, черт возьми, даже ЦИК уже признала, что у вашего шныря таки да, двойное гражданство, и передала вам эту информацию!
- Это все черный пиар! Вы же знаете, как работает черный пиар? Мы все проверим, но это все равно черный пиар, вы опорочили честного парня! - слуги перестают курить и стряхивают пепел в чашку с вашим чаем.
- Ойойой, смотрите, ваш шнырь сам публично признался в том, что у него двойное гражданство!
(Молчание, слуги курят)
(Слуги долго курят)
(Слуги бесконечно долго курят и смотрят поверх голов прозрачными глазами социопата)
Знаете что, слуги. Вы, в принципе, и даром не нужны. Потому что свободный человек в слугах не нуждается. И вот это ваше название «слуга народа» - это ведь все ради заигрывания с люмпеном. Это мы понимаем, но это и вы прекрасно понимаете. На заигрывании с люмпеном во власть въезжали многие мерзавцы.
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировала свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.Олена Монова.
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Какой-то он кисельный,желатиново-ванильный. Такой за бочку варенья и ящик печенья точно Украину продаст.
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Ваши избиратели могут указать во сколько начало "Сватов" по 1+1😭
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"Партия "Слуга народа" не может повлиять на ситуацию, сложившуюся с кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №169 (Харьков) Александром Куницким, признавшим наличие у него второго гражданства (гражданства государства Израиль)" - в таком случае, грош тебе цена, рускоговорящий совок, если ты сам об этом не знал, а скорее всего ты пошёл на нарушение закона, и теперь разводишь руками и прикидываешься шлангом, так мы далеко пойдём, вслед за рошеновским Мародёром.
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Я как избиратель не собираюсь что-то указывать последователям Учения Зеленой Сопли.

Я сторонник решительных мер - не можете, "на фиг с пляжа"!
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Зебили они де дебили как они могут на что то указать ?странное заяеление
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Голосуйте за националистов,и не смотрите новости по жидовским каналам,жидов нужно постепенно вытеснять из власти,бо если сразу то будут визжать на весь мир.
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Та ВИБОРЦІ ВЖЕ ВКАЗАЛИ!
Товарищи просто надо работать и меньше отмазок искать. Не за горами опалювальний сезон, громадянам з подвійним дном ( вибачте - громадянством) є куди тікати в теплі краї, а іншим треба буде виживати. Як людина з-за кордону буде без приколів управлять країною, економікою, писати закони? Не всім же бути коломойськими...
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Разумков, и ты и зеленский тоже ошибка, а Богдан с гетманцевым вообще фатальная ошибка.Нахер с пляжа дорогой
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Давно дивлюсь роліки Куницького,ще з часу,коли він був метушливим "Саньком"...Нормальний хлопець,не одного пузатого гаїшника взув,і навіть сьогодняшніх "реформованих" взуває по повній...Те,що нардеп Береза (Бляхєр) має ізраїльське громадянство - це правдорубів не хвилює...чомусь...
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"Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели" = демагогия 777-го уровня!
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Тебе уже указали на ошибку, придурок! Исправляй!
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нехитрая тактика - понабирали всяких подозрительных и мутных личностей, и несколько наиболее одиозных (про кого журналисты успеют раскопать) - торжественно снимут. а остальная шобла пойдет в Раду.
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Первой допустила ошибку его мать, когда не воспользовалась противозачаточным средством.
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Куницкий, кстати, активист и ментов гоняет - дай Боже, а они к израильскому паспорту прицепились. Не кацапский же.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством
 
 
 
 
 
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