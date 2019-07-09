 "Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во вторник в Харькове.
"На сегодняшний момент юридических механизмов изменить эту ситуацию у партии (в том числе "Слуга народа") нет… Если мы допустили ошибку с тем или иным кандидатом, на эту ошибку нам укажут избиратели", - сказал Разумков.
Комментируя информацию Центральной избирательной комиссии о том, что среди кандидатов от "Слуги народа" четверо имеют второе гражданство, Разумков напомнил, что один из них – замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинского совета бизнеса, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов, у которого было подтверждено наличие гражданства РФ, исключен в результате постпраймериз на съезде партии.
"Он забыл об этом сказать, понимаете, а, к сожалению, не всегда у нас есть доступ к этой информации (о втором гражданстве. - Ред.) и проверить, когда человек приходит и показывает документы, что он является гражданином Украины. Он просто забыл упомянуть, что параллельно он пока еще остается гражданином Российской Федерации. Случайно это произошло или специально – вопрос, наверное, не ко мне. В любом случае, партия исправила ошибку, которую допустила раньше", - сказал Разумков.
Он отметил, что в отношении кандидатов по мажоритарным округам партия постпраймериз не проводила.
Глава партии также осудил практику использования кандидатами-мажоритарщиками, которых поддерживает городской голова Харькова Геннадий Кернес, стилистики "Слуги народа" в рекламной кампании.
"Я плохо к этому отношусь... Это по всей стране происходит. Любая недобросовестная конкуренция, как в бизнесе, так и в политике, является не самым правильным подходом к ведению кампании", - отметил Разумков.
Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.
6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.
Математика не их конек, а вот манипуляции - да.
Сказал: "Не "бите мне мозги. Кого захотим, того и заведём."
шо у нас красивых девок мало
нехай сидят и послушно давят кнопки
кворум создают в парламенте
168 округ рулет!
Разумков ссать хотел на эту Украину...
- Мы ваши слуги!
- Чего вы хотите?
- Делать вам хорошо!
- А как вы собираетесь делать нам хорошо?
- Собрать лучших прогрессивных людей и отправить депутатами в парламент, чтобы писали хорошие законопроекты! За все хорошее против всего плохого!
- Ок, но вот смотрите, у вас тут есть шнырь, у которого двойное гражданство, и он это скрывает!
(Молчание, слуги курят)
- Ой, смотрите, вот сканы его израильских паспортов, а вот фото из ЦАХАЛ. Значит, он таки гражданин другой страны. Но он по-прежнему всем врет и все отрицает.
(Молчание, слуги курят)
- Ну смотрите же, черт возьми, даже ЦИК уже признала, что у вашего шныря таки да, двойное гражданство, и передала вам эту информацию!
- Это все черный пиар! Вы же знаете, как работает черный пиар? Мы все проверим, но это все равно черный пиар, вы опорочили честного парня! - слуги перестают курить и стряхивают пепел в чашку с вашим чаем.
- Ойойой, смотрите, ваш шнырь сам публично признался в том, что у него двойное гражданство!
(Молчание, слуги курят)
(Слуги долго курят)
(Слуги бесконечно долго курят и смотрят поверх голов прозрачными глазами социопата)
Знаете что, слуги. Вы, в принципе, и даром не нужны. Потому что свободный человек в слугах не нуждается. И вот это ваше название «слуга народа» - это ведь все ради заигрывания с люмпеном. Это мы понимаем, но это и вы прекрасно понимаете. На заигрывании с люмпеном во власть въезжали многие мерзавцы.
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировала свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.Олена Монова.
Я сторонник решительных мер - не можете, "на фиг с пляжа"!
Товарищи просто надо работать и меньше отмазок искать. Не за горами опалювальний сезон, громадянам з подвійним дном ( вибачте - громадянством) є куди тікати в теплі краї, а іншим треба буде виживати. Як людина з-за кордону буде без приколів управлять країною, економікою, писати закони? Не всім же бути коломойськими...