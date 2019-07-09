 "Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во вторник в Харькове.

"На сегодняшний момент юридических механизмов изменить эту ситуацию у партии (в том числе "Слуга народа") нет… Если мы допустили ошибку с тем или иным кандидатом, на эту ошибку нам укажут избиратели", - сказал Разумков.

Комментируя информацию Центральной избирательной комиссии о том, что среди кандидатов от "Слуги народа" четверо имеют второе гражданство, Разумков напомнил, что один из них – замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинского совета бизнеса, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов, у которого было подтверждено наличие гражданства РФ, исключен в результате постпраймериз на съезде партии.

"Он забыл об этом сказать, понимаете, а, к сожалению, не всегда у нас есть доступ к этой информации (о втором гражданстве. - Ред.) и проверить, когда человек приходит и показывает документы, что он является гражданином Украины. Он просто забыл упомянуть, что параллельно он пока еще остается гражданином Российской Федерации. Случайно это произошло или специально – вопрос, наверное, не ко мне. В любом случае, партия исправила ошибку, которую допустила раньше", - сказал Разумков.

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Он отметил, что в отношении кандидатов по мажоритарным округам партия постпраймериз не проводила.

Глава партии также осудил практику использования кандидатами-мажоритарщиками, которых поддерживает городской голова Харькова Геннадий Кернес, стилистики "Слуги народа" в рекламной кампании.

"Я плохо к этому отношусь... Это по всей стране происходит. Любая недобросовестная конкуренция, как в бизнесе, так и в политике, является не самым правильным подходом к ведению кампании", - отметил Разумков.

Напомним, о двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия.

6 июля Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

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