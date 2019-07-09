EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  4102  13
Все про:Зеленский (2058) назначение (1435) СВР (58)

 Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Соответствующий указ №501/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой – Орденом Данила Галицкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3136539
 
   
 Топ комментарии
 
Известная украинская писательница Оксана Забужко устроила президенту Владимиру Зеленскому настоящий разгром и раскритиковала главу государства. По ее мнению, Зеленский не чувствует абсолютно никакой связи со страной, которую возглавляет. Бывший комик по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу, которое было срежиссировано Москвой. Резкое заявление Забужко сделала в эфире одного из украинских телеканалов. Она также считает, что новый украинский президент абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций главы государства. При этом она сравнила работу Зеленского со сферой шоу-бизнеса и обвинила в отсутствии понимания реалий собственной страны.
 показать весь комментарий
 
Иванов, Петров, Баширов
наверное єто Великобритания
 показать весь комментарий
 
Мені теж здається що пан Зю збирається не ЛуганДон приєднати до України, а навпаки Україну до ЛуганДона
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иванов, Петров, Баширов
наверное єто Великобритания
 показать весь комментарий
 
 
Євдокимов - начальник прикордонної розвідки України, так що призначення за фахом...
 показать весь комментарий
 
Известная украинская писательница Оксана Забужко устроила президенту Владимиру Зеленскому настоящий разгром и раскритиковала главу государства. По ее мнению, Зеленский не чувствует абсолютно никакой связи со страной, которую возглавляет. Бывший комик по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу, которое было срежиссировано Москвой. Резкое заявление Забужко сделала в эфире одного из украинских телеканалов. Она также считает, что новый украинский президент абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций главы государства. При этом она сравнила работу Зеленского со сферой шоу-бизнеса и обвинила в отсутствии понимания реалий собственной страны.
 показать весь комментарий
 
 
даже Янукович был на ступеньку умнее - или у него были более умные советники.
 показать весь комментарий
 
Так ЗЭК - Иуда имеет высокую научную степень доктор наук "ПроФфессор " . .... А ЗЕбил заранее не прикупил себе ничего достойного он просто почётный эксклоун.
 показать весь комментарий
 
Новости нужны только для того, чтобы было где размещать свои изыскания на любую тему?
 показать весь комментарий
 
Мені теж здається що пан Зю збирається не ЛуганДон приєднати до України, а навпаки Україну до ЛуганДона
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки
 
 
 
 
 
 вверх