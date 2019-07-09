 Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки

Соответствующий указ №501/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора.

В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой – Орденом Данила Галицкого.