 Зеленский назначил Безсмертного вместо Моцика представителем Киева на переговорах по Донбассу в политической подгруппе

"Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в указе президента от 9 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Зеленский своим указом от 19 июня переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
В 2015 году Роман Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.
Один из ОЧЕНЬ немногих (если не единственный) стОящий чел из оранжевой команды гниломордого Юща.
Это чмо завалило абсолютно все поручения, кто бы ему их не давал.