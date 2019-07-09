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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (287) переговоры (3649) Минск (1262) Трехсторонняя контактная группа (118) Моцик (4)

 Зеленский назначил Безсмертного вместо Моцика представителем Киева на переговорах по Донбассу в политической подгруппе

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.

"Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - говорится в указе президента от 9 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Как сообщалось, Зеленский своим указом от 19 июня переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

В 2015 году Роман Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3136538
 
   
 Топ комментарии
 
БРАВО!!! Полностью поддерживаю это назначение! И вообще, глупо было бы новой власти не задействовать Бессмертного- одного из немногих умных, профессиональных людей, не обкрадавших страну. Зеленский назначил Безсмертного вместо Моцика представителем Киева на переговорах по Донбассу в политической подгруппе - Цензор.НЕТ 2141
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Безсмертный вроде не лох Не должен повестись на кацапские шняги
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Безсмертному вірю, а тому хто його назначив ні. Це хороше призначення. ЗІ От бачите, зебіки, я справедливий - можу похвалити за правильні дії. Зеленский назначил Безсмертного вместо Моцика представителем Киева на переговорах по Донбассу в политической подгруппе - Цензор.НЕТ 1780
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Нарешті почались реальні призначення реальних фахівців, а то я вже почав перейматись коли призначили ідіота-Кучму!
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Не смійте називати Кучму ідіотом!!!!!!!!!!!! Кучмо- це державний злочинець.
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Ку-чмо це ганебне явище в українській політиці - хамовите і тупе бидло, яке отримало високий державний пост і яке загальмувало Україну на шляху до цивілізованого світу на 200 років.
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Никакое, ну просто никакое. Но с завышенным самомнением.
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Знову кроваті у борделі передвигають,а дівчата все ті самі))
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В вашем псином бардєлі- да, на манеже всё те же.Ирка Неподстилка, Яга Козлихина и далее по списку. "Разбавили" шавками типа Федины, которая не может объяснить, что она, такая "честная" и "правильная" (какой себя преподносит) делает среди воров, барыг и мародеров?
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Безсмертный вроде не лох Не должен повестись на кацапские шняги
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что-то пойдет не так - он удерет, как удрал из Минска. свалив все на женщин - Климпуш, Геращенко и Айвазовскую, мотивировав тем, что там нечего делать, все бесполезно, а скорее всего испугался за свою шкуру (надо было встречаться с Захарченко и Плотницким и др.)
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БРАВО!!! Полностью поддерживаю это назначение! И вообще, глупо было бы новой власти не задействовать Бессмертного- одного из немногих умных, профессиональных людей, не обкрадавших страну.
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с образованием пединститут, историк, из провинции.
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И что? Мне достаточно послушать то, что он говорит, чтобы составить представление о его компетенции. Всё умнО, с позиции государственника и просто порядочного человека. Твоему мародеру с его "гарвардами" и "английским" до него- как до Луны. Ибо в "гарвардах" он научился разве что тому, чтобы нас обворовывать и вешать нам на уши лапшу. Да и то последнее, как оказалось, уже ни на кого не действует. Зеленський призначив Безсмертного замість Моцика представником Києва на переговорах стосовно Донбасу в політичній підгрупі - Цензор.НЕТ 5951
Один из ОЧЕНЬ немногих (если не единственный) стОящий чел из оранжевой команды гниломордого Юща.
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нових облич ніяк. кадри порошенка знову в бій
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Узеленського кадрів такого рівня нема і близько - Володимир Олександрович правильно робить що підтримує політику Петра Олексійовича.
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Безсмертному вірю, а тому хто його назначив ні. Це хороше призначення. ЗІ От бачите, зебіки, я справедливий - можу похвалити за правильні дії. Зеленский назначил Безсмертного вместо Моцика представителем Киева на переговорах по Донбассу в политической подгруппе - Цензор.НЕТ 1780
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нікому твої слова, сосалка рошенівська, не цікаві крім санітарів
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Гы-гы-гы.
Это чмо завалило абсолютно все поручения, кто бы ему их не давал.
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он удрал из Минска и не участвовал в переговорах в 2017-2018 г.г. наверно испугался за свою шкуру, - свалил все на женщин Климпуш, Геращенко и Айвазовску.
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надо Пепе отправить, шоб чем-то занять и довести свою спроможнисть....
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Петро Олексійович потрібен у Верховній Раді, він не може усе робити за слуг народу. Вчіться бути самостійними!
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"Коли опонент говорить на білий аркуш паперу який лежить на столі , що він чорний , то про які перемовини може йти мова" , це слова Безсмертного про Мінський перемовний процес .Тобто , немає там з ким розмовляти . І тут такий поворот . Новообраний про "мир будь-якою ціною" , Кучма здає території , як би пан Безсмертний не оказався з їх обойми .
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Тю, Зе-фанати перед 1 туром розказували тут, що Безсмертний - технічний кандидат від Порошенка. І в 2 турі Безсмертний ніби Петю підтримав. То це що Зе почав назначати порохоботів?)))))
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Все правильно Зеленский делает, не то что старый свин-грабитель.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил Безсмертного вместо Моцика представителем Киева на переговорах по Донбассу в политической подгруппе
 
 
 
 
 
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