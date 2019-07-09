 Арахамия и Загороднюк назначены членами набсовета "Укроборонпрома", - указ президента

Соответствующий указ президента №499/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский внес частичное изменение в ст.1 указа президента Украины №309 от 17 марта 2014 года "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", прекратив полномочия члена набсовета госконцерна Михаила Згуровского, который также являлся главой набсовета.

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В то же время президент назначил членами набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и Загороднюка (по согласию).

Андрей Загороднюк ранее был главой проектного офиса реформ при Минобороны. Арахамия известный волонтер, а также кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа".