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 Арахамия и Загороднюк назначены членами набсовета "Укроборонпрома", - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Соответствующий указ президента №499/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Так, Зеленский внес частичное изменение в ст.1 указа президента Украины №309 от 17 марта 2014 года "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", прекратив полномочия члена набсовета госконцерна Михаила Згуровского, который также являлся главой набсовета.

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В то же время президент назначил членами набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и Загороднюка (по согласию).

Андрей Загороднюк ранее был главой проектного офиса реформ при Минобороны. Арахамия известный волонтер, а также кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3136536
 
   
 Топ комментарии
 
Арахамия, замечательный парень и профессионал Рада за него! Хорошее назначение!
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Изверг!! При Петррило такого не БЫЛО!!!
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снова своих свинарчуков на потоки расставляет?
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Следователи Госбюро
расследований подготовили
ходатайство на арест всего
движимого и недвижимого
имущества завода "Кузня на
Рыбальском" (бывшая
Ленинская кузня), а также его
акций. Об этом сообщают
источники страны в
Генпрокуратуре.
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так он сейчас принадлежит тигипко, шо не так с серегой?
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Поставил на "потоки" человека Авакова. Ясно дело с разрешения Коломойши.
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Арахамия, замечательный парень и профессионал Рада за него! Хорошее назначение!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрахамия и Загороднюк назначены членами набсовета "Укроборонпрома", - указ президента
 
 
 
 
 
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