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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1981) сепаратизм (11196) Сюмар (304) Ионова (10) Европейская Солидарность (60)

 Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины

Усилить уголовную ответственность за умышленное непризнание украинской юрисдикции территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей предлагают народные депутаты Украины, члены избирательного списка партии "Европейская Солидарность" Андрей Парубий, Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности"

Они зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект №10423 и предлагают внести изменения в статью 110 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины каралось лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Для представителей органов власти, которые допустят такое правонарушение, предлагается более суровое наказание: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Такие же санкции, согласно законопроекту, будут применены к лицам, которые допустят правонарушения повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Если такое непризнание привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям - законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно - с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас в действующей редакции статьи 110 Уголовного кодекса речь идет только об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичных призывах или распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136534
 
   
 Топ комментарии
 
Еще усилить то чего нету? Вы для начала запретили бы в окупированный крым ездить нашим сепарам отдыхать.
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Цей закон треба було приймати ще у 2014 році,а покарання повинно бути позбавлення громадянства та депортація.
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Наказание за отрицание реальной действительности? И что за глупость такая - умышленное отрицание? К стати, следующая статья будет за противозаконные мысли.
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Еще усилить то чего нету? Вы для начала запретили бы в окупированный крым ездить нашим сепарам отдыхать.
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Щас.....у меня даже мысли вся семья отгоняет.......лет 30 в Крым ездили...летняя дача.......Сейчас нефиг нафиг. Пусть вата удавится.
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куясе
еще и дача осталась
спалить хоть успел?
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Это санаторий который ездил с детства....а вата это так издержки общения.
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Какая активность оставшиеся дни. часы..................До свидания...Или лучше Прощайте , ну чтоб без уголовных дел Вам же лучше. Идите с миром в тень.
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Цей закон треба було приймати ще у 2014 році,а покарання повинно бути позбавлення громадянства та депортація.
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Опять надышались каких то неизвестных препаратов Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - Цензор.НЕТ 2814 для начала красномордому ефремову какой то приговор хотя бы вынесете, а потом уже будет ответственность усиливать для других Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - Цензор.НЕТ 5853
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Этот ублюдок типа мушкетёр "один за всех"....сколько ещё "Достойных и на свободе".
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Наказание за отрицание реальной действительности? И что за глупость такая - умышленное отрицание? К стати, следующая статья будет за противозаконные мысли.
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ему Морфеус дал не красную или синюю таблетку, а зеленую в фиолетовый горошек
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От ідеш ти собі спокійно,аж тут до тебе підбігають Парубій,Іонова і Сюмар і сходу запитують - чий Крим?!..І не дай Бог неправильно відповіси - зразу на п"ять років з кофіскацією майна...Пам"ятаю,у Львові за совітів на танцях в Сараї (це біля Краківського ринку) був такий гопник з погонялом Мустафа...Любив підійти до навачка і різко спитати - а ти шо єто в маї сапагі насцал?!..І поки новачок щось белькотів шо він нє сцал його кишені обчищались,забирались сигарети,рублі і потерпілий випроваджувався з танців з обіцянкою "больше нє сцать"..Шкода,що Мустафа не дожив до наших днів,був би спікером не згіршим за Парубія...А,до речі,та компашка новоявлених гопників з депутатськими мандатами - теж львівяни...От що значить традиціі...
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Це добре,але трохи запіЗднюєтесь панове.
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Давно пора. А также ввести анкету на границе, где каждый иностранец должен написать, что Крым - часть Украины, чтобы его впустили. За неимением визового режима с Московией.
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Ну так і я пропоную посилити відповідальність!!
Ну а дальше шо?
А дальше, "пізно заміж виходити в 80-т років", раніше тре було посилювать, ще за першої каденції Кучми, коли сепарня в Криму голови підіймала!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины
 
 
 
 
 
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