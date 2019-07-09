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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:война (3531) Зеленский (2058) Лавров (1624) переговоры (3649) Донбасс (18896)

 Серьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров - Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона

Глава МИД России Сергей Лавров призвал президента Зеленского решать серьезные вопросы по дипломатическим каналам между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей", - сказал Лавров журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что предложение президента Украины не обсуждалось на неформальной встрече ОБСЕ, которая состоялась во вторник.

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Лавров подчеркнул, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через "Фейсбук".

"Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности", - сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата в Минске, где проходят заседания трехсторонней Контактной группы.

Источник: https://censor.net.ua/n3136533
 
 
 Топ комментарии
 
Даже говорящая лошадь непринужденно вождя ЗЕмунду опускает. Серьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров-Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона - Цензор.НЕТ 6906
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ЗЕ, надо было в твиттере сделать это предложение - завоевал бы сердце Трампа
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Как активно порохоботы поддерживают Коня. Это просто прекрасно!!!
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да не поддерживаем.... Предупреждали же, что клоунам во внешней политике Украины в нынешние времена делать нечего.... Стыдно за Зеленского....
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редкий случай когда поддержу лаврова.
Зеленский так и продолжает в новой роли свои дебильные приемчики предвыборной компании
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Порох - охрененный дипломат! Его скоро простые люди на встречах копняками гонять будут! Серьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров - Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона - Цензор.НЕТ 405
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у него профильное "дипломатическое" высшее образование
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Старый конь опять борозду испортил. Нужно было сказать: " Дебил, глядь! "
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лошадь конечно унылая но зеля ау! ты не со своими выборцами (прости господи) разговариваешь. надо уровень держать. я понимаю что можно и с полковниками встречаться в рубашке и джинсах. но бл официальное обращение должно быть соответствующим. ты в театре был когда нибудь? ты же не ходишь туда в застиранных трусах и майке? ты одеваешься (я надеюсь) соответствующим образом вне зависимости от того понравится тебе спектакль или нет.
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Стесняюсь спросить, а где он "с полковниками встречался в рубашке и джинсах"?
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Рубашка сверху на футболку типичный быдлан Кривого РОга...
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Это был риторический вопрос. Но хорошо, что Вы ответили. Можно было бы ещё другие фотки с этой встречи выложить. Серйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона - Цензор.НЕТ 3988
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За какую дипломатию конь рассказывает....
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Серьёзно с вами поговорил грузинский журналист в прямом эфире. Обтекайте..А наши ЗЕбилы могут только коленки протереть..
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Сколько уже таких "молодых и ранних" Система перехавала! Предпоследний по очереди - австрийский Куртц, последний - грек( вылетела фамилия), следующим, по ходу, будет Трамп, потом Макрон. А про наше недоразумение история через пять лет даже не вспомнит. Только вот , чтобы при этом и про Украину уже не забыли....
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все эти хвалебные слова о поездках и результатах Зе только обложка, а политического сознания, этикета, понимания значения слова ГДЕ КЕМ КАК Когда для Зе высшая математика. Неужели его хамское поведение на дебатах никому ничего не показало или при вступлении на должность....немцы сразу среагировали на его приколы
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Конь моржовый вытер жопу зелебобкой😁
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А совковым дебилам надо грамоту с золотыми чернилами и челобитной.
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А где делают серьезные предложения? В казиматах Лубянки?
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Не.
В Кривом Роге, вскормившем политический талант ЗЕ, серьезные предложения делают на заборах и стенках лифта.
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Трамп с тобой не согасен. Заканчивай соково-гебешные замашки.
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А лошади нужно ответить, по-грузински)), пусть горько ржет дальше.
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Нда, как не печально, но лошадь "опустила" спамера Зе…….

Это просто плевок....

Зе, ждем ответа!
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О как подгорело в кремле и карлик лошадь выпустил на арену призывать к тайной дипломатии...дебилы!
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Прочитал в фейсбуке? Вот и ладушки. Главное на них капать не останавливаясь. Хоть по международным каналам, хоть через фейсбук. И еще. Нужно чтобы сюда больше не встрявал никчемный петя. А то совсем берега может попутать.
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Хоть в Фейсбуке , хоть в Твиттере , не важно , а Зеленский отлично обьіграл кремлядей , внеся в публичную плоскость обсуждения вопрос фактического перехода к Будапештскому формату . С одним существенньім и полезньім дополнением - подключением Германии. Не даром Лавров загундосил о Минском формате , как единственном , одобренньім СБ ООН .
В сухом остатке : мяч российской предвьіборной провокации с телемостом ( в пользу рьігов и соевьіх лузеров) президент Зеленский мастерски отбил через кремлевскую стенку прямо в штрафную площадку противника. Начало отличное , продолжение должно бьіть не хуже ! РЕСПЕКТ !!!
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Херня какая
Дональд миром руководит из Твиттера
А тут делов-то, стрелку бандитам набил.
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тупые совки сэр! Как у нас порохоботы.
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Сказал бы проще. Медедев забрал айфон и не отдает.
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старый пердун, что ты понимаешь в государстве в смартфоне
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Когда он будет в Ростове, тогда пусть и отчитывает, а сейчас это наш клоун и мы его ...э-э-э... богомольцируем.
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Потрібно розігнати МЗС і все робити через Фейсбук.
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...антонім до слова "серйозний" - "по приколу"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСерьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров - Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона
 
 
 
 
 
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