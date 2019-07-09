EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  2658  124
Все про:Зеленский (2058) Смешко (71)

 У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко. ВИДЕО

Лидер партии "Сила и честь", кандидат в народные депутаты Игорь Смешко считает, что все украинцы, которые проголосовали на выборах за Владимира Зеленского "хотят чуда от президента", однако новоизбранный президент не имеет для этого команды и опыта работы в государственной системе власти.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Третий "Майдан" состоялся, - убежден Смешко, говоря о прошедших президентских выборах в Украине. - Слава богу 73% поняли интуицией, что выйти на Майдан, при том, что уже сотни тысяч прошли через АТО, количество оружия какое, враг стоит на границе... Хвала Богу, мы прошли это испытание и законно избрали президента. Но, президент, давайте откровенно говорить. Он, я не сомневаюсь в его искренности, я не сомневаюсь, что он хочет быть успешным президентом и государственным деятелем, как он был успешным представителем шоу-бизнеса, но у него нет команды. У него нет партии, которая стоит за ним. У него нет государственного опыта. Мы стоим перед реальной угрозой. На границе стоит враг, цель которого - уничтожение независимой Украины. Запад устал, а ожидания народа зашкаливают, нетерпение зашкаливает, и все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может"

Смешко также отметил, что знаком с Владимиром Зеленским, встречались в кулуарах во время различных телепрограмм, но лично с ним не имел общения.

Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136528
 
 
 Топ комментарии
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 19 ч.19 часов назад

Арестович о Зеленском:
1.Команды нет.
2.Мамочка Богдан.
3.Боится войны (Украина приходяща, а кино-бюджет РФ вечен).
4.Боится внешнюю политику.
5.Боится протестов.
6.Сидит на «допинге».
7. Иллюзия победы 73% пройдёт.
Всё решится на улице.


У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко - Цензор.НЕТ 8119

 показать весь комментарий
 
Тю. А разве зебилы выбирали клоуна-наркомана за то, что у него есть опыт, команда, программа, партия?

Не. ЗЕ прикоооооольный. И умеет играть самыми неподходящими органами на рояле. Для президента это главное по мнению 73%.
 показать весь комментарий
 
Типа, один протеже Гордона мочит другого протеже Гордона за возможность попасть в Раду... У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко - Цензор.НЕТ 7189
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Если у зеленой табуретки "нет команды, партии и опыта", какого хрена он захотел стать президентом? Шоб его жалели и сочувствовали? Реально, мозга нет у него и его зеленых избирателей.
 показать весь комментарий
 
 
"кавалергарда век не долог
и потому так сладок сон....."
ну а петрик же обещал ему помочь с его веком и как видно "батя2 старается" . ))))
 показать весь комментарий
 
 
...Знаете что, слуги. Вы, в принципе, и даром не нужны. Потому что свободный человек в слугах не нуждается. И вот это ваше название «слуга народа» - это ведь все ради заигрывания с люмпеном. Это мы понимаем, но это и вы прекрасно понимаете. На заигрывании с люмпеном во власть въезжали многие мерзавцы.
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировал свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Зато от команд совкодрочеров и гбни бывшей типа этого выгребаем 25 лет уже.Итог разваленная страна и половина Украины на заработках.Так,что как не пыжтесь ,но последующие 5 лет тебя в раде не будет,а петя с жопоблоком будет аппазицией кукарекать
 показать весь комментарий
 
 
Что пан Смешко подразумевает под командой или партией? Банду которая охраняет своего главаря от народа и помогает ему грабить? Хорошему президенту не нужна партия, котрой он вечно будет обязан и обязан ее слушаться. Хорошему президенту нужна совесть, честь и команда специалистов из народа, так же поддержка самого народа. А банду однопартицев можно быстро собрать в каждом дворе за гаражами.
 показать весь комментарий
 
 
чомусь на Заході вибирають Президентів- як Лідерів партій..


Хорошему президенту не нужна партия, котрой он вечно будет обязан и обязан ее слушаться. Хорошему президенту нужна совесть, честь и команда специалистов из народа, так же поддержка самого народа.

У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко - Цензор.НЕТ 7772

 показать весь комментарий
 
Ты еще раз мне показал пример президента от комунистической партии. У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко - Цензор.НЕТ 2377
 показать весь комментарий
 
а кто такой этот смешко? шестерка, которая топит против Зеленского в интересах поросенко?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати Зеленский и не сам. Он обещал опираться на народ и слышать людей
И пока он так делает, чудеса будут расчудесные
 показать весь комментарий
 
 
Есть у него команда. Это рыги, которые бывшими не бывают.
 показать весь комментарий
 
 
Так же не произойдёт чуда с проходом партии Смешко в парламент. А от Зеленского наверное никто ничего по сути и не ждал. Голосовавшие за него просто ждали ухода Петрухи.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, дождались ухода Петрухи. Радуетесь теперь, что Зеля Украину сдает сепарам?
 показать весь комментарий
 
Радуюсь что Петро канул в лету. И эти петины сказки про сдачу, мне не интересны.
 показать весь комментарий
 
 
Не буде Смєшка. Він не встиг у потяг(не дуже і хотів?), а зараз стоїть бухтить. Нехай йде викладає студентам науку - як не треба робити.
 показать весь комментарий
 
 
О ***, смешко прям капитан очевидность. Открыл америку.вся страна уже давно знает, что зе!лупа - это чемодан без ручки. Вся его команда - сборище проходимцев. У них даже нет четкого плана, что нужно делать. Поэтому всякие разумковы несут чушь, а через час опровергают свои же слова.
 показать весь комментарий
 
Г-н Смешко тонко намекает, что он "при делах", а Зе нет.
При этом партии у обоих одного возраста, но у одного есть команда "папередников", а другой так себе, сирота казанская.
С чего бы?
 показать весь комментарий
 
 
Лучше никакой команды не иметь, чем та банда клептоманов, которая была у Пети.
 показать весь комментарий
 
Чиє б мичало, а Смєшка б мовчало. Де був пан за Януковіча, коли той підгріб все під себе і здавав все Рашкє? Де був пан за Мародера, коли той всю країну посадив на схеми, а воював не з Рашою, а з патріотами? Пан став розумний тільки під вибори? Де пан був раніше???
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский был клоуном, таковым и останется, хоть что вы делайте. Карма у него такая и больше ничего он не сможет делать, как только смешить.
 показать весь комментарий
 
 
ПреЗЕдент и есть чудо - чудо гороховое
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх