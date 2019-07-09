 У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Третий "Майдан" состоялся, - убежден Смешко, говоря о прошедших президентских выборах в Украине. - Слава богу 73% поняли интуицией, что выйти на Майдан, при том, что уже сотни тысяч прошли через АТО, количество оружия какое, враг стоит на границе... Хвала Богу, мы прошли это испытание и законно избрали президента. Но, президент, давайте откровенно говорить. Он, я не сомневаюсь в его искренности, я не сомневаюсь, что он хочет быть успешным президентом и государственным деятелем, как он был успешным представителем шоу-бизнеса, но у него нет команды. У него нет партии, которая стоит за ним. У него нет государственного опыта. Мы стоим перед реальной угрозой. На границе стоит враг, цель которого - уничтожение независимой Украины. Запад устал, а ожидания народа зашкаливают, нетерпение зашкаливает, и все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может"
Смешко также отметил, что знаком с Владимиром Зеленским, встречались в кулуарах во время различных телепрограмм, но лично с ним не имел общения.
Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.
и потому так сладок сон....."
ну а петрик же обещал ему помочь с его веком и как видно "батя2 старается" . ))))
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировал свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.(с)
Хорошему президенту не нужна партия, котрой он вечно будет обязан и обязан ее слушаться. Хорошему президенту нужна совесть, честь и команда специалистов из народа, так же поддержка самого народа.
И пока он так делает, чудеса будут расчудесные
При этом партии у обоих одного возраста, но у одного есть команда "папередников", а другой так себе, сирота казанская.
С чего бы?