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 Оккупанты проводят в Крыму учения морской пехоты

Российские десантники проводят учения в оккупированном Крыму. Около 300 военнослужащих отрабатывают прыжки с парашютом с вертолета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В ходе воздушно-десантной подготовки личный состав отрабатывает различные приемы и навыки по высадке тактического воздушного десанта как посадочным способом, так и "по штурмовому" – в режиме зависания вертолета или на ходу с высоты 2-3 метров в полном боевом снаряжении", - сказано в сообщении пресс-службы Черноморского флота России.

Также морские пехотинцы проводят занятия по огневой подготовке.

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.​

Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы продолжают активно готовиться к нанесению огневых ударов по ВС Украины, - ИС

В Украине 1 июля начались украинско-американские учения "Си Бриз-2019", которые будут проходить до 12 июля на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира.

Военные учения "Си Бриз" проводятся между Украиной и США ежегодно с 1997 года и являются открытыми для других стран. До оккупации Крыма в 2014 году учения проходили в том числе и на территории полуострова.

Также на Цензор.НЕТ: "На поле боя человек должен быть уверенным и не чувствовать боязни и дискомфорта", - подразделения теробороны проводят учения в Чернигове. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136526
 
 
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Хи, увидели, что украинцы на лету из вертолетов выпрыгивают, тоже решили попробовать.
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Надеюсь, что по сложившейся традиции, ЧП не избежать!
Что-то давно вертухаи не падали.....
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Надо этих парашютистов отстреливать прямо в воздухе

😀😀😀

Один горец другому: - Представляешь, какая хищная птица у нас завелась! Дельтаплан называется. Смотрю - он со скалы прыгнул и человека потащил. Я шесть раз стрелял, пока он беднягу не отпустил.
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Около 300 военнослужащих отрабатывают прыжки с парашютом... На триста десантников - один парашют.
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