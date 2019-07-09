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 Пропагандистов из RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне

Российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

Российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов и 60 министров.

МИД Британии, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России", - сказал представитель МИД Британии.

В посольстве РФ в Лондоне уже заявили о "политически мотивированной дискриминации" относительно RT и Sputnik и подали жалобу в британский МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136524
 
   
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сьогодні хмуйло-ЗМІ натішаться на тему: прітіснєніє свабоди прєсси
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русофобию против ***** моржовая затевают!
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Свинособакам поджопника выписали. И это правильно. Пускай у себя на ********* сидят, нехрен по гейропам шастать. Бо еще поймут, что кацап может не только на бутылке сидеть.
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Адептов Моржовой ... не пускают в приличные места?)))
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Рабиновича. Шуфрича, Мертвечука туда.........Свобода слова! Ублюдкам не дают наговориться как в Украине!
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Нічого.Нехай не плачуть. НьюсІван їх утішить. Телемостом. Вони не такі "брєзглівиє", як європейці. І не гребують всякими сумнівними зв'язками з відомими всьому світу проститутками.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПропагандистов из RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне
 
 
 
 
 
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