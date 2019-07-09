 Женщина получила огнестрельное ранение на блокпосту в оккупированной Горловке, - миссия ОБСЕ

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 7 июля, опубликованном на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

"7 июля в больнице в Горловке наблюдатели видели 39-летнюю женщину с перебинтованной правой голенью, при этом кое-где сквозь повязку проступала кровь. Женщина рассказала членам патруля СММ, что пополудни 6 июля она стояла на блокпосту вооруженных формирований возле Горловки, когда услышала стрельбу и почувствовала, как ей в ногу попала пуля", - сказано в отчете.

На месте жители оказали ей первую медицинскую помощь, позже приехала "скорая" и отвезла пострадавшую в больницу.

"В тот же день врач вышеуказанной больницы рассказал команде миссии, что во второй половине дня 6 июля к ним поступила женщина с проникающим огнестрельным ранением правой голени", - отметили в ОБСЕ.

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