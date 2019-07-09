 Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать, - Смешко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:21 Президентские выборы 2019 - третий "Майдан" украинского общества

1:45 О взаимоотношениях с Владимиром Зеленским

2:13 Контакты с избирательными штабами кандидатов в президенты перед выборами

3:37 Предложения от Порошенко перед вторым туром президентских выборов

3:55 Приоритеты и идеология партии "Сила и честь". Совет Зеленскому, как не дать "свите" переиграть "короля".

7:40 Каких людей президенту необходимо назначать во власть

12:02 Станет ли новый парламент источником изменений в стране. Вопрос войны

16:01 Стратегия достижения мира

20:00 Что должна делать армия и спецслужбы на Донбассе

25:50 Реформа разведструктур и спецслужб Украины

30:00 Взаимодействие Порошенко с разведструктурами. Вопрос создания комитета по вопросов разведки

37:55 Партийный список "Сила и честь"

43:05 Первые назначения президента Владимира Зеленского в спецслужбы: глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев, врио СБУ Иван Баканов и другие

50:02 Влияние России на Украину, защита медиапространства от РФ

52:57 Угрозы для государства

Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003 - 2005 годах.

С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины.

В первом туре президентских выборов Игорь Смешко стал настоящей сенсацией, набрав чуть больше 6% голос (шестое место).