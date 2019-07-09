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Все про:Грузия (3601) Зурабишвили (19) Россия (73266)

 "Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию конфликта", - президент Грузии Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на "провокации радикальных сил" в Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по ее же характеристике "радикальными силами" и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе", - сказала она.

"Обращаюсь к нашим гражданам, проживающими в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство сделает все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно", - добавила Зурабишвили.

Также она обратилась к гостям страны: "Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям, и так будет продолжаться".

Напомним, государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136512
 
 
 Топ комментарии
 
У тебя украли часть страны в 90-ые...потом в 2008...., убили мирных граждан. беженцы.....и ты о толерантности??? Противно это всё. Брыдко и Гыдко. И это Президент Грузии???....
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У тебя украли часть страны в 90-ые...потом в 2008...., убили мирных граждан. беженцы.....и ты о толерантности??? Противно это всё. Брыдко и Гыдко. И это Президент Грузии???....
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Если Плешивый активизируется в Грузии тогда самое время Украине что нибудь вернуть из Лугандона.
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Призыв к руководству паРаши - это голос вопиющего в пустыне или горохом об стенку.
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Хе, хе зеро научит тебя вставать на колени и просить
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Нет, но что-то уж больно Петрушку напоминает, боится потерять рашкостан как торгового партнера, вот и включила заднюю как Петрушка. "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 6079
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У нее причины со следствием попутаны.
Это кацапские власти провоцируют и разжигают конфликт, а не какие-то "радикальные силы".
Она случаем не ватница?
Ибо перепутывание причин со следствием их фишка.
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На два месяца за перевод украинской классики?!

Отвіт Запорожців Магомету IV
Ти, султан, чорт турецький, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi Запоріжцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.. Они там в грузинском правительстве показылыся?!))
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Да, надо идти на маскву...ВПЕРЕД ГРУЗИНІЫ!...раз пэтя не смог
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да да да . еще на колени стань поизвиняйся "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9430
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Ущербные приблуды зарывают головы в песок,выгоняя из страны джигитов, таких как Михо!??
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Засцала? Что-то мне напоминает учение Зеленой Сопли - надо перестать стрелять!
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Грузинская Рабинович "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 320. У Грузии параша оттяпала кусок территории, а их премьер призывает Раесю не"поддаваться на провокацию"..Дурдом
"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 6891
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Как вариант.
Может быть она троллит рашу и европу?
Ведь по мнению этих двух субьектов Грузия сама виновата что на нее напала раша,потому что не надо было отвечать на обстрелы абхазо - российскими "миротворцами".
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Неужели продажа вина и минеральной воды в Россию, для президента Грузии, дороже чести страны, потоптанной оккупантом? Я не считаю высказывание журналиста приемлемым для "международной публичной сферы", однако, скулить перед лицом международного бандита - неприемлемо!!! Бандиты понимают только силу...
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Когда уже политики в любой стране поймут что унижаясь перед агрессором в надежде на экономические выгоды в данный момент они закладывают мину под целостность страны в будущем Не случайно в недавних протестах в Грузии участвовала в основном молодёжь которая не хочет мира любой ценой ценой унижений и пресмыканий
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"Я призываю руководство России притушить пердаки конфликта"
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Пусть она попробует предложенную модель в подворотне: грабят, насилует, а ты вся такая... не поддаёшься, на так называемую, эскалацию конфликта....
Короче, предлагает понять руссаков и простить....
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Боже упаси!
На каждом матче исправно исполняем и за границей тоже людей тамошних обучаем.

Вообщем, вы не переживайте.

Всё будет Украина! "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 8544
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Удалили мой вопрос. Не понятно - за что?
Спросил только: не забыта ли песня харьковских ультрас.
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А ще стань на коліна та поцілуй ху#ла в сраку...
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Путлер, и не надо раскатывать губу. Малую половую.
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Саломе, ты так ничего и не поняла.

***** дал четкий месседж. Всем заткнуться. Не только власти, но и оппозиции, нах! Иначе отключим туризм, вино, боржоми и все остальное бабло. Знай свое место, заткни пасти всем недовольным, вот тогда мы еще подумаем.
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Это не президент Грузии,
Это глава чебуречников и шащличников
Искренне жаль грузинский народ
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Як правило з такими проханнями до царя расєї звертаються на колєняї...
Чому не на колінах просить.
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правильным грузинам сейчас должно быть стыдно "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 936
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Зурабішвілі,ще не зає,що чєлобітную сцарю ***** на колінах треба подавати.
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еще чуть и она начнет визжать "***** введи!"
что за президент у них там в Грузии?
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Готовий стати на коліна, нічого не нагадує?
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Можливо ще попросити вибачення за вбитих грузинів російськими військами, за окупацію, та то таке.
Я не розумію, хто перед ким повинен вибачатися?
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Грузия - прекрасная модель отношений Расия - сосед не член НАТО.
Чуть что не то - и мгновенно в боржоми находят яд. И пипец всей грузинской экономике....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию конфликта", - президент Грузии Зурабишвили
 
 
 
 
 
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