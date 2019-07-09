 "Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию конфликта", - президент Грузии Зурабишвили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".
"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по ее же характеристике "радикальными силами" и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе", - сказала она.
"Обращаюсь к нашим гражданам, проживающими в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство сделает все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно", - добавила Зурабишвили.
Также она обратилась к гостям страны: "Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям, и так будет продолжаться".
Напомним, государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".
Телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Это кацапские власти провоцируют и разжигают конфликт, а не какие-то "радикальные силы".
Она случаем не ватница?
Ибо перепутывание причин со следствием их фишка.
Отвіт Запорожців Магомету IV
Ти, султан, чорт турецький, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi Запоріжцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.. Они там в грузинском правительстве показылыся?!))
Может быть она троллит рашу и европу?
Ведь по мнению этих двух субьектов Грузия сама виновата что на нее напала раша,потому что не надо было отвечать на обстрелы абхазо - российскими "миротворцами".
Короче, предлагает понять руссаков и простить....
На каждом матче исправно исполняем и за границей тоже людей тамошних обучаем.
Вообщем, вы не переживайте.
Всё будет Украина!
Спросил только: не забыта ли песня харьковских ультрас.
***** дал четкий месседж. Всем заткнуться. Не только власти, но и оппозиции, нах! Иначе отключим туризм, вино, боржоми и все остальное бабло. Знай свое место, заткни пасти всем недовольным, вот тогда мы еще подумаем.
Это глава чебуречников и шащличников
Искренне жаль грузинский народ
Чому не на колінах просить.
что за президент у них там в Грузии?
Я не розумію, хто перед ким повинен вибачатися?
Чуть что не то - и мгновенно в боржоми находят яд. И пипец всей грузинской экономике....