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 Политика Украины
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 Все туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО (обновлено)

Управление государственной охраны (УГО) Украины сообщает, что в связи с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону в среду, 10 июля, ограничений в 10-километровой зоне не будет, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме.

"Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме", - говорится в сообщении УГО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этот день иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленном порядке, указали в Управлении госохраны.

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Как сообщалось, Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) от NOVARKA, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции. В торжественном мероприятии примут участие представители стран-доноров чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний. В мероприятии может принять участие президент Зеленский.

Ранее Ассоциация чернобыльских туроператоров заявила, что из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС: сотни иностранных туристов не попадут в Припять. Под постом главы Ассоциации Ярослава Емельяненка первый заместитель начальника УГО Вячеслав Штучный также сообщил, что УГО не будет осуществлять мер по перекрытию 10-километровой зоны в день приезда президента.

В свою очередь Емельяненко отметил, что по состоянию на 14:00 информация об ограницению въезда подтверждена силовыми и правоохранительными структурами, а также Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3136511
 
 
 Топ комментарии
 
нужно туда перенести его офис, что бы не мешал работать стране, не срал в уши всякую херню. может подрастет на пару сантиметров, перегонит пуйла!
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Ай зрада. Получается, что все говно, которое вылили на ЗЕ потрачено зря. Печальбеда. Гы.
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Вручите пацанчику угольный стержень из реактора - пусть поставит сувенир в стеклянном опен спэйс офисе президента = это красиво!
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В ножки кланяемся! Сердобольный вы наш.
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Что, уже не хочешь туда ехать? А придётся.
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Ай зрада. Получается, что все говно, которое вылили на ЗЕ потрачено зря. Печальбеда. Гы.
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жахните там новый реактор, что бы кое-кто стал светящимся!
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Все туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО

...только туристов не будет.
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нужно туда перенести его офис, что бы не мешал работать стране, не срал в уши всякую херню. может подрастет на пару сантиметров, перегонит пуйла!
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завести его туда и бросить.... пусть хабар собирает и Сидоровичу носит
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Выпускайте всех снорков и контролеров срочно!!!!!!
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Да не будет там Зеленского.Данилюк будет.Он назначен специалистом по открытию общественных туалетов.СНБО ,как никак.Будущий премьер.
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опять порохнявых ботов уделали, визжали как собаки, что типа проходу нет, а тут такой пинок им под порохнявую сраку доступ всем свободный Все туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО - Цензор.НЕТ 9071
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А сколько визгу было что гостинницы в реакторе закрыли, ударили по туристическому бизнесу....
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Вручите пацанчику угольный стержень из реактора - пусть поставит сувенир в стеклянном опен спэйс офисе президента = это красиво!
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Да не визжите вы так. Скоро еще дамбас станет туристическим краем для сталкеров и любителей острых ощущений, с дикими говорящими обезьянами, минными полями и затоплеными шахтами с радиоактивной водой
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Чувак ездит по стране с заданием от багданы найти места где можно будет распилить бабло....
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"І навіщо я так впоровся?"
(с) преЗЕдент у Чорнобильській Зоні


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Заселфиться на фоне новой арки, - новый челендж для преЗЕдента!
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Чувак без даху... ліворуч оно зомбі йде, а він артефакти шукає з детектором...

Усі туристичні об'єкти в Чорнобильській зоні в день можливого візиту Зеленського працюватимуть у звичайному режимі, - УДО - Цензор.НЕТ 6513
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Я не понял - "Блазню" что, делать нечего, что прётся в зону? У него выборы в парламент, "на носу", усиление артналётов на Донбассе, проблемы с обеспечением нефтепродуктами Украины (в связи с запретом поставок российской нефти), и куча других "непрух", а он решил по Чернобылю погулять? Там что, "реактор "зашевелился"?...
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Раньше, при "режиме", при таких уточнениях, опровергающих предыдущие новости, в комментах писали: " Передумали перекрывать, потому что увидели возмущение людей!!!".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО (обновлено)
 
 
 
 
 
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