 Заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов подал в отставку

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Гданов на своей странице в Facebook.

"Принял решение подать в отставку, но борьбу за возвращение в свободный от российских оккупантов Крым не оставлю никогда! Работа представительства под особым вниманием общественности была, есть и будет. Такие вопросы как недопущение до освобождения полуострова подачи воды, сотрудничества с оккупантами в любом виде, санкции и многие другие – будут на постоянном контроле, механизмы реагирования у нас есть", - заявил Гданов .

Он также подчеркнул, что работа представительства по внесению изменений в раздел Х Конституции Украины относительно будущего нового статуса Крыма (путь к освобождению Крыма) после обновления Верховной Рады Украины нуждается в публичном ежемесячном отчета, и это будет введено.

Напомним, Антон Кориневич был 25 июня назначен постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте представительства президента.

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