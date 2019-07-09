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 Заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов подал в отставку

Изет Гданов решил уйти с должности заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Гданов на своей странице в Facebook.

"Принял решение подать в отставку, но борьбу за возвращение в свободный от российских оккупантов Крым не оставлю никогда! Работа представительства под особым вниманием общественности была, есть и будет. Такие вопросы как недопущение до освобождения полуострова подачи воды, сотрудничества с оккупантами в любом виде, санкции и многие другие – будут на постоянном контроле, механизмы реагирования у нас есть", - заявил Гданов .

Он также подчеркнул, что работа представительства по внесению изменений в раздел Х Конституции Украины относительно будущего нового статуса Крыма (путь к освобождению Крыма) после обновления Верховной Рады Украины нуждается в публичном ежемесячном отчета, и это будет введено.

Напомним, Антон Кориневич был 25 июня назначен постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте представительства президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136509
 
 
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иди уже восвоясии, протирал штаны 5 лет, хватит тебя крысу тыловую за счет бюджета кормить
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кабинет, секретарь. водитель.....финансирование приличное..........как же через не хочу пришлось отказываться. Дармоеды паразиты на деньгах налогоплательщиков. А отчитаться за проделанную "работу" ?!
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Чуточку пригрузили і зразу в кущі!Все чужими руками....
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