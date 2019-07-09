 Канал "Рустави-2" не стал увольнять журналиста Габунию: Называть Путина "моржовой пи#дой" – это абсолютно в рамках закона и конституции

Об этом в эфире "Громадського" заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, цель Габунии была "легитимной", но форма, которую он использовал, только помешала ей.

Руководство канала считает такую ​​форму неприемлемой, поэтому отстранило журналиста на два месяца от эфира, но после этого срока он продолжит работать.

Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его "невозможно обжаловать".

"О реакции грузинских властей. Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала "Рустави 2"", - подчеркнул Гварамия.

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Он добавил, что если зрителям не нравится что-то, они могут переключиться на другой канал.

"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - заключил Гварамия.

Вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

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В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.