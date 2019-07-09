 Канал "Рустави-2" не стал увольнять журналиста Габунию: Называть Путина "моржовой пи#дой" – это абсолютно в рамках закона и конституции

Об этом в эфире "Громадського" заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, цель Габунии была "легитимной", но форма, которую он использовал, только помешала ей.
Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило журналиста на два месяца от эфира, но после этого срока он продолжит работать.
Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его "невозможно обжаловать".
"О реакции грузинских властей. Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала "Рустави 2"", - подчеркнул Гварамия.
Он добавил, что если зрителям не нравится что-то, они могут переключиться на другой канал.
"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - заключил Гварамия.
Вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.
В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.