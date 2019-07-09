 Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во вторник в Харькове.
"У нас нет стратегии внутри государства. Я ни в коем случае не говорю о давлении на свободу слова, ограничении деятельности журналистов. Я говорю про открытый диалог и выработку единой линии, которая должна быть в государстве в тех условиях, в которых мы сегодня находимся", - сказал Разумков журналистам.
По его мнению, Украина неэффективно использует имеющиеся ресурсы для ведения информационной политики в Европе.
"У нас нет стратегии поведения в Европе. Мы не выстраиваем свою информационную политику там. Я понимаю, что мы ограничены в ресурсах по сравнению с РФ. Но, тем не менее, даже теми ресурсами, которые у нас есть, мы пользуемся, мягко говоря, не очень эффективно", - сказал Разумков.
Он считает, что Украина не пытается сформировать каналы донесения правдивой информации о происходящем в стране ни для граждан РФ, ни для граждан Украины, живущих на временно оккупированных территориях и в оккупированном Крыму.
"Мы не взаимодействуем в этом плане с гражданами РФ, мы не пытаемся туда должным образом донести информацию о том, что на самом деле здесь происходит,.. что здесь далеко не все так плохо, как пытаются показать россиянам. И, что самое страшное: мы не коммуницируем с гражданами нашего государства, которые очень часто вынужденно, в состоянии вынужденных заложников, находятся на оккупированных территориях. Мы не доносим те месседжи, которые бы позволили быстрее, в первую очередь ментально, вернуть в лоно страны... В первую очередь нужно вернуть людей духовно. Возврат людей, возврат граждан - это первый шаг к тому, чтобы вернуть эти территории", - сказал Разумков.
Он сообщил, что сейчас в партии "Слуга народа" и в Офисе президента идет работа над созданием государственной информационной стратегии.
"Информационная стратегия разрабатывается, она будет представлена, думаю, в первую очередь президентом… в скором будущем", - сказал Разумков.
Можно пойти особым русским путем - просто снизить цену на водку.
73% это будет вполне достаточно, как и кацапским 86%, шоб пребывать в экстазе несколько лет. А потом просто в гроб.
вРа тЧів", 95 кравтал, таньку і Володьку....., сук@, у кацапів це називається "путін головного мозгу", а у нас тоді як? ЗЕбільство чи **********
Шото у вас на пыльном чердаке порохоботов разгоняют, разгоняют и все никак не разгонят. Мож у тебя с чердаком просто шото не так?
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
...
Итого: голосуй за слуг русского народа - и ты окажешься в жопе русского народа - докажи, что ты малоросс!
)))))
Але я не вірю, що такий як він, здатний зробити щось корисне для країни...
применительно к ЗЕ это звучит так:
Дорогие украинцы, два транша по существовавшей программе МВФ я просрал и теперь я радостно заявляю, что мы будем разрабатывать новую программу
она и до первого тура была готова.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
Медведчук может спать спокойно. Его дело в надежных руках.
🤔
Шот ваши влажные мечты приводят вас только к преждевременной эякуляции
🙃
Мож тебе лучше к врачу? Воображаемые друзья и враги - это по части медицины.
Может тебе к врачу?
😛
ну кроме сбора бабла...
(згидно до национальных традиций)
Дмитро Корчинський