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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2058) информация (320) Разумков Дмитрий (89) Слуга народа (108)

 Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков

В Украине, несмотря на наличие Министерства информационной политики, нет государственной информационной стратегии. В настоящее время она разрабатывается и в скором будущем будет представлена Президентом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во вторник в Харькове.

"У нас нет стратегии внутри государства. Я ни в коем случае не говорю о давлении на свободу слова, ограничении деятельности журналистов. Я говорю про открытый диалог и выработку единой линии, которая должна быть в государстве в тех условиях, в которых мы сегодня находимся", - сказал Разумков журналистам.

По его мнению, Украина неэффективно использует имеющиеся ресурсы для ведения информационной политики в Европе.

"У нас нет стратегии поведения в Европе. Мы не выстраиваем свою информационную политику там. Я понимаю, что мы ограничены в ресурсах по сравнению с РФ. Но, тем не менее, даже теми ресурсами, которые у нас есть, мы пользуемся, мягко говоря, не очень эффективно", - сказал Разумков.

Он считает, что Украина не пытается сформировать каналы донесения правдивой информации о происходящем в стране ни для граждан РФ, ни для граждан Украины, живущих на временно оккупированных территориях и в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буду говорить по-русски, пока у нас есть оккупированные территории, - Разумков

"Мы не взаимодействуем в этом плане с гражданами РФ, мы не пытаемся туда должным образом донести информацию о том, что на самом деле здесь происходит,.. что здесь далеко не все так плохо, как пытаются показать россиянам. И, что самое страшное: мы не коммуницируем с гражданами нашего государства, которые очень часто вынужденно, в состоянии вынужденных заложников, находятся на оккупированных территориях. Мы не доносим те месседжи, которые бы позволили быстрее, в первую очередь ментально, вернуть в лоно страны... В первую очередь нужно вернуть людей духовно. Возврат людей, возврат граждан - это первый шаг к тому, чтобы вернуть эти территории", - сказал Разумков.

Он сообщил, что сейчас в партии "Слуга народа" и в Офисе президента идет работа над созданием государственной информационной стратегии.

"Информационная стратегия разрабатывается, она будет представлена, думаю, в первую очередь президентом… в скором будущем", - сказал Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3136506
 
 
 Топ комментарии
 
Партия "слуга народа" выступает за стратегию:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах
...
Итого: голосуй за слуг русского народа - и ты окажешься в жопе русского народа - докажи, что ты малоросс!
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Рябошапка уже обещал, что програма действий на 100 дней готова на 95 %. И шо? Сто дней скоро закончатся а план....скурили?
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Г+Г в каждый дом, смартфон и компьютер? Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 9095
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Проще.

Можно пойти особым русским путем - просто снизить цену на водку.
73% это будет вполне достаточно, как и кацапским 86%, шоб пребывать в экстазе несколько лет. А потом просто в гроб. Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 8628
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Це що ж буде, цілодобово будуть крутити "СвРатЧів", 95 кравтал, таньку і Володьку....., сук@, у кацапів це називається "путін головного мозгу", а у нас тоді як? ЗЕбільство чи **********
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Більш всього - нікчемних стецьків розженуть і змусять через суд повернути в бюджет України витрачені на них кошти..
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До этого побеждала секта ожиданий соевых обещаний.
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подменили чувака после кенгурацыи
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Шо опять? Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2004
Шото у вас на пыльном чердаке порохоботов разгоняют, разгоняют и все никак не разгонят. Мож у тебя с чердаком просто шото не так?
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А Льончика поставлять керувати інформаційним спецназом...
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Партия "слуга народа" выступает за стратегию:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах
...
Итого: голосуй за слуг русского народа - и ты окажешься в жопе русского народа - докажи, что ты малоросс!
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Как теперь будет называться министерство ..?? МинРаз...МинЗель...или МинБаг...??
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пару месяцев такой активно работы, и на Тель-Авив, через Ростов. там представление для пахана на рояле, и шалом.
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І що? Якщо він це зробить, то я поставлю йому "+", точніше два плюси!
Але я не вірю, що такий як він, здатний зробити щось корисне для країни...
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Дорогие члены семьи, наш дом я спалил и с радостью вам заявляю, что мы готовимся накопить и построить новый дом.

применительно к ЗЕ это звучит так:

Дорогие украинцы, два транша по существовавшей программе МВФ я просрал и теперь я радостно заявляю, что мы будем разрабатывать новую программу
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Рябошапка уже обещал, что програма действий на 100 дней готова на 95 %. И шо? Сто дней скоро закончатся а план....скурили?
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та она была готова до 2 тура выборов.

она и до первого тура была готова.
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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
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Я собі уявляю що це буде за стратегія, якщо її розробляє цей "українофіл" Розумков...
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Мне кажется, это предвыборное балабольство, хотя каждый меседж пучеглазенького вселяет опасения...
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Цікаво, що вони розуміють під словом "стратегія"? І чому її розробляють тільки тепер? І з якою стратегією вони на вибори йшли? І які спеціалісти їм цю стратегію розробляють, які інститути задіяні? 95 квартал у цьому випадку інститути не замінить, як і його автори - спеціалістів.
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Не говорящий на государственном языке сыночек бывшего комсомольского партайгеноссе Разумков будет разрабатывать информполитику Украины.
Медведчук может спать спокойно. Его дело в надежных руках.
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Спершу "особий статус руского ущємльоного язика",а потім і самим областям буде "особий статус"... Малороси,73% малоросів,бл*ть...Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 940
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.Не важливо, як він пояснює цю неоковирність, адже ми розуміємо, він розраховує на те, що окупація триватиме завжди.Дмитро Корчинський
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На параше более 20 миллионов живет ниже черты бедности - на уровне Монголии.
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Сегодня 90% лаптей считают себя нищими.Готовы ограбить ближнего.Это ярко отражается в сетях.За 5 лет санкций.Шутят.Не дай Бог амер обругает Моську ,как грузин.Придётся выкидатьАйфоны и Винду из за моськиных санкций.Не смеются Искандеры и Тополя. А как пели!Кабзоны с Захарченко,Моторылами и Гиви.Теперь наступают на Киев ..подземными водами..
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А в прошлый раз не вышло чи шо?

Шот ваши влажные мечты приводят вас только к преждевременной эякуляции
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Та ты уже три месяца разгоняешь, все никак не разгонишься.

Мож тебе лучше к врачу? Воображаемые друзья и враги - это по части медицины.
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А шо Я "разгоняю"?🤔
Может тебе к врачу?
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они все еще думают - а на х.я они пришли на банковскую?
ну кроме сбора бабла...
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Главное, что бы после разработки не засекретили.
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Взгляд со стороны. Дорогие украинцы. Я сильно переживаю за вас и хочу, чтобы вы вылезли из советской ямы и стали процветающей страной и примером для соседей. Мне все равно кто приведет вас к успеху Зеленский, или Порошенко, или цёця Юля, или Вакарчук. Не важно. Но я буду судит не по *******, а по результатам. Я часто и не лестно отзывался о Зеленском. И готов попросить прощения. Но, ***, не могу и не вижу основания . Пока что нет успехов, нет стратегии (а с ней уже надо было идти на выборы), нет команды единомышленников, нет опыта, нет понимания вещей и обстановки, нет уважения мировых игроков (так, похлопывание по плечу). Еще есть время все исправить, но его мало. Счет идет на недели. Или вас ждет Луканомика с Путинизацией и глубокий долговременный анальный ****** с еще большей ямой. Если у Кремля есть деньги скупать ваши каналы, то точно найдуться деньги для троллей, готовых посрать вас между собой на форумах. Воздержитесь от оскорблений и сосредоточьтесь на обсудженіі конкретных вещей і результатах работы власті.
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у нас власть не обсуждают,а выносят..
(згидно до национальных традиций)
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это не та власть. у этого все задатки асада
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.Не важливо, як він пояснює цю неоковирність, адже ми розуміємо, він розраховує на те, що окупація триватиме завжди.
Дмитро Корчинський
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков
 
 
 
 
 
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