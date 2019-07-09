 Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Пасечник отметил, что любые действия по строительству нового моста в Станице Луганской украинской властью будут восприняты как акт агрессии и направлены на срыв разведения вооружений.
Также он заявил, что представители группировки "озвучат предложения в Минске".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в одностороннем порядке начнет восстановление моста в районе Станицы Луганской в случае, если боевики не начнут демонтаж фортификационных сооружений.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
Дожилися...
Максимум - недружественный акт.
Савченко поедет агитировать в "ДНР".
Народный депутат Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду на прифронтовом округе, планирует поехать для агитации на оккупированную часть Донбасса.
Об этом Савченко заявила в комментарии "Новостям Донбасса".
Депутат баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию.
Савченко отмечает - жители той территории такие же граждане Украины, которые имеют конституционное право проголосовать, поэтому она планирует поехать в оккупированную Горловку для встречи с избирателями.
Кандидат рассказала, что уже оформила пропуск в штабе операции Объединенных сил, а также подала документы на получение пропуска от Службы безопасности.
Была информация об участии Савченко в организации, близкой к Медведчуку задолго до войны.
http://deniskazansky.com.ua/interesnyj_fact_iz_proshlogo_savchenko/
Они ведь могут это сделать на подконтрольной Украине территории.
"Депутат баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию."
Но как чертями были так и остались!!!
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
фантъзи
,,МОСТОВЕ,,:
Зе командата трябва ЛИЧНО да присъства при строежа на моста и тогава
няма да стрелят ,,наши люди,, .
надо договариваться