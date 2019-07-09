 Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.



Так, Пасечник отметил, что любые действия по строительству нового моста в Станице Луганской украинской властью будут восприняты как акт агрессии и направлены на срыв разведения вооружений.



Также он заявил, что представители группировки "озвучат предложения в Минске".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в одностороннем порядке начнет восстановление моста в районе Станицы Луганской в случае, если боевики не начнут демонтаж фортификационных сооружений.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.