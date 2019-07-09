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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2058) Луганщина (4113) Пасечник (7) Станица Луганская (10)

 Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии

Главный террорист "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины по восстановлению моста в Станице Луганской как акт агрессии.

Об этом он написал у себя в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, Пасечник отметил, что любые действия по строительству нового моста в Станице Луганской украинской властью будут восприняты как акт агрессии и направлены на срыв разведения вооружений.

Также он заявил, что представители группировки "озвучат предложения в Минске".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в одностороннем порядке начнет восстановление моста в районе Станицы Луганской в случае, если боевики не начнут демонтаж фортификационных сооружений.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Главарь террористов ЛНР Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136504
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз цей агресор вам щей заводи і шахти відремонтує. Начувайтесь.
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Зе, тебе скоро вонячі бомжари почнуть посилати...
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Вот теперь самое время господину Зеленскому рассказать, как он с ними мириться собирается.
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Вже терорист ОРДЛО каже Зе: "Слы, чепуха, сопи в две дыры и обтекай, и тока попробуй рыпнись - поставлю на колени, и будешь вынужден своими губёшками меня обслужить как маруха вокзальная. Всосало, овца?"
Дожилися...
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"Скажу Вам как президент президенту..."
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а зеленский шо не вдупляет шо над ним тупа ржут в кремле и пишут тексты шо озвучивать укуренному пасичнику.
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"Без моста люди не смогут скупиться" (c) Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии - Цензор.НЕТ 1845
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Строительство моста не может рассматриваться как акт агрессии.
Максимум - недружественный акт.
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Ну,что пан президент-миротворец,получили благодарность от "НАШИХ ЛЮДЕЙ" в ОРЛО?Это называется - нашим салом,нам же по мусалам.Нет,конечно можно продолжать и дальше размазывать сопли типа - там наши люди,они не виноваты,надо понять и услышать даунбасс и прочую чушь.Но факты есть факты.Ведь реально,на том переходе, можно и шею свернуть.Как должны повести себя люди,а не животные?Они должны прийти к пасечнику и потребовать восстановления моста.Прийдут?НЕТ!Они будцт сидеть и ждать,пока кто-то это сделает за них.Вопрос:На кой хрен нужен такой баласт стране,чтобы вернувшись,упаси Боже, только требовать и больш ничго?За,что должны гибнуть наши мужики.Может хоть теперь ВАЗу дойдет,с чем он имеет дело.
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Надя-пуля нашла свой электорат.

Савченко поедет агитировать в "ДНР".

Народный депутат Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду на прифронтовом округе, планирует поехать для агитации на оккупированную часть Донбасса.

Об этом Савченко заявила в комментарии "Новостям Донбасса".
Депутат баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию.
Савченко отмечает - жители той территории такие же граждане Украины, которые имеют конституционное право проголосовать, поэтому она планирует поехать в оккупированную Горловку для встречи с избирателями.
Кандидат рассказала, что уже оформила пропуск в штабе операции Объединенных сил, а также подала документы на получение пропуска от Службы безопасности.
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У нее там друзья. Будет пакет "Все включено" и даже больше.
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Савченко - это такой же проект медведчука как и ЗаЖОП.А учитывая давние дружеские отношения с юлей,он впихнул эту продажную бестолочь к ней во фракцию.Смею предположить,что вербонули надюху тогда,когда ее долбанутая сестра поперлась в Луганск за освобождением.Там ее упрятали на подвал в избушке,завели в камеру 12 обдроченцев,раздали презервативы и позвонили наде.Той не оставалось ничего кроме как пойти на сотрудничество.Это все бред.Но об ополченцах рассказывала сама вера.А в интервью "эхо москвы" надя сказала,что самое тяжелое решение она принимала тогда,когда от ее решения зависила жизнь очень близкого ей человека.Учитыва отношения между сестрами,преполагаю,что вербовка и была тем самым тяжелым решением.
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Я раньше не читала об этой истории с сестрой. Интересно.
Была информация об участии Савченко в организации, близкой к Медведчуку задолго до войны.
http://deniskazansky.com.ua/interesnyj_fact_iz_proshlogo_savchenko/
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За себя любимую, чтобы проголосовали за нее на выборах в ВР через 12 дней.
Они ведь могут это сделать на подконтрольной Украине территории.

"Депутат баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию."
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Все отморозки в мире при помощи России крылья расправили!!!
Но как чертями были так и остались!!!
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во как, оказывается мост и не нужен там никому, это хорошо, главное предложили, а они отказались, теперь все вопросы по срывы минских договоренностей к ***** Ватажок терористів "ЛНР" Пасічник - Зеленському: Будівництво моста в Станиці-Луганській буде сприйнято як акт агресії - Цензор.НЕТ 8546 а тупенький мародер- порохохряк до такого разводняка и не додумался, некогда было мародеру думать, он теперь только думает, как 350 кг. валюты спрятать понадежнее Ватажок терористів "ЛНР" Пасічник - Зеленському: Будівництво моста в Станиці-Луганській буде сприйнято як акт агресії - Цензор.НЕТ 4647
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типа вован такой мегаголова что задумал много ходов очка. типа он предложит мост построить, те откажутся а тут вова весь в белом и в треуголке на богдане раз и в дамках
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А разве мародер предложил мост строить, а не ваш Зеля?
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наш зеля? у тебя кто президент? ***** из кремля? Ватажок терористів "ЛНР" Пасічник - Зеленському: Будівництво моста в Станиці-Луганській буде сприйнято як акт агресії - Цензор.НЕТ 5275
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Поздравляю тебя с преЗедентом - зеленым ссыкуном, головастик.
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не могу тебя поздравить с этим, ты сейчас в печали, жирная, мародерская, порохохрячина пролетела как фанера над Винницей
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Все гораздо проще - опустил пчеловод ВАЗона по полной.Типа- пошел вон со своим мостом.И правильно сделал - не хрен подставляться.Хотя уже интересно,а какую предъяву они выдвинут ВАЗу в минске?
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"Также он заявил, что представители группировки "озвучат предложения в Минске"." Предполагаю, что заявят типа мы не против, но вместе, но у нас нет денег дайте нам часть.Парниша понял, что можно срубить деньжат в свой карман
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Вот видите. И ведь стрельнут по мосту и по рабочим. И кто будет отвечать за убитых и вложенные деньги?
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даже лугандоны ставят зелупенфюрера на место. Вот это презика выбрали!
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"просто надо перестать стрелять " клоун
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Але ж порохоботи підори, а ваш Батя5% - збуханий клоун)
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Ну и к чему было это разведение если мост не дадут построить ? Ради зеленого понта ?
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"...действия по строительству нового моста в Станице Луганской украинской властью будут восприняты как акт агрессии..." Ну кто так строит? Кто так строит предложения?...
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Финансирует Красный Крест. Узбагойтесь уже..............
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Что бы сепарастам дорогу сделать -надо мост... И как то пофиг кто его финансирует-если зебобикам это не ясно, то вы реально дебилы или все таки сепарасты
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а шо эта такое - пасичник?.. то шо барыжит мёдом?.. или это ампаратор из подвортни империи Луганда, пристёгнутый на цепь другим чмошником, ампаратором-хйлом?.. - а значит - никто
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Ну кто или никто, а обстреляют строителей, да и военных, и объяснят это тем, что обороняли свою землю. Все эти телодвижения нашего альтернативно одаренного президента могут привести не только к жертвам среди военных, но среди рабочих-строителей.
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Віддайте Пасічнику улюблену Бджолу, хай з нею бавиться.

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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
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Так. Але все одно порошенко зрадник і мародер, а порохоботи - пі4ори. Погодьтесь.
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Какие то маджахеды....все книги и школы еще у себя сожгите!!!!!
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Спрашивается , и на кой хрен нужно было отводить войска ? Ведь изначально говорилось о ремонте этого долбаного моста.
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Ну тобі, порохоботе, звісно, з проперженого дівану видніше)
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Восстановить мост за счёт Украинских налогоплательщиков что бы лугандонцы его в любой момент взорвали Это очень умно Когда будем контролировать оба берега тогда и восстановим А сейчас пусть ватноголовые бабушки кричавшие - рассия приди пусть раком лазят за Украинскими пенсиями
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КОЖЕН ХТО ЧИТАЄ КОМЕНТИ НА ЦЕНЗОРІ ПОВИНЕН РОЗУМІТИ ЩО БІЛЬШІСТЬ З НИХ ПИШУТЬ І ЛАЙКУЮТЬ РОСІЙСЬКІ ТРОЛІ НА ТЛІ ТОТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ ЯКУ ВЕДЕ САТАНИНСЬКА ІМПЕРІЯ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
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ну вот вся агит компания зеленского перед выборами и провалилась
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Никогда эти территории не будут в Украине, не нужны они.
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"Українська етнічна територія на час Української революції, за оцінкою С.Рудницького становила від 905 тис. км.² до 1 млн. 56 тис. км.² з 51,2-53,9 млн. мешканців. Питома вага етнічних українців становила на цій території (за його обчисленнями) 71,3-71,7%. В.Кубійович зробив оцінку площі української етнічної території на 1933 р. - 932 тис. км.², у тому числі: 728,5 тис. км.² становила суцільна українська етнічна територія, 203,6 - мішана." - віддаємо віддаємо віддаємо і все росії росії росії...
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Вместо ,,Сватове,, да се снима нов сериал,
фантъзи
,,МОСТОВЕ,,:

Зе командата трябва ЛИЧНО да присъства при строежа на моста и тогава
няма да стрелят ,,наши люди,, .
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Пасічнику дали команду погавкати на свого рятівника.
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Пасечник террорист и должен быть уничтожен физически
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Забудь, тепер це такий самий "українець" як і ми.
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Усьо , дорозводився ?. А що там Чучма ? . Куєтворці срані , хотіли лизнути заднє місце хану Московії , ну так воно там зайняте , на роки вперед . "Хочете миру , повзіть на колінах " , - ось і вся відповідь від колишнього СБУшника. Не здивуюсь , що Україна платить пенсію Пасєчнику.
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Доречі , цікаво яка буде відповідь обох "миротворців ". Зажують , чи грукнуть ?.
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До конца ультиматума осталось 6-7 дней. Но уже сейчас ясно, что стройку века придется отменить. Вслед за информационным мостом рухнул и пешеходный (или какой они там хотели отгрохать). Библию плохо читали. А там... "Вначале было слово..."
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"Любые односторинние действия- акт агрессии" Вовік, так низзя. Спочатку, ВИЗНАЄШ, як рівного собі, імператора лнр, а вже потім подаєш прохання про ремонт, за рахунок українців, сепарського мосту.
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"мост является частью ЛНР" - вот где собака порылась!
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хз-кто-такой-пасечник не готов вот так сразу принять инициативы президента Украины
надо договариваться
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ЗЕ и Пасечник- мы команда, один строит за бюджетные деньги мосты, а другой их взрывает, профит на откатах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаварь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии
 
 
 
 
 
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