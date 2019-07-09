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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тарифы на отопление (570) суд (22288) Петренко Павел (729) Тарифы на газ (140)

 Петренко о решении суда по тарифам: Отменено постановление Кабмина, которое давным-давно отменено и не работает

Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 относительно тарифов на газ, которое уже давно отменено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время программы "Свобода слова" на ICTV.

"Да, это апелляционный административный суд рассматривал иски ряда общественных организаций и отменил постановление правительства, которое уже давным-давно не работает и отменено. И сейчас хорошо рассказывают о том, что есть такая победа в части стоимости тарифов... Поэтому сейчас, когда рассказывают, что есть решение суда, которое создало победу, - это неправда, потому что это решение отменило постановление, которого не существует", - заявил Петренко.

При этом он пояснил, что повышение цены на газ, которое действовало последние 2,5 года, было фактически обусловлено еще работой правительства Юлии Тимошенко, когда были взяты крупные международные кредиты под соответствующие обязательства. Украинское правительство после 2014 года, по его словам, для поддержки международных партнеров в непростой для государства ситуации, вынуждено было просто "фактически подтвердить те обязательства, которые не он принимал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения до 6,66 тыс. грн за 1 тыс. куб. м

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 8 июля оставил в силе решение Окружного административного суда, которым было признано противоправным и недействительным постановление КМУ №315, и признал необоснованными и незаконными тарифы на газ, действующие в стране последние 2,5 года.

Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ.

Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Ранее 4 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил исковые требования Юлии Тимошенко и Общественной организации "Тарифная мобилизация" и признал противоправным и недействительным постановление КМУ №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" с момента его принятия.

Постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 1 октября 2015 года №758" было принято 27 апреля 2016года .

Указанное решение Окружного административного суда города Киева по делу №826/9665/16 стало основанием для принятия Высшим советом правосудия решения об отстранении судьи Евгения Аблова (председательствующий по делу) от правосудия.

Источник: https://censor.net.ua/n3136501
 
   
 Топ комментарии
 
О, два брата - дегенерата тут как тут, Кирпичев и Какашников!
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Поставь кирпичеву плюсик и возрадуйся.
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Петренко приготовиться к походам на допросы к следователям НАБУ, ДБР, ГПУ.....Вякает тут ублюдок, покровитель рейдеров, чёрных нотариусов и схем отжима бабла и предприятий.
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Петренко приготовиться к походам на допросы к следователям НАБУ, ДБР, ГПУ.....Вякает тут ублюдок, покровитель рейдеров, чёрных нотариусов и схем отжима бабла и предприятий.
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Офуительная фуета вы бл..ди скажите что Володымыр Великий тарифы на газ поднял во шобла жжжжжска как смешит аж перестрелять хочется....
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у парашонки, крышу на митингах сносит у 6 рок в нете
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Т.е. в наших судах сидят придурки, они не разобрались, что постанова отменена и отменили отмененное. А может Петренко пи здит?
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О, два брата - дегенерата тут как тут, Кирпичев и Какашников!
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Поставь кирпичеву плюсик и возрадуйся.
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ты с плинтусом макарти чпокнись в курилке и облобзайся...Стэцю привет передавай.
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А с тем, что Петренко пи здИт ты согласен значит. Ну я так и знал.
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Пусть новый кабмин разбирается, думаю Тимошенко ПМУ будет, ей все карты в руки. Лично у меня долгов за коммуналку нет.
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можешь пойти в суд, и попросить что бы он принял решении об отмене хождения советских рублей на территории твоей обоссанной хрущевки. они примет, поверь. а дашь 100$ то за один день.
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Когда зеленский умрет, предлагают не выписывать свидетельство о смерти, а отменить его свидетельство о рождении.
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Йуля в своем репертуаре, прямо сейчас на всех говноканалах специалисты распинаются, что ...надо идти в суды и добиваться возвращения денег, 40 лярдов...
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ты дурак? или работа такая?
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в решении суда говорится о НЕЗАКОННОСТИ постановления а не об отмене! А РАЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЫЛО НЕЗАКОННО ТО ДЕНЬГИ НАДО ВЕРНУТЬ!!
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Самое смешное, что простые люди платят, долги у тех кто в домах по 500 м. кв. проживает, и у пьяни синюшной, что за мусоропроводами спит...
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А за одно Петренко сегодня вводит в действие очееень интересный сервис (разумеется из заботы о людях). НА СЛОВАХ: - упрощается создание ТОВ. НА ДЕЛЕ: теперь перерегистрация и изменения в составе учредителей (собственников), регистратор ОБЯЗАН будет делать даже не видя ни оригиналов документов, ни самого заявителя, (все подается в сканкопии через интернет) соответственно и не имея ни малейшей возможности определить подлинность а ни документов а ни личности заявителя. Фишка еще и в том, что экспертиза не может сказать поддельный документ или нет по копии (тем более электронной) Так что теперь просто выбирайте понравившуюся вам фирму и ни кто не сможет доказать что вы не собственник
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ну вот НАХ звиздеть всякую ху@ню! кто сегодня смотрит на твои засаленные документы и слюнявые печати. сегодня три удара по клаве и на сайте минюста все что нужно! уставы и приказы- это для учредителей, внутренние документы. где сегодня их спрашивают? нигде.
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Ну вот батенька я на основании нарисованном в фотошопе документа стану собственником вашего ПП или ТОВ. А вы потом не сможете доказать что это подделка, так как нет с чего сделать экспертизу. И что существенно - виноватых тоже не будет, регистратор - действовал согласно закона (принимая электронную копию), а я вам оригинал предоставлять не обязан - судитесь, жалуйтесь , пишите на форумах - да хоть об стенку головой - Удачи. . А то что на словах Вам вливают - слушайте дальше .
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Вообще то конечно идея классная (и я так считал еще в 2015 году, когда Петренко начинал своё "упрощение ведения бизнеса"0 НО дьявол как всегда, - кроится в деталях, а именно в текстах законов и приказов, и немного в нашей общей правовой системе (в плпне беззубости к нарушениям закона).
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опять ты за свое! для общения с государственными органами твой устав НАХ не нужен. есть код и запись в реестре! и никак ты не станешь собственником-- НИКАК! в 2018 и этой весной выводил учредителей по 2 фирмам, не чеши херню. фуфло из фотошопа носят торгаши на базаре, договор на место и платежи, что бы даже ФОП не регистрировать. сегодня оформить фирму с нуля, если будет бегать твой бухгалтер-три дня и работай, а неделя-полный пакет со счетом в банке. за 200$ побегают со стороны и принесут в офис.
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А деньги вернули? Нет. А теперь можно через суд требовать взад. Убивать надо таких єкпердов
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Втрата чинності від 01.11.2018

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-2016-%D0%BF

В любом случае в период с 27.04.16 по 01.11.2018 это постановление действовало и было, как оказывается, незаконным) Петренко, такой Петренко)))
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это не шум дождя за окном.. это - шум пролетающего на выборах мародёра
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Хворий! Що він несе, хто був при владі?!!Кому ті папери потрібні, мова про ціни. Постанову відмінили,а про незаконні ціни "забули".
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Вот Жулько! Вот лиса! Супер. Берите,говорит в суды,обращайтесь! Ох и брехло!!
Заслуженный премьер,честная до прозрачности,ни разу не ВАРОФФКА!
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але є одне але - постанова "скасована"/визнана незакнною з дати її прийняття)))
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А как суд мог отменить отмененное Постановление КМ? И как юристы кабмина могли тогда проиграть это дело? Тут кто-то один полуврет, а кто-то второй говорит полуправду
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Можно забрать автомобиль у газовщиков,за переплату?)
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ХОРОШЕЕ И МИЛОЕ ЛИЦО ПРИ ПОНОСЕ В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ. 😂😅😂
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рошеновский ублюдок."которое давным давно отменено" и работало по сей день.
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"Отменено то, что давным-давно отменено". Однако же, какие обороты речи! У неприспособленного крыша поедет на раз.
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Ха-ха-ха!
А Юлька-облигация только сегодня с трибуны ВР визжала о
"вЯликой пАбеде над властью Порошенко-Гройсмана" в этом суде.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко о решении суда по тарифам: Отменено постановление Кабмина, которое давным-давно отменено и не работает
 
 
 
 
 
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