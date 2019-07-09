 Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал он.
Гончарук отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.
"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - пояснил замглавы Офиса президента.
Ну как, нормально позащищали? ВСЕ эти 400 млн ушли НА ПОРОХОБОТОВ! Да-да - все до копейки ушло на зарплату инфо3.14здоте, котрая нам все 5 лет гадила в ленте своими "перемогами", "сцяк@ми", "ср@к@ми" и "Зелебобами" а вражеской российской пропагандой никто не занимался!
Ну вот, теперь зеля занялся вражеской российской пропагандой. Полегчало?
Заниматься интернетом.
Почему не подписывает?
... и на дорогах(с)
Ударим интернетом по бездорожью и разгильдяйству!
Навіщо мобільний перенастроювати? Деякі телефони безпосередньо працюють на CDMA частотах. Ну а інакше, то модем потрібен.
ЗАКОНОТВОРЕЦ! АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ!
Дуже правильне і дуже потрібне рішення. Інтернет - найважливіший компонент інфраструктури країни.
Так же, как льзя.
Йож Туманный © Знаете, мне по-своему даже жалко зелекторат.
Им ведь реально тяжело приходится - надо постоянно объяснять все факапы верховного зелебобы чьими-то кознями и подставами.
Выглядит на фото как наркоман - это подстава от фотографа.
Выглядит его жена как будто прошла через недельный алкомарафон - это подстава от оператора.
Если Зе не может связать двух слов и не отдупляет где столица страны, в которую прилетел - то спич писала агентура Порошенко.
МИД делает свое дело - саботаж Того-Кого-Нельзя-Называть.
Суды выносят приговоры в пользу Бени - козни Шоколадного Диавола.
В страну, в спешке роняя портки, сбегается вся ватная шваль, что боялась нос из-под шконки показать - ну понятно, то все барыга барыгович виноват - не расстрелял.
В саму партию Слуги Народа стекаются конченные подонки - это все сговор олигархов, надо Гидранта спасать, он видимо не видит, что делается.
И вот реально ведь - если не брать в расчет, что за персонаж сам Зе - это выглядело бы именно как чьи-то козни. Ведь невозможно же так косячить буквально везде и всюду!
***
Вот же ЗЕвистники проклятые! Стоило зелебубочке начать прытко решать самые огроменные проблемы страны - хождение в шортах в АП, перенос АПУ в ОПУ на новое место и прочие глобальные тормоза для велисапедистов - как тут же недруги перешли на личности! Вот прямо тут же стали фотошопленные пикчи и мувипикчи шарить! А ведь даже чуваки и девушки знают, как лёгко в эпоху диджитализации исказить светлый образ виртуального героя!
https://auburn-daddy.livejournal.com/507128.html?utm_source=embed_post