 Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал он.

Гончарук отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - пояснил замглавы Офиса президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров