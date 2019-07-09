 Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Идеология введения моратория на экспорт древесины была в том, чтобы прекратить незаконную рубку. Очевидно, что прекращения незаконной вырубки не произошло. Это значит, что эта мера не достигла той цели, для которой вводилась", - сказал Гончарук.

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Он также напомнил, что Европейский Союз считает, что введением моратория Украина нарушила положения Соглашения об ассоциации.

"Я не знаком с юридическими тонкостями и нюансами этого дела. Поэтому, я бы не хотел своей позицией навредить позиции нашего правительства в ходе арбитражного рассмотрения. Скажу только, что существующая модель, в том числе мораторий, не решает проблем. Поэтому вопрос моратория точно открыт, и мы точно будем комплексно пересматривать это решение", - сказал он.

Напомним, запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.

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Евросоюз настаивает, что такое решение противоречит ст. 35 Соглашения об ассоциации ("ограничения экспорта или импорта"), согласно которой ни одна из сторон не должна вводить или сохранять в силе любые запреты, ограничения или мероприятия эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой стороны или экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны. отмена моратория на экспорт леса-кругляка связана с вопросом предоставления Ес Украине транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.