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 Политика Украины
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Все про:вырубка (82) лес (407) мораторий (150) Евросоюз (12522) Гончарук_Алексей (3) Офис Президента (17)

 Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук

Заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук уверен, что мораторий на экспорт леса неэффективный и должен быть пересмотрен.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Идеология введения моратория на экспорт древесины была в том, чтобы прекратить незаконную рубку. Очевидно, что прекращения незаконной вырубки не произошло. Это значит, что эта мера не достигла той цели, для которой вводилась", - сказал Гончарук.

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Он также напомнил, что Европейский Союз считает, что введением моратория Украина нарушила положения Соглашения об ассоциации.

"Я не знаком с юридическими тонкостями и нюансами этого дела. Поэтому, я бы не хотел своей позицией навредить позиции нашего правительства в ходе арбитражного рассмотрения. Скажу только, что существующая модель, в том числе мораторий, не решает проблем. Поэтому вопрос моратория точно открыт, и мы точно будем комплексно пересматривать это решение", - сказал он.

Напомним, запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.

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Евросоюз настаивает, что такое решение противоречит ст. 35 Соглашения об ассоциации ("ограничения экспорта или импорта"), согласно которой ни одна из сторон не должна вводить или сохранять в силе любые запреты, ограничения или мероприятия эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой стороны или экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны. отмена моратория на экспорт леса-кругляка связана с вопросом предоставления Ес Украине транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3136497
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот зебилы пришли и приступили к продаже страны - защита страны неэффективна и не выгодна
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Счет выстави Парашенку и Бурбаку которые занимались вырубкой и продажей леса за границу.
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Ну цэ вжэ точно кинэць Эпохы Зубожиння!!!
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Итого наводнения в Капатах оценили в 600 млн евро Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 4931
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Счет выстави Парашенку и Бурбаку которые занимались вырубкой и продажей леса за границу.
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покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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ні твоє питання незрозуміле. Що тебе там цікавить?
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Що тебе там цікавить?
---

показать, что Lvbnhj плохо воспринимает украинский на слух.

Прошу его написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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але це може бути особливістю його слуху? Я наприклад з другого разу розібрав, що мати підказала дитині.
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подсказку слышно плохо. я про неё не спрашиваю. кстати, интересно, что ты услышал.

спрашиваю, что сказала кореспондент. там слышно достаточно чётко.
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схоже на: тільки числівників, але не впевнений.
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я чётко слышу "писав" в конце, а вот в начале что-то вроде "тілький", возможно "дід твій"
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Кремль официально заявляет, что если Порошенко не прекратит ссать в лифтах, то раздаст правительству Зеленского российские паспорта
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Подивіться фото Закарпаття після паводків періоду СРСР, а ще й до СРСР вони там систематично відбувались. Я би не пов'язував вирубку лісу із ними. Можливо якийсь вплив мають, але те, що це не головна причина та це точно.
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Ну вот зебилы пришли и приступили к продаже страны - защита страны неэффективна и не выгодна
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То окрема стаття мародерства і там вони свого не упустять.
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нуда , они слуги мародерского народа, самого мародерского в мире народа = российского
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А что у нас был мораторий на вывоз леса за бугор? Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 9479 А лесники-лесорубы ето знают?
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Де-факто никакого моратория и не было. Лично Порошенко внес правки в закон про мораторий, которым разрешил вывоз и продажу леса под видом "дров".
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А простий зубожилый нарид ничого не пидозривав. А тепер йому видкрылы очи.
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він рубав, продавав, але хвала Богу прийшли патріоти і відкрили простому народу очі...
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Ну цэ вжэ точно кинэць Эпохы Зубожиння!!!
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Ну-ну, подивимось як ви прикриєте цей бізнес. Мені вже смішно.
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Як, як, як завжди - очолять. А зебілам скажуть, що то для їх блага.
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Їм взагалі нічого не скажуть. А когда ані начнут шото подозрєвать - начнут петь песни про Свінарчуков.
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Для *Папи Карла * не вистачає *заготовок * !? .. Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 1150
.Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 5562...
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Можете цього гандона саджати відразу. Не слід чекати коли він за зраду України отримає бабоси.
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можно писать сокращенно - замглавы ОПГ.
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Я девлюсь у борцунів з баригою перемога за перемогою ! Не бариги уже у відкриту розпродубть країну і кажуть що від цього тільки краще
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Так, сейчас ляжко и этот его хрен, которого в Праге прихватили с фальшивими евро, начнут в припадке биться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук
 
 
 
 
 
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