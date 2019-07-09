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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2058) туризм (1125) ЧАЭС (368) Чернобыль (347) Емельяненко Ярослав (4)

 Запрет на въезд туристов в 10-километровую зону возле ЧАЭС из-за возможного визита Зеленского снят, - Ассоциация чернобыльских туроператоров (обновлено)

После резонанса туристическим операторам сняли запрет на въезд в 10-километровую зону вокруг ЧАЭС в день вероятного приезда президента Владимира Зеленского, 10 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"Сняли те же, кто и проинформировали про запрет - ГП ЦОТИЗ (Госпредприятие "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления Зоной отчуждения")", - сказал он

Ранее он информировал, что туристических операторов не предупредили вовремя о полном перекрытии 10-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС в связи с визитом президента Владимира Зеленского. Из-за этого сотни иностранных туристов, которые специально приехали в Украину для посещения Чернобыльской зоны, не увидят основных объектов.

"В связи с завтрашнеим визитом Президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону, полностью будет перекрыта десятикилометровая зона. Сотни иностранных посетителей, прилетевших в Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект Чернобыль-2 не разрешен к посещению туристами, потому что он расположен в 10-км зоне, которую перекрывают на весь день", - отметил он.

Емельяненко считает, что такой подход уничтожает имидж Украины, и призвал организаторов визита президента не перекрывать 10-километровую зону полностью:

"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут". Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией".

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На комментарии о том, что дата визита Зеленского была известа больше двух недель назад глава Ассоциации заявил, что о перекрытии 10-километровой зоны туроператорам сообщили только вчера вечером, 8 июля. В это время большинство туристов вероятно уже прибыли в Украину либо находятся в дороге, чтобы специально поехать в Чернобыльскую зону. Таким образом, туроператоры не успевали перенести дату тура.

Также он уточнил, что туры иностранные туристы бронируют за много месяцев заранее.

Под постом главы Ассоциации Ярослава Емельяненко первый заместитель начальника УГО Вячеслав Штучный также сообщил, что УГО не будет осуществлять мер по перекрытию 10-километровой зоны в день приезда президента.

В свою очередь Емельяненко отметил, что по состоянию на 14:00 информация об ограничении въезда подтверждена силовыми и правоохранительными структурами, а также Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения.

Запрет на въезд туристов в 10-километровую зону возле ЧАЭС из-за возможного визита Зеленского снят, - Ассоциация чернобыльских туроператоров (обновлено) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136496
 
 
 Топ комментарии
 
"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут".
Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией"
Источник: https://censor.net.ua/n3136496

Ага. Щаз. Кино с Голобородькой давно закончилось.))
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Интересно, зачем главзебилу такая охрана при 73% поддержке?

может нет никакой 73% поддержки? может это параша влезла в наши выборы и накрутила главзебилу рейтинги?!
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Та то брехня! Це - слуга народу! Це "свій парєнь!" Він не може таке робити. То всьо або Порошенко, або злі бояри. Зєлєнскій "нє в курсє"!
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли
реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а
доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться
взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається
пораженцям.\\\\\\\\\\\

Зачем здесь высеры больного веропитека? Его Дугин заразил этим походу. всякое говно с умным видом рассуждает о том, чего нету(по крайней мере оно не может это доказать)
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Ну нарешті ! А то пишеш пишеш , що маєм "нового" Двічі не судимого , ніхто не вірить . Далі буде "цікавіше" . Новообраний почав звідти , де зупинився Якунєвич , тобто розвернув країну в сторону Московії. На Заході його сприймають ким він є насправді -коміком з 95 кварталу а не Державним діячем. Там йому будуть співати діарамби , обіцяти золоті гори а фактично всі питання які стосуються України , будуть вирішуватись без неї , так як при такому президенті не можлива зовнішня політика а лишень рух до Московії.
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Шо таке? Поїхав хонку роздивлятися?
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"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут".
Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией"
Источник: https://censor.net.ua/n3136496

Ага. Щаз. Кино с Голобородькой давно закончилось.))
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Для деяких, особливо обдарованих, які не розуміли цього від самого початку, несподівано виявилось, що ні.
Я взагалі дивуюсь, чому він не полетів в Чорнобильську зону на міжконтинентальному Аеробусі, як в Ужгород та Львів.
Не царська це справа на машинах та президентських АНах пересуватись по країні!
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Говорят, Зеленский убил своего брата Голобородька и занял его место.
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Ты чмо ты хоть раз было в зоне ... отчуждения?
Она и без этого перекрыта, там туристов могут по 2 часа держать разбираясь с пропусками и документами. Там могут туристов пропустить, а автобус нет, там придурошные туристы едут в самый сильный выброс и фоткаются на фоне зашкаливших дозиметров.
Хотя лахтоольгинскому ********** это до лампочки, его цель обосрать даже без повода.
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Кирпич тяжелый был при столкновении с головой Кирпичева.
Это очень заметно.

Я процитировала фрагмент статьи, слова главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136496
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Велосипед,без охранны говорите,порох и янык нервно курят по сравнениии с недопалеоном
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А чо он уже старичка переехал как кортеж Пороха?
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К этому кортежу ни один старичок приблизиться не может
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И теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом...
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Тю, в цю зону постійно їздили політики, причому навіть європейські і американські. І ніколи нічого не перекривали особливо?

Від кого там перекривати? Там ж нікого нема! Від туристів??? Чи від бабусь, які там віку в хатках доживають? Ппц!
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Дык, мутанты кругом.
Заберут гидранта в чащи и оставят без плана.
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Господи, так это же наш Зе!!!!!

Хорошо выглядит после бодуна и утренней "дорожки" от дяди Геры.
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не страшно. завтра закрыта - послезавтра открыта.
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зона отчуждения...туристы....запретили
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Так когда по-новому жить начнем, господин Президент зеленский?
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Не відповість! Треба звертатись'' правільно''- Презедент!
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Во! Специально зашел, чтоб так написать. Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 8216
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А раптом хтось образить нашого недомірка?
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Контролер, наприклад. Або псевдособаки чи кровосісі покусають.
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Коні Пржевальського, їх туди завезли і там їх багато розплодилося)))
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забыли как шоколадная свинина в Одессу приезжала, так там заборами от жителей Одессы отгораживались Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3483 сыкливый порохохряк-мародер боялся граждан Украины не меньше чем януковощ
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То чем Шмакля отличается от Пороха? Только интеллектом.
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рузькэ бред!

Я во Львове был, когда Порох по центру гулял - фотографировался со всеми желающими.

Это зеленая сопля сцит.
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Речь идет о Одессе ичтобы ты больше не квакал вот тебе ссылка на первоисточник Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 4111
Одесситы увидели Порошенко за решёткой
В социальных сетях широко обсуждают беспрецедентные меры безопасности, предпринятые в связи с визитом в Одессу президента Украины Петра Порошенко.
Так, подступы к локациям, в которых должен был побывать президент, перекрыли несколькими линиями оцепления: к примеру, вдоль улицы Ланжероновской на участке от Пушкинской до Ришельевской установили специальные металлические заборы.
http://timer-odessa.net/news/odessiti_uvideli_poroshenko_za_reshetkoy_637.html


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рузькэ съемка? Зебилы готовы все что угодно показать, только бы обосрать. И где видна там моя Одесса???
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какая статья, тупорылого зебила, который снимал только с одной стороны????

Ты еще фото из зоопарка приведи. Господи, как зебилы уже достали своей простотой, святой верой в Зеленую Соплю!!!
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Там ссылка есть, открой её и почитай статью, там куча фотографий, что касается твоих оскорблений в мой адрес, то от твоей соевой ботофермы, я и не такое слышал, усирайся сильнее, покажи свою соевую преданность. Или ты Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 2261 действительно такой дебил, что ссылку не можешь открыть?
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Охраны больше чем "желающих".Львов, кстати.
Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 7270
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не знаю, я свободно подошел, спросил разрешения и сфоткался.

Каждый видит свое, только один был на площади, а другой что-то где-то увидел.
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Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 4510
Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова наблюдала за ходом военных действий в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС). Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, ей невооруженным глазом удалось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. «Они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», - сказала Серова.Она отметила, что увидела все это, когда подлетела к иллюминатору в перерыве между экспериментами. «Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю», - добавила депутат. Серова подчеркнула, что речь идет не о передвижении военной техники, а лишь о том, что видно невооруженным глазом.
жертва эсперимента мля, пытались зачать расиянина в космосе вчетвером?совсем баба кукушкой поехала ... и таких дол@***** там минимум 3/4 !!!так шо ближайшие лет 10 мира нам не светит( ... если разве что штаты не захотят их чпокнуть
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и видела она распятые на столбах трусики в мальчиках...
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эта та корова под наркотой которую запускали в космос с помощью ракеты и всех бурлаков на Волге Енисее и Оби из-за перегруза
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Что это у тёти за консерваня банка на голове?
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Коробочка с мощами. Они же таскают это "добро" в космос.))
Иногда оно падает, как тогда, когда вонючую тряпку совковую уронили вместе с говноракетой)
т.н."знамяпабеды" дидываивалов)
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У Зе мания величия???

Отключите еще в Киеве газ. свет и воду!

Зебилы!!!
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усіх порохоботів негайно відправити десантом у Чорнобильську зону, нехай пояснять Зелі, у чому некоректність його поведінки. Провіант з собою не давати, там достатньо фруктів та ягід росте.
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Боже! Какая трагедия Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 5541! Сотни туристов на попадет вовремя к реактору. С каких это пор глава государства, каким бы он не был, должен оповещать туроператоров о своих поездах по стране Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3845?
Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3922
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бред, это когда президент с реальной поддержкой в три четверти народа чего то боится и окружил себя такой охраной, что и х..ло позавидует
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во-первых до ***** ему еще очень далеко Во-вторых, сам Зеоеный ни что, но сейчас он символ государства. А в третьих, знаешь какие в зоне волки водятся? Говорят, их стая круче всех руцьких оппозиционеров на марше протеста Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 6440
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Что Зе, гражданских таки отсечь? Причем радикально...
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Вот это правильное замечание. Помню тот вой зебилов в адрес Пети из-за его реплики "Гражданских отсечь!", Память как у аквариумных рыбок Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 3400
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Я шо-то не пойму: вчера расказали, шо бравый вова, чуть ли не луганск забрёл, а тут туристов забоялся? Или шо, с туристами предварительно не перетёрли? Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3580
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этот упырь еще хуже янЫка!
боится что его грохнут!
слуха НаРОда.
только идиоты будет на его партию голосовать!
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может и правильно боится. сейчас неадекватных порохоботов - как собак нерезаных. у них психическое обострение за 2 недели до выборов. если уж сам порошенко ролики с самосвалами снимал...
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История учит только тому, что ничего в этом мире не делaется без юморa.
Когдa-то и цaри шутили, теперь и шуты цaрствуют.
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"без кортежей, без перекрытий..." да зебобики?
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Не было бы "опорожнений" -- не было бы и твоей новости.
Это ж тест: проглотят или не проглотят.
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Я більше за сомів отих величезних хвилююся, що їх вчасно не погодують.
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Шо,туроператоры,ссуки бабло теряют. Если за две недели было известно,какого хера ноете. Один день без навара. Перебьетесь падлы.
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А як тоді бути зі зняттям економічної блокади з окупованими територіями , про які шепче "новообраний Яник" ? . Там що, не можна з баблом потерпіти ? . Олігархи можуть також перебитись.
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Рано "операторы" завыли. УГО сказало, что ничего не перекроют. Ну, а порохоботы как всегда. Изошли соплями еще раньше "операторов".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрет на въезд туристов в 10-километровую зону возле ЧАЭС из-за возможного визита Зеленского снят, - Ассоциация чернобыльских туроператоров (обновлено)
 
 
 
 
 
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