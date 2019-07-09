 Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.
"В связи с завтрашнеим визитом Президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону, полностью будет перекрыта десятикилометровая зона. Сотни иностранных посетителей, прилетевших в Украину, чтобы увидеть Чернобыль, просто не попадут ни на ЧАЭС, ни в Припять. И даже заброшенный объект Чернобыль-2 не разрешен к посещению туристами, потому что он расположен в 10-км зоне, которую перекрывают на весь день", - отметил он.
Емельяненко считает, что такой подход уничтожает имидж Украины, и призвал организаторов визита президента не перекрывать 10-километровую зону полностью:
"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут". Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией".
На комментарии о том, что дата визита Зеленского была известа больше двух недель назад глава Ассоциации заявил, что о перекрытии 10-километровой зоны туроператорам сообщили только вчера вечером, 8 июля. В это время большинство туристов вероятно уже прибыли в Украину либо находятся в дороге, чтобы специально поехать в Чернобыльскую зону. Таким образом, туроператоры не успевали перенести дату тура.
Также он уточнил, что туры иностранные туристы бронируют за много месяцев заранее.
Под постом главы Ассоциации Ярослава Емельяненко первый заместитель начальника УГО Вячеслав Штучный также сообщил, что УГО не будет осуществлять мер по перекрытию 10-километровой зоны в день приезда президента.
В свою очередь Емельяненко отметил, что по состоянию на 14:00 информация об ограницению въезда подтверждена силовыми и правоохранительными структурами, а также Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения.
может нет никакой 73% поддержки? может это параша влезла в наши выборы и накрутила главзебилу рейтинги?!
Слов нет
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а
доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться
взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається
пораженцям.\\\\\\\\\\\
Зачем здесь высеры больного веропитека? Его Дугин заразил этим походу. всякое говно с умным видом рассуждает о том, чего нету(по крайней мере оно не может это доказать)
Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией"
Источник: https://censor.net.ua/n3136496
Ага. Щаз. Кино с Голобородькой давно закончилось.))
Я взагалі дивуюсь, чому він не полетів в Чорнобильську зону на міжконтинентальному Аеробусі, як в Ужгород та Львів.
Не царська це справа на машинах та президентських АНах пересуватись по країні!
Все может быть...
Она и без этого перекрыта, там туристов могут по 2 часа держать разбираясь с пропусками и документами. Там могут туристов пропустить, а автобус нет, там придурошные туристы едут в самый сильный выброс и фоткаются на фоне зашкаливших дозиметров.
Хотя лахтоольгинскому ********** это до лампочки, его цель обосрать даже без повода.
Это очень заметно.
Я процитировала фрагмент статьи, слова главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.
Источник: https://censor.net.ua/n3136496
Від кого там перекривати? Там ж нікого нема! Від туристів??? Чи від бабусь, які там віку в хатках доживають? Ппц!
Заберут гидранта в чащи и оставят без плана.
Хорошо выглядит после бодуна и утренней "дорожки" от дяди Геры.
Я во Львове был, когда Порох по центру гулял - фотографировался со всеми желающими.
Это зеленая сопля сцит.
Одесситы увидели Порошенко за решёткой
В социальных сетях широко обсуждают беспрецедентные меры безопасности, предпринятые в связи с визитом в Одессу президента Украины Петра Порошенко.
Так, подступы к локациям, в которых должен был побывать президент, перекрыли несколькими линиями оцепления: к примеру, вдоль улицы Ланжероновской на участке от Пушкинской до Ришельевской установили специальные металлические заборы.
http://timer-odessa.net/news/odessiti_uvideli_poroshenko_za_reshetkoy_637.html
Ты еще фото из зоопарка приведи. Господи, как зебилы уже достали своей простотой, святой верой в Зеленую Соплю!!!
Каждый видит свое, только один был на площади, а другой что-то где-то увидел.
Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова наблюдала за ходом военных действий в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС). Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, ей невооруженным глазом удалось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. «Они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», - сказала Серова.Она отметила, что увидела все это, когда подлетела к иллюминатору в перерыве между экспериментами. «Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю», - добавила депутат. Серова подчеркнула, что речь идет не о передвижении военной техники, а лишь о том, что видно невооруженным глазом.
жертва эсперимента мля, пытались зачать расиянина в космосе вчетвером?совсем баба кукушкой поехала ... и таких дол@***** там минимум 3/4 !!!так шо ближайшие лет 10 мира нам не светит( ... если разве что штаты не захотят их чпокнуть
Отключите еще в Киеве газ. свет и воду!
Зебилы!!!
боится что его грохнут!
слуха НаРОда.
только идиоты будет на его партию голосовать!
Когдa-то и цaри шутили, теперь и шуты цaрствуют.
Это ж тест: проглотят или не проглотят.