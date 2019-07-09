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 Политика Украины
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 Экоинспекция проверяет не берега моря, а порты, потому что там финансовые потоки, - Ляпина

Украинской портовой отрасли необходимо наведение порядка во взаимодействии между экологической инспекцией, морской администрацией и администрацией морских портов. Функции данных органов пересекаются, что создает почву для коррупции и ведет к потерям международных перевозчиков в пользу портов Румынии и Болгарии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в эфире "24 канала" глава ГРС Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, экологическая инспекция имеет тенденцию проверять не берега моря, в которые могут сбрасываться отходы, а морские порты.

"Есть экологическая инспекция, которая считает, что она должна быть и в порту. И чего их так не тянет на берег моря, там, где, мягко говоря, сбросы делают там какие-то города и так далее, а тянет их все время почему-то в порты, так как там же проходят финансовые потоки", – заявила глава ГРС .

При этом, по словам Ляпиной, украинские порты из-за неразберихи с полномочиями служб и усиленной и безосновательной проверкой судов эко-инспекцией столкнулись с проблемой – страховые компании берут у международных судов очень высокие страховые взносы, если те собираются заходить в порты Украины, что приводит к снижению привлекательности украинских портов.

"Это крайне негативно, потому что на самом деле это просто убытки. Убытки несут крупные перевозчики. На международном уровне они об этом сигнализируют. И, как я уже говорила, это просто приведет к тому, что собственно с морскими портами Украины будет ситуация хуже, чем есть, а нам надо наоборот увеличивать в них грузооборот", – заявила Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, на площадке Государственной регуляторной службы разработан проект порядка взаимоотношений в портах между Морской администрацией, Администрацией морских портов и Экологической инспекцией.

"Она (Экологическая инспекция. – Ред.) не может действовать на территории морских портов самостоятельно. А она может действовать с контролирующими органами, которые для этого созданы, то есть с Морской администрацией. Только с ней она может заходить на судно. Но заходить только в обоснованных случаях, а не просто держать судно, фактически принуждая к каким-либо неформальным отношениям", – заявила Ляпина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136493
 
 
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Ооооо...И Ляпина проклюнулась! Сидела в "засаде" бабло крысятничала по тихому. Решила проявиться перед новым Президентом.
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скучные какие то темы пошли на цензоре Экоинспекция проверяет не берега моря, а порты, потому что там финансовые потоки, - Ляпина - Цензор.НЕТ 6056
про пецю сьогоднi вже остаточно ничого не буде?
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Накой ей контролировать пляжи, мусорки, фекальные стоки в речки, если можно съездить в порт и заработать бабла на целый год.
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Так для того их и создали, чтобы организовать систему поборов с передачей мзды наверх по цепочке!☺️
Михо правильно говорил об этих гадах, что их вообще надо разогнать к едренефене разом с Санстанцией, пока они не начнут заниматься своими непосредственными обязанностями.
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ну и дураки. море всегда богаче суши.))) в море покоятся все остатки Сампо, а на берег выносит только их жалкие обломки. даже пираты это знают ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкоинспекция проверяет не берега моря, а порты, потому что там финансовые потоки, - Ляпина
 
 
 
 
 
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