EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1006  19
Все про:Зеленский (2058) контрабанда (1765) таможня (1433) Гончарук_Алексей (3)

 Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал Кабинет министров принять меры для синхронизации баз данных таможни с таможнями соседних стран до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Президент своим указом акцентировал, что уже сейчас правительству нужно принять все возможные меры, чтобы в этом году стала возможной синхронизация баз данных (таможен) с другими странами. Это существенно решит проблему контрабанды", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Показать прогресс по решению этой проблемы также позволит установка сканеров на пункте пропуска, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

По словам Гончарука, президент в указе также рекомендовал правоохранительным органам принять меры против систематических остановок таможенного оформления товаров на формальном основании.

"Это создавало большие проблемы для бизнеса. Для понимания масштаба - это сотни случаев в месяц", - сказал Гончарук..

Источник: https://censor.net.ua/n3136491
 
   
 Топ комментарии
 
а подсвинок гнося на этой фотке ещё не знает, что порохохряк в будущем подложит ему свинью Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями - Цензор.НЕТ 9130
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а подсвинок гнося на этой фотке ещё не знает, что порохохряк в будущем подложит ему свинью Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями - Цензор.НЕТ 9130
 показать весь комментарий
 
 
У нього шо з памяттю? Забув шо кабмін вже маже фсьо?
 показать весь комментарий
 
КабМін держ.устанoва а не свoра шoкoладних
 показать весь комментарий
 
Это первый и мощный удар по контрабанде .Даю 99 процентов первыми завоют владельцы крупных супермаркетов по продаже техники
 показать весь комментарий
 
 
Это громкий пук в лужу....

Для синхронизации баз необходимы международные договора со станами соседями на эту тему...а не внутренние указы зебобика....
 показать весь комментарий
 
А МИД и КМУ - уже не правительство, они не заключают договора? Ах да , подзабыл- договора ведь только заключал Порошенко лично..
 показать весь комментарий
 
 
У нас со всеми соседями (даже с РФ) есть соглашения о взаимопомощи в таможенном деле. Было бы желание
 показать весь комментарий
 
 
C рассеей тоже будут синхронизироваться?
Личные данные граждан Украины отдатут в соответствующие компетентные органы нашего северного соседа, который брат у ворот?
 показать весь комментарий
 
А страны соседи...они как услышат товаришЧа зебобика...и тоже синхронизируют свои базы..?? Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами - Цензор.НЕТ 5522 Они об этом уже знают?? Зебобик их уведомил своим указом вместе с кабмином..??
 показать весь комментарий
 
Когда этот сюр закончиться? Как в парламентско-президентской республике президент может давать поручения кабмину? Что за дебилизм? Когда этот бардак и клоунада уже наконец-то закончится?
 показать весь комментарий
 
Это предвыборный пиар...и видимость каких то дел....
 показать весь комментарий
 
Что значить это слово. Если документы то в любое время суток они уже давно предлагают.
И совместную таможню тоже.
 показать весь комментарий
 
О, это тема: соседи - это например Польша, это Евросоюз.
Вангую: таможенники будут против!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями
 
 
 
 
 
 вверх