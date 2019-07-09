 Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"Президент своим указом акцентировал, что уже сейчас правительству нужно принять все возможные меры, чтобы в этом году стала возможной синхронизация баз данных (таможен) с другими странами. Это существенно решит проблему контрабанды", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Показать прогресс по решению этой проблемы также позволит установка сканеров на пункте пропуска, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов. ФОТО

По словам Гончарука, президент в указе также рекомендовал правоохранительным органам принять меры против систематических остановок таможенного оформления товаров на формальном основании.

"Это создавало большие проблемы для бизнеса. Для понимания масштаба - это сотни случаев в месяц", - сказал Гончарук..