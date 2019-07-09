 Госдума РФ поддержала запрет на ввоз в Россию грузинских вин и воды из-за оскорбления Путина

Текст документа опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в документе.

"Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - подчеркнул спикер Вячеслав Володин.

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Речь идет, прежде всего, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. По его словам, на сегодня по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, составив за прошлый год $641 млн.

"Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится около 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - сказал председатель Госдумы.

Напомним, что телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния в эфире авторской программы "Посткриптум" на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с нецензурной бранью.

21 июня, после массовых протестов в Тбилиси, президент России Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию. С 8 июля авиасообщение РФ-Грузия полностью прекращено. Российские власти обещают восстановить авиасообщение после погашения задолженности и проведения аудита программ безопасности грузинских авиаперевозчиков.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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