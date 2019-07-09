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Все про:Госдума (975) Грузия (3601) Россия (73266) санкции (7422)

 Госдума РФ поддержала запрет на ввоз в Россию грузинских вин и воды из-за оскорбления Путина

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Текст документа опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в документе.

"Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - подчеркнул спикер Вячеслав Володин.

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Речь идет, прежде всего, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. По его словам, на сегодня по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, составив за прошлый год $641 млн.

"Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится около 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - сказал председатель Госдумы.

Напомним, что телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния в эфире авторской программы "Посткриптум" на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с нецензурной бранью.

21 июня, после массовых протестов в Тбилиси, президент России Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию. С 8 июля авиасообщение РФ-Грузия полностью прекращено. Российские власти обещают восстановить авиасообщение после погашения задолженности и проведения аудита программ безопасности грузинских авиаперевозчиков.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущего грузинского телеканала Габунию, который назвал Путина "п#здой моржовой", отстранили от работы

Источник: https://censor.net.ua/n3136489
 
 
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Теперь Московия без Киндзмараули и Боржоми. А Грузия без 10% ВВП.
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Не переживайте, теперь Цинандали и Ркацители будет производить Беларусь.
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Ставший после этого знаменитым грузин
потратил четыре чудесных русских матерных слова
для характеристики недостойного человека.
Для которого было бы достаточно одного.
<*******!


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больше свинособак боярой траванется
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Без возврата земель будет постоянная тирания, чуть что не так.
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Негоже чтобы быдло от боярки и стекломоя отвыкало.
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и шо, бояру будут теперь обамовской мочой разводить?
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да они после обамы до сих пор не выяснили кто продолжает обсцыкать подьезды по ночам
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Пусть к нам везут, будем рады добротному вину, а рашики пусть пьют химию порошкову.
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Грузинское вино от 7-10 долларов за бутылку.
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а шо у нас некому оскорбить фюрера - не верю))))))
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А давайте все писать что путин Ху- ло !!! Может они и оте...утся от Украины!!!
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Старая пластинка...вино. минералка....Это же надо Хозяина кремля обидели!!! Овцебараны возмущены. Госдума РФ поддержала запрет на ввоз в Россию грузинских вин и воды из-за оскорбления Путина - Цензор.НЕТ 4028 А кто не знает Белорусский Боржоми, Саперави, Киндзмараули..........
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При этом бояре из гос дуры и далее будуть жрать лопстеров и пить кристал)))
А тупые АЛЕНИ жрать говно и пить с лужы)))
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Нехай ще збудують висооку стіну, щоб і повітря з Грузії до них не доходило.
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можно даже решить в дурдуме о всеобщем повешении из-за ху..ла
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круто
по идее у нас грузинские вина должны подешеветь
хороший парень этот Георгий=)
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моржовая п№зда опять всем доказала, что она как была ******, так ****** и осталась Госдума РФ поддержала запрет на ввоз в Россию грузинских вин и воды из-за оскорбления Путина - Цензор.НЕТ 9287
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Какая там нецензурная брань - это настоящий русский 👅, просто есть ещё литературный.
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«12:27, 9 июля 2019

Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Инцидент в Керченском проливе был специально устроен бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе его предвыборной кампании. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новом интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого приводит «Первый канал».

І 73,22% те ж з цим згодні....
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Везите вина к нам!
в Россию не везите! Они недостойны ваших вин!
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Пармезан тракторами душили, томаты Турецкие душили, теперь вино и воду Грузинскую в унитаз- может пора признать наконец, что Путин - Х#ЙЛО?
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нехрен тут обсуждать .. всем давно известно что кацапы это не люди !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдума РФ поддержала запрет на ввоз в Россию грузинских вин и воды из-за оскорбления Путина
 
 
 
 
 
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