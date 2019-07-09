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Все про:Луганщина (4113) СБУ (13586) терроризм (18073) финансирование (1335)

 СБУ пресекла масштабную схему финансирования луганских террористов с оборотом свыше 60 млн

В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивало незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы. По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегального финансового учреждения, который переведен только через национальную платежную систему, превысил шестьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР", - указано в сообщении.

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В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках. Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3136487
 
   
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Ниче. Вон скоро блокаду снимут и террористам потекут миллиарды
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как же так... а при парашенке все было спокойно, не было финансирования... и нападения расии на Украину не было... и вдруг - на тебе... так и пэдрылью парашенко до суда доведут...
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Дуже цікаву, кому йшло те, що "в обратном направлении"?
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Ось чому БПП не міг залишатися БПП.
Бо наклав де тільки зміг, всюди.
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А список украинских банков где? Они точно украинские?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ пресекла масштабную схему финансирования луганских террористов с оборотом свыше 60 млн
 
 
 
 
 
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