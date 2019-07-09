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Все про:Верховный Суд (735) зарплата (1876)

 Верховный Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда, рассмотрев дело № 761/21776/16-ц, установил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер заработной платы в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте. Это не противоречит статьям 192, 533 ГК Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Юрлига.

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, подлежащей выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была отвечать по размеру эквиваленту 7 872 евро 05 евроцентов в гривне на дату выплаты.

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ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился - в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, выплачиваемой в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.

Источник: https://censor.net.ua/n3136483
 
 
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А то шо, в чиновників нулики на одну сторінку контракту не влізають?
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Та давайте уже и цены в магазинах в валюте разрешим....а то их иногда по пять раз надень переписывают.....
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А цены давно привязаны к твердой валюте. За гривню никто в мире тебе ничего не продаст.
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Бухгалтер сойдёт с ума, т.к. пока начислит з/п курс уже изменится. И так бесконечно...
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Это смотря кому начислять. От минималки не один бухгалтер с ума еще не сошел.
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так валюты все равно не осталось, мародер свинохряк успел перед тем как вылетел с банковой все обналичить и припрятать где то в своем логове Верховный Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте - Цензор.НЕТ 5344
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это хорошая новость для работников и не очень для рботодателей. Когда цены начнут рости, зп в гривнах тоже.
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может, суд еще подскажет, как учитывать без штрафных санкций со стороны ДФС курсовые разницы между днем начисления и днем выплаты, курсом НБУ и обменным? и как правильно подавать отчеты в пенсионный и в ту же налоговую в таких случаях?
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Как насрать на Конституцию?
Высрать решение Верховного Суда!
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Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
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Выплаты - только в грн., а размер з/п можно привязать к курсу доллара, евро, фунта....
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тогда пенсию тоже к евро прировнять нужно
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВерховный Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте
 
 
 
 
 
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