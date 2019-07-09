 Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля. - Ред.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

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