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 Политика Украины, Общество
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Все про:визит (2279) НАТО (6409) Климпуш-Цинцадзе (335)

 Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе

Из-за парламентских выборов визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля. - Ред.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136482
 
   
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Трудно сказать что хуже а что лучше, для кого как. Старая проукраинская но коррумпированная гвардия, или уже новая такая же коррумпированная но антиукраинская продажная гвардия.
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Коррупционер априори не может быть проукраинским. Даже если это в его интересах.
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"Антикоррупционеры" типа как в Северной Корее или Китае, больше нравятся?
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проукраинская???, может проеврейская, промальдивская, про-про свинарская???, проматиосовская??? про мосийчуковская пророзенблатовская????... да вертели на чпую они страну в которой выросли и, живут и воруют!!
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её уже в открытую послали нафиг! А она всё лезет...........
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Надо же! Сам дипломированный юрыст ее послал, а она на работу ходит? Ужас.
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"Из-за парламентских выборов визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень".

Спасибо Зеленскому. Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5915
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Чи знаєте ви, що завдяки НАТО
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.

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Трудно сказать что хуже а что лучше, для кого как. Старая проукраинская но коррумпированная гвардия, или уже новая такая же коррумпированная но антиукраинская продажная гвардия.
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Насчёт коррумпированной - кроме вони на г+г, есть уголовные дела, посадки?
Беню ФБР ждёт.
И никакого сотрудничества с вором зельцманом не будет.
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не пустили пампушку-цинцадзе на заседание комиссии с ЕС, так влезла через окошко с НАТО...
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логично шо после выборов ехать надо
ибо некуй перед свинарчуками бисер метать

осенью новый совбез будет, парламент и правительство
смысла сейчас ехать реально никакого
интересно где в это время будет вантуз-цицнадзе?
если депутатом вр, то я реально расстроюсь(
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Зеленський не Порох-лаять и визжать не умеет- в НАТО,так в НАТО-пацан сказал...
https://www.youtube.com/watch?v=Z3eEf57-FS0

Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это фактически заменяет референдум. глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" СЕРГЕЙ ДЖЕРДЖ.
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А когда станет очевидна победа пророссийских малороссов в Раде, то Североатлантический совет НАТО отменит визит в Украину окончательно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСевероатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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