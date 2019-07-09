 Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля. - Ред.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.
Спасибо Зеленскому.
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
Беню ФБР ждёт.
И никакого сотрудничества с вором зельцманом не будет.
ибо некуй перед свинарчуками бисер метать
осенью новый совбез будет, парламент и правительство
смысла сейчас ехать реально никакого
интересно где в это время будет вантуз-цицнадзе?
если депутатом вр, то я реально расстроюсь(
https://www.youtube.com/watch?v=Z3eEf57-FS0
Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это фактически заменяет референдум. глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" СЕРГЕЙ ДЖЕРДЖ.